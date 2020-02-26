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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:горсовет (471) Кернес (1164) переименования (560) Харьков (4591)

 Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова. ФОТО

Харьковский городской совет переименовал проспект Григоренка в проспект Жукова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает kh.vgorode.ua

Горсовет Харькова проголосовал "за" переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. 62 депутата выступили "за" и 8 "против".

Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова 01
Фото: сайт kh.vgorode.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проспект в Харькове не может носить имя Жукова, - Дробович

Отметим, что сегодня под мэрией Харькова проходит пикет против переименования проспекта Григоренко в проспект Жукова. СМИ сообщают, что мэрию охраняет около 60 правоохранителей. Кроме того, у входа дежурят протестующие, держащие плакаты с изображением карикатур на городского голову Геннадия Кернеса.

Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова 02
Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова 03
Фото: suspilne.media

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/p3177951
 
 
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Этот поц Гепа еще и Бене должен! Фотофакт:
Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7913
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как вы уже задолбали...переименуйте в проспект гепы и допы - две ж*пы!
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Порохоботы, почему ваш замечательный Петя за пять лет не разобрался с сепаром Кернесом?
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вы собираетесь на Петра до конца зелёной каденции кивать?
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А почему нет? Очевидный же факт - сепаратисты при Пете прекрасно жили и ничего с ними не случилось при якобы патриоте Порошенко.
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Неадекватный порохобот детектед. Что, придурошный, по сути ответить ведь тебе нечего, да?
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Я з брудною лахтою не спілкуюсь. В спам, кацапська свиня
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а после ухода Петра сепары стали жить лучше или хуже ?
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Да примерно так же. И каким образом это оправдывает брехливого Петю?
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А что при Вальцмане, что при Зебиле рыги процветают и пахнут. Оба они сепары.
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тогда на кой хрен вы его меняли на импотента, не способного ни на что? Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова - Цензор.НЕТ 4781
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можливо Зеленський і поганий але ****** був ще гірший Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7130
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справа діамантових прокурорів яку ****** брав під особистий контроль,судді майдану кількох з яких він призначив довічно,насраловщина,рейдерство,фейкові реформи.....
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Типа Петя не был "импотентом". Что мы получили в результате пять лет его президентства? - Пять лет войны, пять лет наглого вранья и циничного грабежа. Получили подписание абсолютно невыгодных для нас "соглашений", которые фактически связали руки армии. И так далее. Перечисление всех негативных моментов. связанных с Петей, займет много времени.
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а какие бы ты соглашения подписал, чтобы у нашей 6 тысячной армии тогда были развязаны руки разгромить 200 тысячную армию кацапов ?
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Не воевала против нас вся кацапская армия, не надо бредить! И наша армия тогда имела численность далеко не 6 тысяч. Если бы у власти во главе с Порошенко было бы желание освобождать оккупированные территории, то там уже все было бы зачищено.
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узнаю тезисы made in Russia...
на все отвечать слишком долго. расскажи, что Петро украл да так, что обеднел вдвое-втрое.
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только переизбыток щирого патриотизма и либеральные ценности мешали пете навести порядок с сепарами,к тому же петя - был английской королевой и занимался исключительно внешней политикой
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A cчасс 3э выпускает их на волю,

многие вернулись с рф .
.
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І тебе не посадив на зону, да... Є претензії.
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И тебя, тупорылый бот.
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да нужно было оставить все эти демократии и уничтожить этих уродов и сепаров местных.
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Бо от такий Петя пацюк, добре що Зеля розібрався швидко.
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потому что наш Петя, в отличие от вашего *****, не назначает меров.
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отнюдь.

у тебя с ****** общий враг - Порошенко.

а у меня с ****** общих врагов нет.
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Как быстро мой коммент заспамили) Что, порохоботоферма, правда глаза режет?
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А "дебил" я потому, что говорю правду о Пете? Гениально, порохобот, гениально
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Ти дурак і кацапський провокатор. В бан
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Эй, лахта, передайте по начальству, что Порошенко уже скоро год будет, как не президент, и пора вам платить за комментарии без упоминания его имени.
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а памятник Ленину восстанавливать будут?
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.«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк....«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик....
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дидыименнотакваивале, поэтому я и в восторге что немцы с союзниками подо Ржевом настреляли миллион этой падали.
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Зєлєнскій привітав "совків" з "дньом савєтскай армії і флота". Кернес зрозумів правильно.
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Рішення міськради не може бути бунтом, просто нащадки власівців при владі.
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Зебил, тебя снова послали ПНХ. Ай маладца, так держать. Свои евреи послали(Гепа). Снова промолчишь? Снова сопли на кулак наматывать будешь? Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова - Цензор.НЕТ 2830
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Суди Гепі та Допі - не указ. І Аваков - промовчить. Союзнички-ссс...
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Могу себе представить, что было бы, если бы в Польше назвали проспект именем Гудериана или Манштейна.
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горсовет в Ха - это лет 15 не сменяемая никакой властью банда коррумпированных совков и ватников. похоже, только расстрел может помочь.
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Почему жукова? Давайте сразу в путина....
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евреї, вони ж втечуть, а вам тут буде жопа
треба вам вже з вашими щось робити
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по ходу Харьков одним из первых отойдет к Московии...
уже в открытую действуют не смотря не решение суда...
СБУ, Минюст, МВС Харькова готовы поднять раше-флаги ..........
Зе рашист прямо одобрил в своей речи какаяразница...


Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.Источник: https://censor.net.ua/p3177951

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Після цього всю мерію разом з мером треба відправити на довічне виїздне засідання до Жовтих Вод.
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Все своим чередом, Молдавский сценарий в действии...
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Гепа ХНР хочет построить, с комендантским часом и подвалами.
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Гепа нос по ветру держит, бизнес бережет.
Но есть одна беда с Гепой, вечно он работает на опережение.
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Где этот криворукий снайпер? Повыдергивать ему ноги шоб было семетрично.
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Харків'яни! Вибийте цьому гепі зуби, які він їздив лікувати на расєю. Та відірвіть йому ноги, якими він не користується, а ще язика відріжте, яким він намагається паплюжити українську мову. Та поставте його поруч з пам'ятником жмукова. Де був ваш розум, коли ви його обирали?
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правильно сделали. просто харьковские патриоты будут знать куда нагрянуть с визитом..... Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова - Цензор.НЕТ 543 , ну, поздравить с гробовщиной Пяликой Вабеды.
Все-таки напор лжи(совок), делает больше чем голос правды(ээээ, а где голос то7)
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Провели бы референдум в Харькове, думаю большинство было за старое название ул.Стадионная, а станция метро Дворец Спорта. Перестать надо называть улицы и проспекты в честь людей, какие у них заслуги бы не были, всегда найдутся те, кто будет против.
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КЛАССССС!!!!
Проспект им. Одного из подельников Гитлера в начале Второй мировой войны.

И главное, евреи не возмущаются, ведь жуков является соучастником начала Холокоста. Кнесет, АУУУУУУУУ!!!!
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Переименовывали бы уже в проспект Чикотила. Он меньше людей убил ради забавы...
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привет всем 73%, которые "сделали это вместе"
То ли еще будет....
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Гепе насрать,что вы там про него пишите, он недавно был в московии получил указ от вовки-карлика всячески продвигать русский мир в Украине. И очередное звание.
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Харьков как был под властью макшанско-еврейской банды - так и остается. Осел мечтает всю Украину сделать Харьков.
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