 Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса. ФОТОрепортаж

Заявление министр Костач сделал в понедельник, 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынское телевидение.
Он рассказал, что планирует во вторник встретится с представителями работающих в стране сетей супермаркетов, а ранее говорил с ними по телефону, и те заверили его, что продуктов достаточно.
"Ни в коем случае мы не должны быть осторожными, мы должны избегать паники среди населения, и мы должны дать властям работать так же, как они работали до сих пор. Все принятые до этого времени меры были достаточными, у нас на территории Румынии нет ни одного пациентов с коронавирусом", — сказал министр здравоохранения.
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Сразу после этого заявления в супермаркетах образовались огромные очереди. Люди смели запасы продуктов с полок. Особым спросом пользовались продукты долгого хранения, такие, как крупы и консервы.
Исполнительный директор Ассоциации крупных коммерческих сетей Румынии Георгий Бэдеску говорит, что во вторник люди покупали продукты так, как обычно делают это на большие праздники. По его словам, запасы продуктов в магазинах скоро будут восстановлены.
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И вообще, в таких случаях, разговоры о том, что лучше, ЕС или россия - неуместны.
(российские СМИ)
"Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский допустил, что главным разносчиком нового коронавируса COVID-19 могли стать обычные домашние кошки. "
(российские СМИ)
Все, трындец российским котам и кошкам.
Их, чисто черных кошек, и так там не было, потому что "добрый" русский селюк столетиями показывал черным котам, где им место, если они, "гады", дорогу русскому человеку перебегали.
А теперь и прочих кошек не будет.
А вы пишете, что продукты с полок супермаркетов сметают...
Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
Вспоминается Зорг с разбитым стаканом из "5 элемента".
План по доходам выполнили досрочно!