 На трассе "Киев-Чоп" столкнулись шесть автомобилей: травмированы три человека, в том числе ребенок, - полиция. ФОТО

Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 16:05 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Чишки Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, житель Закарпатской области, управляя грузовиком "ДАФ", совершил попутное столкновение с автомобилем "Дачия Логан", который в свою очередь столкнулся с автобусом "БАЗ", который ехал впереди. Далее автобус столкнулся с "Фордом Куга", а "Форд" - с "Фольксвагеном Шаран".

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Рено", 34-летний житель города Винники, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля "Фиат" - житель Львова.

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Фото: сайт Нацполиции

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.