 Фанатка "ДНР" Чичерина запостила фото якобы из "Борисполя". Госпогранслужба заверила, что ее там не было: "Это провокация". ФОТО

Российская певица Чичерина, сторонница наемников РФ на Донбассе, обнародовала фото с геотегом аэропорта "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.





Вместе с тем, в Госпогранслужбе категорически опровергают присутствие Чичериной в аэропорту, а также то, что она могла или пыталась пересечь границу Украины.

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"Почему она именно она тегала один из столичных аэропортов, вы можете спросить у нее, но не исключено, что это была провокационная акция, или намерения. Данное лицо границу Украины не пересекало. Ее в аэропорту не было. Она находится на контроле Госпогранслужбы в связи с нарушением украинского законодательства. Если бы она была в аэропорту, мы ее выявили бы и в Украину она не попала бы. Также получила от нас запрет на въезд, как минимум на 3 года", - заявил в комментарии Цензор.НЕТ помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Чичерина известна своей поддержкой террористов на Донбассе. Она получает от них "ордена", а также выступает на оккупированных наемниками РФ территориях. В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.