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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18623) ограбление (1253) Новая почта (11)

 Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение "Новой почты" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

26 февраля, в Днепровском районе столицы в отделение Новой почты №130 вошел мужчина в военной форме и медицинской маске. Он подошел к кассе и, достав пистолет, потребовал отдать ему деньги из кассы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Как пишет издание, видео с камер наблюдения почты удалось раздобыть активистам ГО "Автопатруль Майдан". На нем видно, как мужчина направляет пистолет на сотрудника "Новой почты".

По предварительной информации, "улов" злоумышленника составил около 20 тысяч гривен. После того, как мужчина получил деньги из кассы, он покинул место преступления. В здании почты работали следователи, а патрульные получили ориентировку на поимку грабителя. В инциденте обошлось без пострадавших. Был ли у подозреваемого боевой пистолет или муляж пока также неизвестно.

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Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение Новой почты в Киеве 01

С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.

Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение Новой почты в Киеве 02
Фото и видео: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3178162
 
 
 Топ комментарии
 
А принт рок группы на военной форме был? А рост его - не метр восемьдесят? А он случайно песенку не напевал: - "Тыхо прыйшов, тыхо пишов"? Аваков, я раскрыл преступление. А главное, вам его и ловить - не надо.
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Спасибо ватному сивухо. Теперь сепары свободно , по упрощённой процедуре участвуют в программе примирения блд!!😬😬😬
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сбежал явно по мотивам Колобка!....надо запретить эти вредные сказки
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Может просто посылку из Китая так креативно забирал?
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А принт рок группы на военной форме был? А рост его - не метр восемьдесят? А он случайно песенку не напевал: - "Тыхо прыйшов, тыхо пишов"? Аваков, я раскрыл преступление. А главное, вам его и ловить - не надо.
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Спасибо ватному сивухо. Теперь сепары свободно , по упрощённой процедуре участвуют в программе примирения блд!!😬😬😬
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А если это бывший АТОвец? Тогда все встанут на его защиту, возьмут на поруки и будут обвинять "кговавый гежым".
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Думаю, что всё не просто так!
Ублюдки с Новой Почты занимаются мошенничеством...
Просто, человек решил томстить... Я его понимаю!
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можно просто насрать под дверью, и никакой уголовной ответственности
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Кажды по разному себе представляет месть!
Может, человек воспитанный и взять насрать под дверью не может себе позволить... Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення "Нової пошти" у Києві - Цензор.НЕТ 7748
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???
Иди в простую ПОЧТУ...
Там без мошенничества))))
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С удовольствием бы ходил... Если бы ОЛХ работал и с Укрпочтой!
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Деньги - грязь. Это уборщик. Волонтёр.
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Первый пример совместного патрулирования ?
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