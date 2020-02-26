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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Суд отправил под ночной домашний арест третьего подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Семирода. ФОТО

Задержанных во время протестов против эвакуированных украинцев из Ухани в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест на 60 суток.

Говорится о Виталии Семироде, Константине Бигдане и Николаея Кудрине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Соответствующее решение принял Октябрьский райсуд Полтавы.

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В то же время полностью отказали в применении любой меры пресечения для задержанного Михаила Галаки.

Суд отправил под ночной домашний арест третьего подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Семирода 01

Подозреваемый Виталий Семирод.

Суд отправил под ночной домашний арест третьего подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Семирода 02

Подозреваемый Михаил Галака (справа) с адвокатом.

В целом следователи открыли 6 уголовных производств против жителей Новых Санжар, которые принимали участие в протестах 20 февраля. Пока полиция еще ищет шестого вероятного виновника. 5 протестующих подозревают в организации массовых беспорядков. Им грозит лишение свободы от 5 до 8 лет лишения свободы. 25 февраля подозреваемых Константина Бигдана и Николая Кудрина по решению суда взяли под ночной домашний арест на 60 суток.

Заметим, что 22 февраля суд взял под домашний арест Владимира Сиренко. Во время протестов он чуть не наехал на "Ниве" на правоохранителей. Сиренко грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/p3178015
 
 
 Топ комментарии
 
Тоді треба і владу садити за погану організацію карантину та провокацію місцевих жителів.
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А знайшли тих ублюдків,одягнених в форму доблєсної нацгвардії,що місили берцями лежачих новосанжарців,так,що їх потім непритомними відтягували ? Судять ? Звільнили ? Шукають ?
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Сім'я корупціонера, а за сумісництвом «антикорупціонера» та директора НАБУ Ситника переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Ой, і задекларувати теж забули. А це вже злочин - ст.366-1 ККУ
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Тоді треба і владу садити за погану організацію карантину та провокацію місцевих жителів.
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Я правильно понял, что за организацию вяжут исключительно местных ?
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Ні, бо організовували з самого верху. Тобто треба проводити службове розслідування і притягувати усіх до відповідальності за бездіяльність.
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то, шо треба проводити, я зрозумів,

але ж по факту арештовують за організацію саме місцевих
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Сім'я корупціонера, а за сумісництвом «антикорупціонера» та директора НАБУ Ситника переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Ой, і задекларувати теж забули. А це вже злочин - ст.366-1 ККУ
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А знайшли тих ублюдків,одягнених в форму доблєсної нацгвардії,що місили берцями лежачих новосанжарців,так,що їх потім непритомними відтягували ? Судять ? Звільнили ? Шукають ?
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То провокаторы. Наехали с других областей.
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В Киеве убили коммерса Вульфа. Связь Вульфа и Рабиновича. Пошла зачистка неугодных. То ли ещё будет. На днях рыг Старицкий, экс-глава Интера.
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"Депутат Рады Рабинович заявил, что украинская власть страдает от «абсолютной импотенции»" То ли дело - Кива!
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При чем тут Рабинович? Вульф был "в золотых " с Зе..их. Пошла зачистка неугодных и тех кто не поддерживает рейтинг. Следующим может быть Кожара. Он может быть объявлен подозреваемым в самоубийстве Старицкого. Шьют дело. Идет политическая зачистка симпатиков Януковича
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А де титушки? Осел там грозился всех нанятых выловить.
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А главных зачинщиков еще ищут? Организаторов этого насилия над жителями Санжар? Я могу назвать их - Осел Оманский и Аваков. Один в Охфисе президента прячется, другой министра МВД из себя корчит.
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В Днепре после перестрелки обьявили * войну * криминалитету, но сводок с поля сражения не видать, и не слыхать, наверное сейчас важнее Селян бесправных пощипать, и отчитаться о борьбе с преступностью, тело на ауди в том же Днепре, убегая от правоохранителей, на пешеходном переходе, на красный свет, стояли машины, вылетел на встречку, и убил парня, который нес дочку на плечах, ребенок выжил, но очень пострадал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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