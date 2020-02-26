EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  3014  4
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6051) Львовщина (1846) Нацполиция (11005)

 На трассе "Киев-Чоп" столкнулись шесть автомобилей: травмированы три человека, в том числе ребенок, - полиция. ФОТО

Вблизи Львова столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП травмированы три человека, один из них - несовершеннолетний мальчик.

Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 16:05 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Чишки Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, житель Закарпатской области, управляя грузовиком "ДАФ", совершил попутное столкновение с автомобилем "Дачия Логан", который в свою очередь столкнулся с автобусом "БАЗ", который ехал впереди. Далее автобус столкнулся с "Фордом Куга", а "Форд" - с "Фольксвагеном Шаран".

На трассе Киев-Чоп столкнулись шесть автомобилей: травмированы три человека, в том числе ребенок, - полиция 01

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Рено", 34-летний житель города Винники, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля "Фиат" - житель Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР. ФОТО

На трассе Киев-Чоп столкнулись шесть автомобилей: травмированы три человека, в том числе ребенок, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3177912
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опять знаменитая тропа Киев-Чоп, которую почему-то громко именуют трассой.
 показать весь комментарий
 
Чушка, в твоём мухосранске даже разбитую просеку именуют трассой.
 показать весь комментарий
 
 
Вчора проїзжав біля цього ДТП - Ось що залишилось з "Логана"!!! Життя водію врятували пояси безпеки а його 10-ти річному синові дитяче крісло!!! Їх з автомобіля в прямому сенсі цього слова рятівники вирізали!!! Був би це "совпром" або "китаєць" шансів вижити не було б жодних а "буржуї" вміють робити безпечними навіть такі відносно не дорогі автомобілі як "Логан"!!!

https://zaxid.net/vrazhayucha_dtp_u_chishkah_vsi_vizhili_foto_dnya_n1498279

На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися шість автомобілів: травмовано троє людей, серед яких дитина, - поліція - Цензор.НЕТ 5322
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх