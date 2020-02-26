 Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает kh.vgorode.ua.
Горсовет Харькова проголосовал "за" переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. 62 депутата выступили "за" и 8 "против".
Отметим, что сегодня под мэрией Харькова проходит пикет против переименования проспекта Григоренко в проспект Жукова. СМИ сообщают, что мэрию охраняет около 60 правоохранителей. Кроме того, у входа дежурят протестующие, держащие плакаты с изображением карикатур на городского голову Геннадия Кернеса.
Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.
2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.
Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
на все отвечать слишком долго. расскажи, что Петро украл да так, что обеднел вдвое-втрое.
многие вернулись с рф .
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у тебя с ****** общий враг - Порошенко.
а у меня с ****** общих врагов нет.
треба вам вже з вашими щось робити
уже в открытую действуют не смотря не решение суда...
СБУ, Минюст, МВС Харькова готовы поднять раше-флаги ..........
Зе рашист прямо одобрил в своей речи какаяразница...
Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.Источник: https://censor.net.ua/p3177951
Но есть одна беда с Гепой, вечно он работает на опережение.
Все-таки напор лжи(совок), делает больше чем голос правды(ээээ, а где голос то7)
Проспект им. Одного из подельников Гитлера в начале Второй мировой войны.
И главное, евреи не возмущаются, ведь жуков является соучастником начала Холокоста. Кнесет, АУУУУУУУУ!!!!
То ли еще будет....