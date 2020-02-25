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Все про:ПЦУ (549) COVID-19 (329) Новые Санжары (113)

 Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары. ФОТО

Офис Президента и Министерство здравоохранения предложили священникам выступить коммуникаторами в общении местных жителей и чиновников в Новых Санжарах. 23 февраля от ПЦУ в Новые Санжары прибыло несколько священников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько священников ПЦУ приехали в Новые Санжары чтобы поддержать эвакуированных из Ухани граждан Украины и успокоить местных жителей.

Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары 01

"Наши сограждане должны чувствовать себя в безопасности и знать о том, что мы готовы их поддержать. В этом функция нашей Церкви", - отметил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Священники передали книги и настольные игры эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в медцентре.

Как отметил священник Сергей Дмитриев "местные жители не могли объективно оценить ситуацию и поговорить с властью. Им никто не объяснял, что происходит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

После визита служителей Церкви, местный священник, Дмитрий Педина, который одобрял протесты жителей, извинился перед ними и поддержать эвакуированных из Ухани.

Во время своего пребывания в городе, священники Православной Церкви Украины вместе с лидерами местных религиозных общин совершили молебен о здравии всех украинцев, прибывших из Китая, о медицинском персонале, который ими занимается и местных жителях Новых Санжар.

"Очень хорошо, что вы - духовники обратили внимание на кризис духовности. И приехали поддержать всех нас. Жаль, что государство отвернулось от своих граждан. Люди были не осведомлены. Нам только нужно же было рассказать, что происходит. А не пугать танками и военными. Представьте себе, люди ведут детей в садик, в школу, а здесь БТРы, автоматы, люди в форме. Мы не против своих сограждан, оказавшихся в обсервации и хотим им помогать", - объяснила одна из местных жительниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около десятка жителей Новых Санжар пришли с гуманитарной помощью к палатке Красного Креста, - советник главы МВД Варченко

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Читайте: Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

Источник: https://censor.net.ua/p3177870
 
 
 Топ комментарии
 
И дуракам уже понятно, что власть виновата в событиях в Новых Санжарах. Людей не предупредили, не проинформировали, выкинули им в отврытый не приспособленный санаторий подозрительных прилетевших из Китая и как хотите так и поступайте. Тем более этих пассажиров не приняли ни в Харькове, ни в Тернополе. Позор такой власти. И позор, что она свою глупость еще и вешает на людей, говоря , что они дикие. С больной головы на здоровую. Идиоты.
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Сюдя по событиям в Европе сейчас такая жара пойдёт, что скоро санжарцев будут в пример ставить, как бдительных граждан, понимающих масштабы угрозы.И я не шучу.
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И поэтому Неосведомленные начали кидать камни в людей, как дикари. А они, вообще, оседомлены, какие сроки и штрафы светят за хулиганство, убийство и т. д..?
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И эти тут, как здесь. Мудрые помощники, ****. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 9754
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Страшно навіть подумати щоб зробили люди які б знали як бездарно буде організований карантин, що Скалецька, Аваков, Гончарук та інші будуть порушувати карантин і виносити заразу назовні, що будуть відриті вікна та балкони всередині карантинних приміщень і зараза буде розлітатись повітрям по населеному пункту, що не зможуть виловити котів та собак (не натягнуть навіть сітки рабиці навколо карантину), що не зможуть навіть натягнути намет на вході для дезінфекції, що будуть швендяти по корпусу всі підряд по всім поверхам, порушуючи карантинний режим, що не буде навіть медичного керівника цього бардаку-карантину!
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пруфы про порушення карантиру есть?
Открытые окна - это не нарушение, вирус не распространяется далеко. Еще что?
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Открытые окна - это не нарушение..... плюнул попал на кошку ,, кошка пришла домой поигралась с ребенком .... продолжать ? недоеденный бутерброд кинул собаке, продолжать ,7
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если бы вирусы так распространялись, все города были бы охвачены эпидемией того же гепатита. Но этого не наблюдается.
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давай тогда лучше про бвб Как думаешь, пани министерка обменивается вирусами с коллегами по несчастью?
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не, Юлька уже не баба а бабця, про нее не интересно.
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це коли при поцілунку передається енна-кількість тисяч мікробів ))))
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Люди были неосведомлены...

