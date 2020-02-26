 Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает kh.vgorode.ua.

Горсовет Харькова проголосовал "за" переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. 62 депутата выступили "за" и 8 "против".



Фото: сайт kh.vgorode.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проспект в Харькове не может носить имя Жукова, - Дробович

Отметим, что сегодня под мэрией Харькова проходит пикет против переименования проспекта Григоренко в проспект Жукова. СМИ сообщают, что мэрию охраняет около 60 правоохранителей. Кроме того, у входа дежурят протестующие, держащие плакаты с изображением карикатур на городского голову Геннадия Кернеса.





Фото: suspilne.media

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.