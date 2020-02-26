 Суд отправил под ночной домашний арест третьего подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Семирода. ФОТО

Говорится о Виталии Семироде, Константине Бигдане и Николаея Кудрине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Соответствующее решение принял Октябрьский райсуд Полтавы.

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В то же время полностью отказали в применении любой меры пресечения для задержанного Михаила Галаки.

Подозреваемый Виталий Семирод.

Подозреваемый Михаил Галака (справа) с адвокатом.

В целом следователи открыли 6 уголовных производств против жителей Новых Санжар, которые принимали участие в протестах 20 февраля. Пока полиция еще ищет шестого вероятного виновника. 5 протестующих подозревают в организации массовых беспорядков. Им грозит лишение свободы от 5 до 8 лет лишения свободы. 25 февраля подозреваемых Константина Бигдана и Николая Кудрина по решению суда взяли под ночной домашний арест на 60 суток.

Заметим, что 22 февраля суд взял под домашний арест Владимира Сиренко. Во время протестов он чуть не наехал на "Ниве" на правоохранителей. Сиренко грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.