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Нє....Просто тупому бидлу дали нахаляву водяри і накрутили хвоста що їм пздц і вони загинуть страшною смертю в муках коли туди привезуть українців з Китаю. А декому типу політруків чи комсоргів ще й пару грн може всунули,щоб людей накручували. От і вся історія.а деяким протверезівшим бидлякам наступного дня крім похмілля ще й залишки совісті прокинулися і вони відосікі записали з вибаченнями. От і все.
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Прото,ты как поп Гапон,если хоть знаешь кто это.Для тебя до сих пор не дошло,что это не карантин,а совсем другое.Там нет больных.Местная мистечковая "элита",перед выборами к местному корыту,организовала в городке бардак.У силовиков даже дубинок не было,не то что автоматов и танков.И что,в Н,Санжарах дети на ночь глядя,идут в школу?
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Халло святые отцы !! какие новости с небес? надеюсь у них там всё хорошо? хорошее настроение? или может мы уж совсем обнаглели? )) так и шо же боженька? как на счёт идеи нас поджарить погодкой ?? передумали? коронавирус лучше? идея добрее? или отменит? или это его окончательное решение по поводу нас, как любящего отца ? Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1525 ))) хехех
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Тут у нас один религиозный деятель высказался, что мол боженька решил призвать пораньшне всех старых людей..чтобы остались мол только молодые и ,осознав ошибку предидущих поколений, и увидев кару божию за всё мол богохульство предидущих поколений, чтоб все повернулись мол к богу лицом,а не пятой точкой ....прям вот так и сказал...пятой точкой... на видео этой проповеди все сначала притихли...а потом начали ржать ))) и преждевременно заиграл орган ))))) видимо чтобы пастору таки не дать договорить всё остальное, что он думает по поводу коронавируса )))) жаль, что не могу дать ссылку на видео, уже удалил ютьюб почему-то ..
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те що та пєДина був одним з "корисних ідійотів" для пропукінців=організаторов безладу в НовихСанжарах -ФАКт медичний. Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2934
БИБАЧАТИСЯ ТРЕБА попам за свого дурня а не дуркувати про необізнаність. Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2937
ХТО заважав попам тим людям пояснити.. як ті неписьменні і вух не мають щоб слухати радіо?
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И дуракам уже понятно, что власть виновата в событиях в Новых Санжарах. Людей не предупредили, не проинформировали, выкинули им в отврытый не приспособленный санаторий подозрительных прилетевших из Китая и как хотите так и поступайте. Тем более этих пассажиров не приняли ни в Харькове, ни в Тернополе. Позор такой власти. И позор, что она свою глупость еще и вешает на людей, говоря , что они дикие. С больной головы на здоровую. Идиоты.
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а почему или власть - или санжарцы?
Допустить что вина и на власти и на сандарцах 50/50 - не?
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Власть на то и власть, чтобы с народом работать так, как положено и не доводить его до ручки. У власти для этого все рычаги и спихивать на народ -это последнее дело. Но судя по тому что уже спихнули, наша власть конченая.
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Лариса, а власть эта с Марса прилетала? Или сам же народ ее себе выбрал - 84% голосов в Санжарах?
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Какая тебе разница? Я не выбирала и мне пох сколько выбрало. Мне власть должна исполнять свои обязанности или геть и освободить место для тех кто достойный.
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О, ясновельможна пані, фракція слуг народу у вашому розпорядженні!
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Лариса, чтобы власть выполняла свои обязанности, надо выбирать тех кто отвечает за слова, а не обещалкиных которые ничего не умеют. Я тоже не выбирал зеленых, выбор сделали за нас. Вот пусть теперь хавают полной ложкой. Может в следующий раз будут думать куда ставить галочку в бюллетене.
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russkiy ukrainec а не подскажите, куда же её было ставить, ту галочку ? ну по вашему мнению? список кандидатов помните? ....не удивлюсь если нет...человек 50 было кажись? я тоже не помню... знаете, мне кажется они выродились, как политики...и как целостная нация ...увы,тоже :/ ведь поделились на поросёнковцев и зелёнковцев..и люто ненавидят друг друга ....а все их депутаты и президенты,кто бы не пришёл - одна цель : ограбить свою страну,урвать себе побольше...и покласть в швейцарский банк ...да здравствует Швейцария ))))))

