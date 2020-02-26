 Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

Он приводит таблицы индексов промышленной продукции по основным видам деятельности и по регионам, на основе которых сделана инфографика.





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"Украинская промышленность продолжает стремительно лететь вниз, в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции, которое составило -5,1% в январе 2020 года к январю 2019 года. Падение в январе зафиксировано, как в добывающей, так и в перерабатывающей промышленности", - отмечает экономист.

Наибольшее падение в январе 2020 года зафиксировано в Луганской области (26%), наибольший рост - в Херсонской (20,2%).

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