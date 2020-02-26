 В Киеве возле посольства РФ прошла акция "Россия должна освободить Крым!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторами мероприятия выступили Рух Опору Капітуляції, Международное движение #LIBERATECRIMEA, Меджлис крымскотатарского народа. Акция проходит в рамках международной кампании "Нет "нормандии" без Крыма!".













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В акции принял участие бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Эдем Бекиров.













В конце акции участники начали бросать лапати на территорию посольства России, из-за чего возник конфликт с охранявшими его правоохранителями.













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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