 В Киеве возле посольства РФ прошла акция "Россия должна освободить Крым!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторами мероприятия выступили Рух Опору Капітуляції, Международное движение #LIBERATECRIMEA, Меджлис крымскотатарского народа. Акция проходит в рамках международной кампании "Нет "нормандии" без Крыма!".
В акции принял участие бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Эдем Бекиров.
В конце акции участники начали бросать лапати на территорию посольства России, из-за чего возник конфликт с охранявшими его правоохранителями.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Их нужно оттуда силой выбивать. Либо такими санкциями, что бы жители взвыли и сами выкинули и ***** и его команду...