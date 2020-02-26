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 На трассе "Киев-Чоп" на Львовщине в ДТП погибли два человека. ФОТО

Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и один был травмирован.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"26 февраля в 7:10 от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о том, что на трассе Киев - Чоп в с. Конюхов Стрыйского района произошло столкновение автомобиля "Ford Focus", и автомобиля "ВМВ Х3". К месту вызова немедленно выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый", - говорится в сообщении.

На трассе Киев-Чоп на Львовщине в ДТП погибли два человека 01

Как выяснилось на месте происшествия, в результате ДТП погибли два человека: водитель Ford - мужчина, 1966 года рождения и пассажирка - женщина, 1970 года рождения. Также травмирован водитель автомобиля "ВМВ Х3" которого с травмами разной степени тяжести госпитализировали центральную районную больницу.

На трассе Киев-Чоп на Львовщине в ДТП погибли два человека 02

Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тела погибших из автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлеклись две единицы спецтехники и семь человек личного состава ГосЧС.

На трассе Киев-Чоп на Львовщине в ДТП погибли два человека 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3177933
 
 
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нечему удивляться, пока у нас не перестанут летать на дорогах. Едешь по трассе 90-100, а тебя уделывают как стоячего !! Куда так лететь ?!!!
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Ну судя по фото там БМВ на встрече. И как бы для быстрого передвижения машины и делались, но конечно не для нарушения правил
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