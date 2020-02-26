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 Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогостоящую вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот, этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от ОПЗЖ - Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер", - написал Казанский в Фейсбук.

Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский 01

Христенко с женой

По его словам, для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России - "4 сезона", который расположен прямо напротив Кремля.

"На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора - Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в Инстаграме", - добавляет журналист.

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"Христенко еще полгода назад в интервью рассказывал, что у него толком ничего нет, в 2014 он переехал из Горловки в Киев, жил на съемной квартире в спальном районе, позже занимался консалтинговым бизнесом. Ни заводами, ни пароходами, ни торговыми центрами он не владеет. Откуда же у него теперь миллионы?" - задается вопросом Казанский.

Далее Казанский описывает гостей вечеринки, среди которых Анастасия Маловичко - супруга некоего Александра Батурина из Енакиево.

Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский 02

Марина Христенко и Анастасия Маловичко

"Гугл хорошо знает Александра Батурина, как криминального авторитета из Енакиево по прозвищу Батура. Пишут, что он один из приближенных Юры Енакиевского, смотрящий по Горловке и вообще довольно жесткий человек. Можно найти в открытых источниках и материалы уголовных дел, по которым он проходил - разбой, похищения людей и т.д.", - отмечает журналист.

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"То есть, картина вырисовывается следующая: подпольный миллионер Федор Христенко, о котором до 2019 года почти никто не слышал, на самом деле оказался в ОПЗЖ не просто так, а потому что за него очень попросили или заплатили влиятельные криминальные друзья. Видимо, енакиевским ребятам был очень нужен свой человек в украинском парламенте. Но при этом нужен был кто-то без негативного шлейфа. Ноунейм. Тут и подвернулся скромный горловский парень Федя", - резюмирует Казанский.

Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский 03

Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко и Федор Христенко

"Представляю, что началось бы в какой-нибудь европейской стране, если бы там стало известно, что депутат местного парламента прогулял миллион долларов в Москве в компании криминального авторитета. Но уверен, что у нас ничего не будет", - подытожил журналист.

Источник: https://censor.net.ua/p3177960
 
 
 Топ комментарии
 
Перемога зебілів дається взнаки
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Кому война, а кому бизнес, причем такой, что и миллион в москве прогудеть нормально
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І це при тому що ЗАЖОП на другому місці після слуг. Далі буде ще веселіше.
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и если рассказать голосовавшим за этого урода про то, шо он в Москве на днюху своей чучундры потратил лимон зелени, то они этим будут гордиться.

Пора Порошенко глянуть правде в глаза - страна населена, в основном, быдлом

и исходя именно из этого вести предвыборную кампанию.

Оте все призывы к патриотизму, армии, мове, вере - они и нахрен никому не нужны.

Умные и без этих лозунгов за него,

а для остальных нужны другие лозунги.
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А чё вы гоните на савацкого чиловека,за партию которого проголосовало больше чем за партию ЕС.Жрать,срать,халява,абынипорошенко ваше фсе.
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а уголек чей ТЕЦ сжигают 5 лет? вот вам и ответ....
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Сам наворовал, сам себя выбрал, сам гуляет, никому ничего не должен.
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Интересно , какой диагноз у тех , кто голосует за эту мразь , а потом орет : МОРОДЕР ВСЕ УКРАЛ.
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Да. Есть. Но все медийные канали принадлежат жидобольшевикам...
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ну так назови тех, кто достоин и кто в силах
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А я думал все началось с КРАВЧУКА И КУЧМЫ , я помню эйфорию 1991го и как все уничтожил кучма ( янык просто младенец рядом с ним )
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уничтожили всю морскую капусту в гастрономах ?

тебе сколько лет в 1991 году было ?

Шесть с половиной и тебя не интересовало, где мамка продукты находит ?
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Ты дебил полный? А что до 2000 в Донецке было не так? Или в 2005-2010-2013 не так? Ты из породы людишек, которые узнают про "ужасы" из телевизора. И таки да! Картинку начали показывать лохам как раз в разгул демократии, при Пете, и диванно-кухонное быдло о#уело. Отправная точка "барыг и мародеров" 2014 год, до этого времени, тех кто сильно работал языком, находили без головы.
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зубожили виборці ОПЗЖоп - я з вас тащусь!!!
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И вот "это" вы называете государством? нет слов...
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Как может партия, члены которой с мертвыми глазами, без сердец, с гнилой душой,
протухшей совестью; основателя которой кличут "Мертвечук", которая притянула смерть
в нашу страну.., называться "За жизнь" ??!
Какой йо.нутый ей поверит ? Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский - Цензор.НЕТ 4696
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Скотный двор, большой брат - или все вместе ?
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Депутат як і всі депутати - нічого особливого.
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Типичный пример нувориша. Есть такая особенность у этих индивидуумов - даже если денег не так уж много, все-равно пытаться шикануть на полную. Ну чтобы вызвать у всех зависть.
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"дрєсірований пєс", вилазь з будки!
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Вот эти новсти, они дебильные. Для дебильной страны. Если это верно - новость должна быть - Христенко сел надолго. Они показывают, что и Аваков, и Бакланов - лузеры и дебилы.
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А вы ребята в это время воюйте, мерзните в окопах, гибните, а ваши семьи пусть живут на гроши... И это в воюющей 6 лет стране. ПОЗОР !!! Как наст--ла эта гибридность.
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кошмар. и находятся же люди, которые за ОПЗЖ голосуют. Там один Кива чего стоит... Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский - Цензор.НЕТ 222
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Один богатик зажлобился отдавать больше миллиона долларов "бедной" Юли(посчитайте сколько миллиардой у самой бедной главы фракции за десятки лет по офшорам спрятано), отдал ровно миллион-стал головою фракции в районе, конечно когда с "преуспевающего" региона таких Федей видимо невидимо, которые миллион просто на ветер выкидывают.
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И все равно "слуги урода" смотрятся хуже - если так пойдет, то следующий приз под названием "Многострадальная Украина".
Мы сейчас в положении того тяжелого водолаза, которого опустили под воду с водолазного бота и которому кричат сверху по телефону: "Срочно поднимайся наверх - мы идем ко дну!!!"
Я наверное пойду к Шуфричу запишусь - в команду наполнителей мусорных баков... Хоть какая-то капля меда на душу в бочке говна будет...
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Люді коториє посмотрят єто відео і голосовали за жопоблок сделают соответствующіє виводи... Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский - Цензор.НЕТ 2658
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Что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша,
Бедный ОПЗЖшник стоит.
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та в жопоблоке на любой свиноте негде клейма ставить
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Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогостоящую вечеринку в честь дня рождения своей жены. Источник: https://censor.net.ua/p3177960

Зразу після Майдану був такий період коли РИГИ чекали що за ними всіма придуть і повбивають за все зроблене, треба було їх тоді під корень задавити, щоб і памяті не залишилось від них
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Донецкие "пацаны" уважают крепкий сапог, и не важно чей, ментовский, или бандитский.
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А вам пенсии по 60 долларов,а ему вечеринка миллион долларов!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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