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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3646) провокация (1273) Россия (75032) певица (53) Демченко Андрей (5)

 Фанатка "ДНР" Чичерина запостила фото якобы из "Борисполя". Госпогранслужба заверила, что ее там не было: "Это провокация". ФОТО

Российская певица Юлия Чичерина, которая известна своей поддержкой террористов на Донбассе, опубликовала в соцсетях фотографию с геолокацией аэропорта "Борисполь". В Госпогранслужбе считают это провокацией и заверяют, что она границу Украины не пересекала.

Российская певица Чичерина, сторонница наемников РФ на Донбассе, обнародовала фото с геотегом аэропорта "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.

Фанатка ДНР Чичерина запостила фото якобы из Борисполя. Госпогранслужба заверила, что ее там не было: Это провокация 01
Фанатка ДНР Чичерина запостила фото якобы из Борисполя. Госпогранслужба заверила, что ее там не было: Это провокация 02

Вместе с тем, в Госпогранслужбе категорически опровергают присутствие Чичериной в аэропорту, а также то, что она могла или пыталась пересечь границу Украины.

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"Почему она именно она тегала один из столичных аэропортов, вы можете спросить у нее, но не исключено, что это была провокационная акция, или намерения. Данное лицо границу Украины не пересекало. Ее в аэропорту не было. Она находится на контроле Госпогранслужбы в связи с нарушением украинского законодательства. Если бы она была в аэропорту, мы ее выявили бы и в Украину она не попала бы. Также получила от нас запрет на въезд, как минимум на 3 года", - заявил в комментарии Цензор.НЕТ помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Чичерина известна своей поддержкой террористов на Донбассе. Она получает от них "ордена", а также выступает на оккупированных наемниками РФ территориях. В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3177928
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы, как тараканы. Сегодня не задавил одного - завтра приведет сотню
Объясните уже кто-нибудь это "нелоху"
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Зелебобік з цею чумою швидко поладить, у них одні інтереси: шоубізнес, кокс, любов до родіни ссср, бачили в очах ХЛА любов.....
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Могла быть в транзитной зоне и не пересекать границу Украины.
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Зелебобік з цею чумою швидко поладить, у них одні інтереси: шоубізнес, кокс, любов до родіни ссср, бачили в очах ХЛА любов.....
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Кацапы, как тараканы. Сегодня не задавил одного - завтра приведет сотню
Объясните уже кто-нибудь это "нелоху"
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ЧічєрІна шизофренічка
діліть на 16 що вона постить
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Через границу с Белоруссией масса лазеек попасть в Украину ,просто не надо лесть через асфальт и КПП
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Нет там лазеек, там просто пересадка далее по прилёту таможенный контроль, чушь не неси
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нет значит нет ,и слава Богу , скоро буду снова рыбачить до обеда в Украине,после обеда в Белоруссии
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Ее сажать надо, за разжигание межнациональной вражды, а не запрет на въезд ставить!!! Ох Украина, почему ты так либеральна к своим врагам?!
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Ну тогда половину цензора надо пересажать
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Я за Елену Ваенгу!
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ты за фюрера своего ботоксного, а ваенгу свою засунь себе, да поглубже
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Ви перевірте по-справжньому, а потім вже переконуйте що її там не було чи нема, бо ви такі "фахівці і патріоти", що з вами все може бути.
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Якщо ця чумачєча кацапка дійсно в Україні то наступним вже може бути жирік. З цим треба розібратися.
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ну да, главарь пятнашки абхаз тоже в Борисполь прилетел...нахрена бред этой минетчицы вообще афишировать?
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зебилоросы абажают эту ведьму с диагнозом бешенства ватки
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по фоткам (те, что есть в интернете) я не обнаружил там такого интерьера, в частности потолка. Кто часто летает, может подскажите, есть там такое?
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