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 Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса. ФОТОрепортаж

Министр здравоохранения Румынии Виктор Костач призвал граждан не паниковать и не пытаться запастись едой в связи со вспышкой коронавируса в Европе. После этого граждане размели продукты из магазинов.

Заявление министр Костач сделал в понедельник, 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынское телевидение.

Он рассказал, что планирует во вторник встретится с представителями работающих в стране сетей супермаркетов, а ранее говорил с ними по телефону, и те заверили его, что продуктов достаточно.

"Ни в коем случае мы не должны быть осторожными, мы должны избегать паники среди населения, и мы должны дать властям работать так же, как они работали до сих пор. Все принятые до этого времени меры были достаточными, у нас на территории Румынии нет ни одного пациентов с коронавирусом", — сказал министр здравоохранения.

Также на Цензор.НЕТ: Мир не готов к распространению коронавируса, - глава международной группы экспертов ВОЗ

Сразу после этого заявления в супермаркетах образовались огромные очереди. Люди смели запасы продуктов с полок. Особым спросом пользовались продукты долгого хранения, такие, как крупы и консервы.

Исполнительный директор Ассоциации крупных коммерческих сетей Румынии Георгий Бэдеску говорит, что во вторник люди покупали продукты так, как обычно делают это на большие праздники. По его словам, запасы продуктов в магазинах скоро будут восстановлены.

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Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса 01Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса 02
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Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса 05Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса 06
Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса 07
Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса 08

Источник: https://censor.net.ua/p3177941
 
   
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Ничего, у нас тоже такое будет. Только клич бросьте...
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Ничего, у нас тоже такое будет. Только клич бросьте...
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Согласен с вами. И очереди на заправках и толпы в супермаркетах. Вопрос только во времени. До конца этой недели объявят или уже на следующей? Ваше мнение, форумчане?
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Все зависит от "западных партнеров". В Сан-Франциско уже чрезвычайное положение объявили.
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У нас его нет!!11(борется с симптомами и коронами), это все происки злых(молится)
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Можем не встигнути, румуни вже зробили аншлаг і у нас.
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Ці людішки такі смішні! А ще вважають себе вінцем еволюції
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Доверие к власти "зашкаливает" не только у нас... Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 901
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Пока не поздно, на время эпидемии, нужно закрыть границу с ЕС.
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Тільки тому що ЄС каже правду, а москальня тихенько валить хворих?
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Будут в россии больные, как в ЕС и с россией нужно будет закрыть.
И вообще, в таких случаях, разговоры о том, что лучше, ЕС или россия - неуместны.
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Так в росії давно вже є хворі, так і померлі є, ви сьогодні з Марсу?
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"В Москве начался масштабный отлов бродячих животных и дератизация. Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, мероприятия санкционированы в рамках профилактики распространения коронавируса."
(российские СМИ)

"Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский допустил, что главным разносчиком нового коронавируса COVID-19 могли стать обычные домашние кошки. "
(российские СМИ)

Все, трындец российским котам и кошкам.
Их, чисто черных кошек, и так там не было, потому что "добрый" русский селюк столетиями показывал черным котам, где им место, если они, "гады", дорогу русскому человеку перебегали.
А теперь и прочих кошек не будет.
А вы пишете, что продукты с полок супермаркетов сметают...
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Этж фотки полок крымских магазинов, я по телику такое видал
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Румыны же жили при коммунарах - понятно шо знают: Если власть говорит что все в порядке, беги в сортир, а потом в магазин
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Карткову систему треба вводити - 1 кільо цукру + 1 банка бичків на циганське рило.
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Пойду-ка я в АТБ схожу... И воды пару бутылей закажу.
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Краще сведловину пробийте, або колодязь.
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Не, глубоко вода, ниже 90 метров, дорого.
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90 метрів дійсно трохи глибоко, але потім можна міняти на щось, в мене сусід влупив на 120 , лайно а не вода.
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У нас в колодязях нітрати в 200 разів вище норми. Худобі не можна давати.
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Всі це давно знають, що коли виходять і кажуть, на рівному місці, що немає ніяких причин для росту цін на , скажімо, цукор, то треба бігом запасатися, думати тут не треба, вже провірено триста раз
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хана европе...убытки..трупы..костры..и марадерства..а набора от зомби апплкалипсиса немае Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9763
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.

Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
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План по продаже круп и консервов будет выполнен на многие годы вперед.
Вспоминается Зорг с разбитым стаканом из "5 элемента".
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Торговля уже скоро будет праздновать Новый год!
План по доходам выполнили досрочно!
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