Читайте, пока не заспамили..а то и забанят ...
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каждый сам выбирает куда ставить галочку
Но надо честно признать в стране где 3/4 населения необразованное стадо, которое ждет что придет царь, ограбит богатых и даст бедным халяву - выборы не могут дать иного результата.
Про вырождение я тоже писал и меня сразу банили, поэтому не буду развивать тему.
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Грабить богатых не принято нигде ...они этого очень не любят... так что правительствам остаётся грабить всех остальных ...
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Дуракам всё и всегда понятно, они даже знают, что этих пассажиров не приняли ни в Харькове ни в Тернополе .... а поинтересоваться почему выбрали именно это место ума не хватает .. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 3642
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тупориле Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 5650 почнемо з абетки
1)ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ.
2) службовці-уряд-президент яких НАРОД призначив на ТИМЧАСОВУ РОБОТУ не "власць" а ЛИШЕ СЛУЖБОВЦІ
3) Хто кого"ні прінял" це з методички гебельсів пукіна. МІНЗДРАВ з РАДОЮ БЕЗПЕКИ обирали місце а не натовп ідійотів.
пс.. А те що ти не ідійотка зрозуміло... і вже такими як ти ЗАЙМАЮТЬСЯ.. "напєйся і жді"
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Как раз люди в Санжарах обьективно поняли шо от них хотят. А Осел с Аваковим ради пиара не поняли шо они устроили в Санжарах. Но ничего - скоро поймут. По закону.
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Кто у нас тут за 30 лет что-то понял по закону?
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Петро Оленев ээээээ....я извиняюсь...по чему по чему? по закону??? а это шо такое для страны Украина?
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ну, у нас люди на самом деле вполне соображают (пока их не "обрабатывают" разными технологическими приемами) так что - надо слушать народ, хоть иногда.
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уже слушали народ Донбасса к примеру. Что получилось?
В средние века когда народ пачками сжигал ведьм и вешал врачей которые якобы "отравляют воду отравой" во время эпидемии чумы - тоже слушать надо было такой народ?
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Сценарій той самий.Там такий самий народ був як і в Санжарах.Головне зібрати в кучу побільше корисних ідіотів,вони більш активні,а далі нехай хоч науковці приєднуються. Натовп мізків не має.
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Яка хитра влада,вже звертається до ПЦУ.Але ж до ПЦУ причетний Порошенко. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 1402
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Президент Зеленський, хоч і єврей, але вже розуміється на цьому. Послали БЛАГОДАТНИХ.
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ти бачив шмарклю в сінагозі? він виконує 613заповідей??
єврей це не національність а РЕЛІГІЙНА ОЗНАКА людей РІЗНИХ рас та РІЗНИХ національностей. А Зеленський по-національності ашкєназі(в генотипі до 30%семітських генів) мова материнська у нього ідіш.(одна з мов нацменшин України).
так що не бреши і не дуркуй Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1528
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Я нічого не розумію в сінагогах. Але я добре розуміюся в православній вірі, в церкву він не ходить. Till Johan, в сінагогу, до тебе, він теж не ходить? Овва!

