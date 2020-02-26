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Все про:промышленность (240) спад промышленности (6) Компаниец (2)

 Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ

Уже девять месяцев в Украине фиксируется падение промышленного производства.

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

Он приводит таблицы индексов промышленной продукции по основным видам деятельности и по регионам, на основе которых сделана инфографика.

Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 01
Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат

Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 03

"Украинская промышленность продолжает стремительно лететь вниз, в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции, которое составило -5,1% в январе 2020 года к январю 2019 года. Падение в январе зафиксировано, как в добывающей, так и в перерабатывающей промышленности", - отмечает экономист.

Наибольшее падение в январе 2020 года зафиксировано в Луганской области (26%), наибольший рост - в Херсонской (20,2%).

Также читайте: Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов

Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 04

Источник: https://censor.net.ua/p3178123
 
 
 Топ комментарии
 
"самое ЫффЫктывное и успешное правительство в Украине"(с) министр прикольных кафешек - милованов.
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"самое ЫффЫктывное и успешное правительство в Украине"(с) министр прикольных кафешек - милованов.
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Досить вже флудити, не перетворюйте сайт на помийку, флудери! Індекс промислового виробництва падає бо не сплачують ПДВ олігархам і ті скорочують свій говноекспорт металобрухту! В цьому немає нічого поганого - менше сплатимо ПДВ з казни!
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Еще один "великий диванный экономист" нашелся с тремя коридорами образования. Отож такие-же профаны и управляют сейчас страной

Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 6109
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Ну или владелец личногосного бренда "Дурак на Самокате" Гончарчук!
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Зеленский: КРЫМ НАШ! ОН ОККУПИРОВАН!!!
==========
рейтинг +50% сразу!
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да ладно, вот милованов на дня глаголил - лучшего прироста, чем при зелёном чумырле, небыло минимум 15 лет.
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Любопытно, что у агрессора пром. производство растёт. И как мы планируем победить? А, зелюки?
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Не может быть ? Что за бред ? Его экономика давно убита смертельными санкциями ЕС ! Там скоро голод начнётся , разруха и распад на удельные княжества . Если не верите послушайте Пономарио , Ареста , Соколиху например .... да самого Петра Порося послушай наконец .Рашка в агонии .Она сдыхает . Думаю скоро спляшем на её обглоданных костях
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Ага. Прям голодает...

"Экспорт сельхозпродукции (включая морепродукты) в 2019 г. составил 16,35 млрд долл., снизившись на 8,3% или 1,47 млрд долл. Это второй результат в истории (рекорд 2018 г. - 17,82 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:пшеница - 6399 млн долл. (-24%),
мороженая рыба - 2497 млн долл. (-2,9%),
ракообразные - 1582 млн долл. (+34%),
ячмень - 762 млн долл. (-26%),
кукуруза - 617 млн долл. (-28%),
рыбное филе - 392 млн долл. (+2,1%),
зернобобовые - 359 млн долл. (+10,5%),
жмых и шрот подсолнечника - 353 млн долл. (+55%),
мясо и субпродукты птицы - 326 млн долл. (+69%),
соя - 278 млн долл. (-4,2%),
подсолнечник - 251 млн долл. (рост в 4,9 раза),
семена льна - 219 млн долл. (+49%),
свекловичный жом - 201 млн долл. (+7,8%).
Экспорт готового продовольствия в 2019 г. составил 7,87 млрд долл., увеличившись на 19,2% или 1,27 млрд долл., после уточнения данных показатель может возрасти ещё на 0,1 млрд долл. Третий год подряд обновляется исторический максимум экспорта. Основными экспортными товарами были:
подсолнечное масло - 2203 млн долл. (+37%),
шоколадные изделия - 715 млн долл. (+13,3%),
рапсовое масло - 514 млн долл. (+42%),
разные мучные изделия, преимущественно кондитерские - 423 млн долл. (+15,5%),
соевое масло - 398 млн долл. (-1,9%),
специфические пищевые продукты (пищевые добавки, жвачка, заменители, фиточаи и пр.) - 270 млн долл. (+15,1%),
сахар - 266 млн долл. (+45%),
маргарин - 207 млн долл. (+9,8%),
безалкогольные напитки - 189 млн долл. (+26%),
крепкие спиртные напитки - 182 млн долл. (+11,3%),
сахаристые кондитерские изделия - 174 млн долл. (+2,5%),
соусы и приправы - 153 млн долл. (+12,6%),
пиво - 148 млн долл. (-1,9%)."
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Так это по плану. Зеля ж объяснял иностранцам, что мы не в жопу съезжаем, а разгоняемся для прыжка. (с крыши, наверное)
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в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции - сколько вы там уже президенты и главным у вас ЯнеЛох, нет тут ничего общего?!
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Где все зелебобики ? Пусть мне объяснят , что дальше с этой дерьмовластью делать .
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Ще пару місяців- і Україну не врятує навіть Порошенко...
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Зелемойский продолжает методично выполнять кремлёвский план "буратино" по развалу Украины, потери государственности и территориальной целостности и скоро подойдёт к его успешному завершению, если лохторат не прозреет и не начнётся процедура отзыва депутатов, роспуск рады и импичмент.
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зебільний лохторат ще не відчуває цього падіння на власній кишені
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відчуває...але дебілізор казав шо то порох по кишеням нишпорить
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Не Украина а поле чудес,при падении всех экономических показателей в отчетах правительства указывается небывалый рост экономики Украины и тоже в таблицах и графиках.
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"...в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции" - индекс стремится за рейтингом ПреЗЕдента. Совпадение?
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пусть этот "экономист" расскажет, почему и на сколько рухнула промышленность в 2014 году! а потом пусть расскажет, как после такого обвала другие предприятия могут держаться на плаву, если все они связаны экономическим взаимодействием.
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Чё за хрень!Как так можно писать!Нужно учиться у россиян,новость должна звучать так - "Благодаря мудрому и эффективному правлению наридного правительства,под руководством самого наридного ***********,наблюдается отрицательный рост промышленного производства в 5,1%".
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Сергій Таран / Sergiy Taran

Цирк має бути в усьому...
Якщо кастинг на нового прем'єра почався одразу після того, як Гончарук заявив, що в Україні корупція на найвищому рівні подолана, а економіка зростає, то виходить, що успіхи і антикорупція стануть офіційною причиною його відставки?
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Падение ... 5,1%, - экономист Компаниец./ Гончарук не берёт плохое в голову: Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук 21.02.20/ Правильно.Многие знания - многие печали и поэтому /Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020.
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