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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Бригадный городок по стандартам НАТО строят в Мариуполе. ФОТОрепортаж

На днях командующий войсками оперативного командования "Південь" генерал-майор Игорь Палагнюк совершил рабочую поездку в войска. Одной из частей, которую посетил командующий, была мотопехотная бригада.

Во время визита была проинспектирована территория будущего административно-жилого городка бригады в пункте постоянной дислокации (ППД), расположение одного из мотопехотных батальонов, будущей солдатской столовой этого батальона, парка боевых машин и автомобильной техники и тому подобное, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Уже выделены средства на строительство инфраструктуры бригады по стандартам НАТО в городе Мариуполе, где будет предусмотрена административная, парковая и жилая зоны. Поэтому военнослужащие бригады смогут после решения ряда жилищно-бытовых проблем больше сосредоточиться на вопросах боевой подготовки.

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Бригадный городок по стандартам НАТО строят в Мариуполе 01
Бригадный городок по стандартам НАТО строят в Мариуполе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178167
 
   
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Стоїть. Руйнується. Вже пів року, як труба дав команду зупинити будівництво. Хіба не читали?
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вот это достижение - небось все за три месяца построили и сдали - или? - хотя если у самих нет результатов - надо показывать ,шо было сделано ,до них - но главное сделано
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Стандарты НАТО предусматривают защиту от ракетно-ядерного удара.
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