П.С. В Нові Санджари, де справді треба (пастирська) допомога, поїхали священники ПЦУ, (за порадою держави?), благодатність яких підтвержена Вселенським Патріархатом, а не якісь московські люди в рясах, з чією наявністю змушений миритися весь Православний світ.
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Священники це якраз ті люди, яким спідручно вирішувати (лікувати) саме такі проблеми, які є в Нових Санджарах.
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скажем прямо - изгонять бесов
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russkiy ukrainec " изгонять бесов"...имеете ввиду эвакуированных ? )))
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Люди все были Осведомлены , что во время вспышки вируса в Их регионе , - Люди смогут покласться только на свои силы и Молить о выздоровлении , но только не от медицины советовавший прикладывать подорожник к Одному месту.
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Сюдя по событиям в Европе сейчас такая жара пойдёт, что скоро санжарцев будут в пример ставить, как бдительных граждан, понимающих масштабы угрозы.И я не шучу.
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Уявляю яка у нас жара піде і зусилля міністра ОЗ Авакова виявляться марними. ))
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а шо так? Там же мендель шота про коммуниfuckingации рассказывала...мол, зельцер, он хоть и того, Срулевич и клоун, но лучший поцефуцикатор всех времен и народов... n'est pas???
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Моїй сусідці дочка телефонувала з Ірманії і верещала що ми дикуни. Маасковська пропаганда показала це на весь світ з відповідними коментарями. 5 колона працює.
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Для того все і затівалося. В Квартал-95 талановиті сценаристи. Тим більше, не варто забувати що на Кремль працюють кращі російські психологи.
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может я ничего и не понял, но смотри как молниеносно удалили мой камент. Видно попал не в бровь а в глаз.
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Для тих хто в танку, пояснюю. Хто прислав провокаторів які підбурювали людей, а потім почали кидати каміння у вікна? Була створена картинка для цапоЗМІ, яку потім у всіх країнах показували через супутник. А Цензор тут ні до чого. Тому і видалили твій коментар.
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дивись коментар на який я відповів "московська пропаганда показала це на весь світ" - и вот с этим я не согласен, т.к. я увидел не по Раша-ТВ а по украинским новостям. Далее, все мировые СМИ которые показали - это же не Раша-СМИ. Соответственно тезис "московская пропаганда показала" неверен. То что Раша потирала руки и писяла кипятком от радости - это конечно да, но и без нее хватало кому показывать.
Привязать провокаторов (которые также под вопросом) к Раше - ну, до таких смелых предположений даже писатель-фантаст Аваков не додумался.
Тут, как говорится, нечего на зеркало пенять... Раша конечно империя зла и главный выгодополучатель от всего этого скандала, но я считаю тут им просто повезло, так карта легла что украинцы сами за них все сделали.
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Ти неуважно читав перший коментар, де я казав що це працює 5 колона для створення картинки. До того ж мова була про Німеччину. Там є українські новини?
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русский украинец, а вы знаете,лично я их понимаю...представляете - САНАТОРИЙ в каком-то ..блин...ну просто маленьком городке...люди боятся,потому что знают как у них там с соответствием подобной ситуации...
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с каким соответствием? Нормально санаторий соответствует ситуации.
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И поэтому Неосведомленные начали кидать камни в людей, как дикари. А они, вообще, оседомлены, какие сроки и штрафы светят за хулиганство, убийство и т. д..?
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Думаю, что местные не могли бить окна хотя бы из чувства собственной безопасности : зачем вирус выносить наружу ? Это титушки бросили, получили деньги и уехали .
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Все записано на видео, все лица. Местные хоть раз сказали "это не наши, мы их не знаем"? Нет. Значит, это были местные.
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she хехех ...штрафы...ну не будьте уж так меркантильны...штрафы... а вот убийство - вполне может стать актуальным..убийство посредством распространения коронавируса..из-за несоответсвования ни выбранного места, ни условий карантина.Ведь всё это до первого заражённого...вся ваша сраная бравада
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Из-за чего? из-за "несоответствования"? Учись перечитывать "переводчик" и учись писать и думать СВОИ СРАНЫЕ мысли.
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Про камни... Нагнали как-то в одно село бтров и омоновцев и поставили перед фактом - к вам везут смертельную заразу. И не отвертитесь. Это акт бессилия и отчаяния, пусть и с пьяну.Это страх за свою жизнь. Люди нервные у нас, шестой год войны пошёл..
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Была информация, что пьяные провокаторы бросили камень в автобус.
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Конкретнее. Или врем как всегда? Факты давай.
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Фио не знаю, факт- разбитое окно.Если трезвый лучше?Вы знаете кто?
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Ну ты же говорило шо пьяный разбили. Повторяем пургу шо мелят зетипиллы.
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Вот изволь. "Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение". https://censor.net.ua/video_news/3177316/ne_hotel_etogo_delat_byl_pyan_uchastnik_protestov_v_novyh_sanjarah_izvinilsya_pered_politseyiskim_za
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Прям рассказ про Донбасс. Люди от отчаяния, что к ним приедут бандеровцы, начали кидаться под танки. А ЧТО Же они все время кидаються под Украинские танки, и кидают камни в Украинских полицейских? Где новости, чтоб под рашковские танки кидались или сжигали рашковские продукты?
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Спасибо за сравнение с даунбассом... Больше читайте о короновирусе. При чем тут танки и сжигание продуктов?! Чув дзвин, как говорится.Мне неприятно, что сделали полтавской регион потенциальным рассадником вируса, ещё и обвиняют в негостеприимности.
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Сначала научись писать правильно болячку, о которой ты нагнетаешь -"коронАвирус", а не коронОвирус.
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Та расстреляйте уже или сожгите жителей Санжар. шоб не сопротивлялись воле Осла и Авакова.
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Поздно, они уже опозорились((( А позор ничем не смыть.
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ну таки да. они такие нетакие . вот в толерантной америке власти Калифорнии просто подали в суд на правительство за то . что хотят карантин устроить .- вывозите куда угодно хоть в белый дом а нам они нахрен здесь не надо и всё нормальненько цивилизованно .
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подать в суд-это еще не значит, что выиграть его.
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..был б директором, ответственные за размещение людей на следующий же день бы "волчьи билеты получили" о полной профнепригодности и работу бы искали где то в сфере торговли с лотков... времени было за "гланды" подготовиться, Леха-самокат утвердить их должен был бы, а перед этим лично проверить состояние и место их расположения как основных, так и резервных..а не на бэтэрах верхом и через колено в центр села потенциальный и никому неизвестный смертельный вирус завозить...мало еще селяне вломили, нужно было туда всех ответственных привезти на расправу, а не ментам отгребать как всегда.....
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Как то давно один удачный парень в одной книжке так лихо зачитал местным про дирижабли, небоскрёбы и прочие скорые поезда что к ним в Нью-Васюки попрут----что поверили! Ну вот очередные Новые Санжары. Попёрли все кому не надо. А ведь рванёт там где не ждали.
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Они останавливали танки автобусы патамушта были неправильно информированны, они просто хотели чтобы пришел Путин Парашенка и спас от фашитстов короновируса.

