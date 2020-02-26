 Кремлевское "победобесие", вариант выплаты ипотеки, возвращение Насирова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Профессиональный совет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо, наверно, торговать наркотиками или оружием, чтобы выплачивать ​​ипотеку в Украине, - Гончарук обещает снижение ставок. ВИДЕО

Реальный рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы отдать свой голос 40% украинцев, за "Слугу народа" - 36%, - опрос Центра Разумкова

Прийде весна - повернемо посади

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Для кого? Для чего?(с)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнена 29 грудня із луганського полону Олена Сорокіна: "Скільки сиділа у підвалі, не бачила жодної людини, яка була б проукраїнськи налаштована"

Совпадение?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом. ФОТО

Никто и не сомневался...

Страницы новейшей истории

Кремлевское "победобесие"

Больше фотошопов смотрите здесь