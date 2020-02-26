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Все про:алкоголь (1539) контрафакт (205) Львовщина (1846) Минюст (1485) утилизация (112) Малюська Денис (45)

 37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Общая стоимость уничтоженного - около 4 млн гривен. Это конфискат, изъятый в рамках дела о подделке алкогольных напитков. Его вылили, чтобы напитки не попали на рынок повторно.

Утилизация алкоголя состоялась в Винниках Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Депо.Львів". Напитки перелили из бутылок в емкости и отвезли на очистительные сооружения.

Содержимое бутылок не соответствует требованиям ДСТУ и не пригодно к употреблению. Его крепость составляет 27 градусов, а значит, отправлять эту жидкость на переработку невыгодно.

"Речь идет о поддельной водке марок "Рюмка золота", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Родная столица", "Максимум", которую должностные лица одного из ООО хранили в складском помещении с целью сбыта", — сообщили в пресс-службе Минюста.

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На утилизации присутствовал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, поддельный алкоголь решили уничтожить, чтобы он повторно не попал в торговые сети.

"Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската", — сказал Малюська.

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37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 01
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 02
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 03
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 04
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 05
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 06
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 07
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 08
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 09
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 10
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 11
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 12
37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя 13

Источник: https://censor.net.ua/p3177957
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше утилизировать дебилов придумавших ,что водка должна стоить по сотке за пол литра . 37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 4499
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Утилізовують в такі каністри з яких як правило потім розливають "утилізоване" Країна хитрожопих ідіотів....
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Утилізовують в такі каністри з яких як правило потім розливають "утилізоване" Країна хитрожопих ідіотів....
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Зря. Контрафакт следовало бы отправить российскому посольству на 23 февраля.
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Лучше утилизировать дебилов придумавших ,что водка должна стоить по сотке за пол литра . 37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 4499
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ну если невыгодно 27 градусов 15 тонн перегнать, а проще вылить, то цена производства спирта - наверное копейки... могли бы машины на спирте делать тогда, экологично хотя бы, да и экономика какая-никакая
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"На утилізації був присутній міністр юстиції Денис Малюська." - тому й невигідно!
"За його словами, підроблений алкоголь вирішили знищити, щоб він повторно не потрапив в торгові мережі". ми його нищили, нрищили, нищ.......... 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 8774 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 8774 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 8774
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