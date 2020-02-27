 На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, чиновник требовал деньги у местного жителя за продажу строительных материалов, находящихся на балансе предприятия. Реализация "товара" планировалась главным инженером с нарушением предусмотренной законом процедуры.

Правоохранители задержали чиновника на территории предприятия после получения 118 тыс. грн - всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.

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