Предвижу вопрос, причем тут Парашенка, и кто их неправильно информировал. А вот кто. "Как стало известно, Порошенко был готов договорится и заплатить из собственного кармана, чтобы эвакуированные украинцы прошли обсервацию в ЕС. Но слуги непонятно какого народа, с воплями: "абы только не Порошенко!" устроили квест-шоу, опозорив Украину на весь мир". https://twitter.com/SvitlanaBasova/status/1230567969937350656
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Народ простой но мудрый. Он чувствует могильный холод смерти который надвигается. Одно все таки хорошо, что этот вирус очень замечательно косит богатых и власть имущих не хуже бомжей, а даже лучше.
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Нарешті зрозуміли, що народ треба заспокоювати і вести за собою. А не карать за свої вчинки, які перетворюють народ у безмозковий натовп
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не осведомленны в чем???что нужно быть людьми????господа пропагандоны в рясах не гоните беса!!!!!!
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"не осведомленны в чем???" - уяви собі що у твоєму селі одного ранку більше мусорів ніж мешканців з туристами разом взятих. Крім того приперли одягнутими в спецодяг для "діалогу" з демонстрантами,та ще й "мирнних" БТРів пригнали. У тебе автоматично виникає думка що це неспроста воно все ,бо більше мусорів ніж зі санаторію ти не бачив.Аж тут просочується інфа з санаторію що привезуть людей потенційних носіїв нової смертельної напасті! А у тебе родичі похилого віку ,сусіди,та й сам ти ********* поборотись зі своїм імунітетом різними підручними засобами. І ніхто тобі не каже -чоловіче все буде пучком бо стадо ідіотів за котрих ти "галасавал па пріколу" вже про "все" подбали. Співставивши досвід "діяльності своїх "слуг" присутніх у великій кількості "правоОхєронців" ти розумієш що врятуватись сам і родичів ісусідів не зможе "ніхто крім тебе самого"! Інстинкт самозбереження непритаманний виключно психічнохворим особинам людської популяції,це основний фактор котрий гарантує виживання людського виду. "Герої" завжди в пошані та не завжди встигають давати потомство. Як би усі були такими скорими на самопожертву то планета була б заселена виключно тваринами.
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Коли молебен робили, хрест усім дали поцілувати?
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І шо ЦІКАВО...%смертності від коронавірусу ТАКА Ж САМА як і від вірусу пташиного грипу Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2451
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Уявляю що вони накоминикують, якщо попи з тернопільщини.
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