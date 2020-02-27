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 На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины подозревает в получении взятки в размере почти 120 тыс. грн главного инженера одного из коммунальных предприятий Ивано-Франковска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, чиновник требовал деньги у местного жителя за продажу строительных материалов, находящихся на балансе предприятия. Реализация "товара" планировалась главным инженером с нарушением предусмотренной законом процедуры.

Правоохранители задержали чиновника на территории предприятия после получения 118 тыс. грн - всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.

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На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ 01
На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ 02
На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ 03
На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3178164
 
 
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На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ - Цензор.НЕТ 8977 Вам же зебілам тупорилим Гончарук пояснив телепкам безмозглим, що корупція лише внизу, на вищих щаблях її ПЕРЕМОГЛИ!!! На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ - Цензор.НЕТ 7308
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Нищеброд, иди включай "Прямий" и запаривай мивину.
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ценный кадр ...зам министра , як мінімум ...а якщо ще й у сороса курси закінчував ...МІНІСТР ...лядь
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СБУ? Коммунальное предприятие? Взятка? Безопасность страны? Frustration...
И это при том, что оманские похождения позабыты, ермак возглавил оп, рабинович ездит страну-агрессор, а мертведчук все еще жив...
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ну це вже точно останній був...корупцію подолано
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