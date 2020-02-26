 Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.
Он приводит таблицы индексов промышленной продукции по основным видам деятельности и по регионам, на основе которых сделана инфографика.
"Украинская промышленность продолжает стремительно лететь вниз, в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции, которое составило -5,1% в январе 2020 года к январю 2019 года. Падение в январе зафиксировано, как в добывающей, так и в перерабатывающей промышленности", - отмечает экономист.
Наибольшее падение в январе 2020 года зафиксировано в Луганской области (26%), наибольший рост - в Херсонской (20,2%).
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рейтинг +50% сразу!
"Экспорт сельхозпродукции (включая морепродукты) в 2019 г. составил 16,35 млрд долл., снизившись на 8,3% или 1,47 млрд долл. Это второй результат в истории (рекорд 2018 г. - 17,82 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:пшеница - 6399 млн долл. (-24%),
мороженая рыба - 2497 млн долл. (-2,9%),
ракообразные - 1582 млн долл. (+34%),
ячмень - 762 млн долл. (-26%),
кукуруза - 617 млн долл. (-28%),
рыбное филе - 392 млн долл. (+2,1%),
зернобобовые - 359 млн долл. (+10,5%),
жмых и шрот подсолнечника - 353 млн долл. (+55%),
мясо и субпродукты птицы - 326 млн долл. (+69%),
соя - 278 млн долл. (-4,2%),
подсолнечник - 251 млн долл. (рост в 4,9 раза),
семена льна - 219 млн долл. (+49%),
свекловичный жом - 201 млн долл. (+7,8%).
Экспорт готового продовольствия в 2019 г. составил 7,87 млрд долл., увеличившись на 19,2% или 1,27 млрд долл., после уточнения данных показатель может возрасти ещё на 0,1 млрд долл. Третий год подряд обновляется исторический максимум экспорта. Основными экспортными товарами были:
подсолнечное масло - 2203 млн долл. (+37%),
шоколадные изделия - 715 млн долл. (+13,3%),
рапсовое масло - 514 млн долл. (+42%),
разные мучные изделия, преимущественно кондитерские - 423 млн долл. (+15,5%),
соевое масло - 398 млн долл. (-1,9%),
специфические пищевые продукты (пищевые добавки, жвачка, заменители, фиточаи и пр.) - 270 млн долл. (+15,1%),
сахар - 266 млн долл. (+45%),
маргарин - 207 млн долл. (+9,8%),
безалкогольные напитки - 189 млн долл. (+26%),
крепкие спиртные напитки - 182 млн долл. (+11,3%),
сахаристые кондитерские изделия - 174 млн долл. (+2,5%),
соусы и приправы - 153 млн долл. (+12,6%),
пиво - 148 млн долл. (-1,9%)."
ТурборжимДурборжим, аднака!
https://www.youtube.com/watch?v=kFNMuZ-wqJs
Сергій Таран / Sergiy Taran
Цирк має бути в усьому...
Якщо кастинг на нового прем'єра почався одразу після того, як Гончарук заявив, що в Україні корупція на найвищому рівні подолана, а економіка зростає, то виходить, що успіхи і антикорупція стануть офіційною причиною його відставки?