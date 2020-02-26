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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Киеве возле посольства РФ прошла акция "Россия должна освободить Крым!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания посольства РФ в Украине прошла акция "Россия должна освободить Крым".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторами мероприятия выступили Рух Опору Капітуляції, Международное движение #LIBERATECRIMEA, Меджлис крымскотатарского народа. Акция проходит в рамках международной кампании "Нет "нормандии" без Крыма!".

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В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 02
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 03
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В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 06
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 07
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 08
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 09
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В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 11
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 12
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 13
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 14
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 15
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 16

Также смотрите: На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается", участники переместились к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В акции принял участие бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Эдем Бекиров.

В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 17
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 18


В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 19
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 20
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 21

В конце акции участники начали бросать лапати на территорию посольства России, из-за чего возник конфликт с охранявшими его правоохранителями.

В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 22
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 23
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 24
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 25


В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 26

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В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 27

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3178117
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапія повинна заплатити репарації за Крим, Донбас. А потім здохнути!
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Это такие га*доны, и считают, что все кому они должны они всем прощают...
Их нужно оттуда силой выбивать. Либо такими санкциями, что бы жители взвыли и сами выкинули и хуйла и его команду...
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..НУ ВОТ...ЧТО ТО СДВИНУЛОСЬ НАКОНЕЦ...
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Кацапія повинна заплатити репарації за Крим, Донбас. А потім здохнути!
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Это такие га*доны, и считают, что все кому они должны они всем прощают...
Их нужно оттуда силой выбивать. Либо такими санкциями, что бы жители взвыли и сами выкинули и ***** и его команду...
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..НУ ВОТ...ЧТО ТО СДВИНУЛОСЬ НАКОНЕЦ...
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Ванга говорила ,что августе 2020г в Крыму будет земля дрожать и мост над о. Тузла соберётся гармошкой,российскому флоту не стоять в Севастополе и обновлённый народ Крыма будет в печали...
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вона і про хімічну атаку на Європу казала, а тут атака ще і на Китай
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Если говорить ЧЕСТНО ,то не понятно ,что вообще ДЕЛАЕТ посольство ********* на территории Украины ...
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То все добре, але вкидання про воду до Криму від "узєлєнських" були не на порожньому місці. І, чомусь (збіг?), це відбулося саме після Оману. Навряд найвеличніший зустрічався з Патрушевим. Скоріш за все воно вірішувало свої офшорні проблеми, а от Єрмак - той міг. І його призначення, як і промова після призначення, свідчать саме про те. Але це, знов-таки, моє ІМХО. Може я і помиляюсь
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Ну, свободу воей земле обеспечивает только своя Армия, а не полудохлые наблюдатели и мирные акции. Другого, пока еще мир не знает...
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А армию может обеспечить только свободолюбивый народ , который ради победы согласен на все. А когда в стране 73% населения устали от войны и срать хотели на то , что придется капитулировать , не поможет не какая армия.
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в пятницу, в киеве очереди будут в военкомат для освобождения крыма или в клубы, для набухаться? спорим на деньги что в клубы. вывод: народ считает, что рашу побеждать надо в клубах - чем больше выпьешь,тем ближе победа!
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Вот это по нашему, а то, кто будет премьером, кто.
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Ну бубочка уже готовится днепровскую водичку поставлять оккупантам, а вы со своими плакатами пришли, новому бизнесу квартала мешаете.
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а где наши "патриоты"-Свобода-Правый Сектор-Нац Корпус?почему не пикетируете вместе?
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хто не дивився стирім з акції,там дівчата грали в ******** 👣 надіюсь з'явиться новий вид спорту в Україні
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Лучше бы в церков сходили и помолились , что бы ***** сдох по быстрее , хоть какой то толк был от их время препровождения.
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