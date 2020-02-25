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 В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова встретилась с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и ОО "Непокоренный Майдан - 18.02".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, Венедиктова пообещала, что такие отчетные встречи будут ежемесячными, а для постоянной коммуникации представители потерпевших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера.

"Наши следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега". Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - заявила и.о. директора ГБР.

Отмечается, что всего сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана".

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В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова 01
В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова 02
В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова 03
В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова 04

Также смотрите: "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году. ВИДЕО

В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова 05

Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега". На следующий день Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко. Его обязали носить электронный браслет.

21 февраля в суд направили обвинительный акт относительно экс-следователя, который в 2014 году незаконно преследовал участников Революции Достоинства. Его подозревают в злоупотреблении властью, подлоге, препятствовании проведению митингов. Всего в суд направили обвинительные заключения против 11 бывших следователей, прокуроров и судей, преследовавших участников Революции Достоинства.

Источник: https://censor.net.ua/p3177872
 
 
 Топ комментарии
 
Тримайтесь Майданівці. Риго-анальний реванш наступає. І хто кого на цей раз, побачимо протягом року.
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І десь зникла Революція Гідності... Риго - анальне зєльоноє кодло вже бачить себе побєдітєлямі.
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Ну, оно ж стадо мичить і далі: «Кого угодно, только нє Порошенка !»
Мабуть, поки ще не сильно бемкнуло граблями по лобі...
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Хотят пересажать за оргнизацию заворушення и пидбурювання як в Санжарах. Давайте. спробуйте.
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І десь зникла Революція Гідності... Риго - анальне зєльоноє кодло вже бачить себе побєдітєлямі.
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Тримайтесь Майданівці. Риго-анальний реванш наступає. І хто кого на цей раз, побачимо протягом року.
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Ну, оно ж стадо мичить і далі: «Кого угодно, только нє Порошенка !»
Мабуть, поки ще не сильно бемкнуло граблями по лобі...
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уууу, понеслась.
Запасаемся пiпкiрном и ждем кiлю бiмбу.
Настало время оху...тельных историй о том как провокаторы госпереворот устроили и бедных милициАнерАф побили.
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любопытно, чем пытаются разжать сомкнувшийся сфинктер Семен Семенченко, Егорка Соболев, Парасюк Бейнога, Бубенчик и другие провокаторы?!...
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а шо, ти думаєш, їх вязатимуть?
Та нафіга вони кому з слуг уродів потрібні!
Їм цікавіше повязати справжню опозицію. А екстремісти... та їх просто витурять...
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Суди та слідчі органи не реформовані, тому відповідно не чекаємо доведення до кінця слідство по вбивствам та іншим злочинам на Майдані.
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Хто повірить оцій портновці, якщо її ідеологічний шеф вимагає визнати Майдан збройним переворотом?
Ну, хіба що зебіли повірять. І будуть тут доводити, ніби будуть розслідувати злочини...
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В ГБР создадут Управление по уменьшению значения Майдана,а потом и забалтывания его значения для независимой Украины,так делало всегда КГБ(а сейчас ФСБ),в стране как и в период правления Януковича,всё управление методично захватывается Московией, истомленные шестилетней войной "бараны" юго востока Украины уже готовы идти в своё прежнее московское стойло. В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 381
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Может. Пшонку вызвать и назначить советников этой мадам ригоаналке? Шоб уже было полный треш.
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