 Бригадный городок по стандартам НАТО строят в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Во время визита была проинспектирована территория будущего административно-жилого городка бригады в пункте постоянной дислокации (ППД), расположение одного из мотопехотных батальонов, будущей солдатской столовой этого батальона, парка боевых машин и автомобильной техники и тому подобное, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Уже выделены средства на строительство инфраструктуры бригады по стандартам НАТО в городе Мариуполе, где будет предусмотрена административная, парковая и жилая зоны. Поэтому военнослужащие бригады смогут после решения ряда жилищно-бытовых проблем больше сосредоточиться на вопросах боевой подготовки.

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