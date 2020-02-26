 Чиновник ГФС в Киеве погорел на взятке в $4 тыс. за помощь в закрытии уголовного производства. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, работник ГФС требовал 4000 долларов США у учредителя юридического лица. За "вознаграждение" оперуполномоченный обещал повлиять на принятие следователем решения о закрытии возбужденных в отношении заявителя уголовных производств за неуплату налогов, фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем, а также возвращение ему изъятого имущества.





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Во время получения второй части взятки в сумме 2000 долларов США работник ГФС задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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25 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о перезагрузке ГФС и нулевой толерантности к коррупции на всех ее уровнях.