 Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Несколько священников ПЦУ приехали в Новые Санжары чтобы поддержать эвакуированных из Ухани граждан Украины и успокоить местных жителей.
"Наши сограждане должны чувствовать себя в безопасности и знать о том, что мы готовы их поддержать. В этом функция нашей Церкви", - отметил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Священники передали книги и настольные игры эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в медцентре.
Как отметил священник Сергей Дмитриев "местные жители не могли объективно оценить ситуацию и поговорить с властью. Им никто не объяснял, что происходит".
После визита служителей Церкви, местный священник, Дмитрий Педина, который одобрял протесты жителей, извинился перед ними и поддержать эвакуированных из Ухани.
Во время своего пребывания в городе, священники Православной Церкви Украины вместе с лидерами местных религиозных общин совершили молебен о здравии всех украинцев, прибывших из Китая, о медицинском персонале, который ими занимается и местных жителях Новых Санжар.
"Очень хорошо, что вы - духовники обратили внимание на кризис духовности. И приехали поддержать всех нас. Жаль, что государство отвернулось от своих граждан. Люди были не осведомлены. Нам только нужно же было рассказать, что происходит. А не пугать танками и военными. Представьте себе, люди ведут детей в садик, в школу, а здесь БТРы, автоматы, люди в форме. Мы не против своих сограждан, оказавшихся в обсервации и хотим им помогать", - объяснила одна из местных жительниц.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.
Открытые окна - это не нарушение, вирус не распространяется далеко. Еще что?
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Нє....Просто тупому бидлу дали нахаляву водяри і накрутили хвоста що їм пздц і вони загинуть страшною смертю в муках коли туди привезуть українців з Китаю. А декому типу політруків чи комсоргів ще й пару грн може всунули,щоб людей накручували. От і вся історія.а деяким протверезівшим бидлякам наступного дня крім похмілля ще й залишки совісті прокинулися і вони відосікі записали з вибаченнями. От і все.
БИБАЧАТИСЯ ТРЕБА попам за свого дурня а не дуркувати про необізнаність.
ХТО заважав попам тим людям пояснити.. як ті неписьменні і вух не мають щоб слухати радіо?
Допустить что вина и на власти и на сандарцах 50/50 - не?
Читайте, пока не заспамили..а то и забанят ...
Но надо честно признать в стране где 3/4 населения необразованное стадо, которое ждет что придет царь, ограбит богатых и даст бедным халяву - выборы не могут дать иного результата.
Про вырождение я тоже писал и меня сразу банили, поэтому не буду развивать тему.
1)ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ.
2) службовці-уряд-президент яких НАРОД призначив на ТИМЧАСОВУ РОБОТУ не "власць" а ЛИШЕ СЛУЖБОВЦІ
3) Хто кого"ні прінял" це з методички гебельсів пукіна. МІНЗДРАВ з РАДОЮ БЕЗПЕКИ обирали місце а не натовп ідійотів.
пс.. А те що ти не ідійотка зрозуміло... і вже такими як ти ЗАЙМАЮТЬСЯ.. "напєйся і жді"
В средние века когда народ пачками сжигал ведьм и вешал врачей которые якобы "отравляют воду отравой" во время эпидемии чумы - тоже слушать надо было такой народ?
єврей це не національність а РЕЛІГІЙНА ОЗНАКА людей РІЗНИХ рас та РІЗНИХ національностей. А Зеленський по-національності ашкєназі(в генотипі до 30%семітських генів) мова материнська у нього ідіш.(одна з мов нацменшин України).
так що не бреши і не дуркуй
П.С. В Нові Санджари, де справді треба (пастирська) допомога, поїхали священники ПЦУ, (за порадою держави?), благодатність яких підтвержена Вселенським Патріархатом, а не якісь московські люди в рясах, з чією наявністю змушений миритися весь Православний світ.
Привязать провокаторов (которые также под вопросом) к Раше - ну, до таких смелых предположений даже писатель-фантаст Аваков не додумался.
Тут, как говорится, нечего на зеркало пенять... Раша конечно империя зла и главный выгодополучатель от всего этого скандала, но я считаю тут им просто повезло, так карта легла что украинцы сами за них все сделали.
танкиавтобусы патамушта были неправильно информированны, они просто хотели чтобы пришел ПутинПарашенка и спас от фашитстовкороновируса.
Предвижу вопрос, причем тут Парашенка, и кто их неправильно информировал. А вот кто. "Как стало известно, Порошенко был готов договорится и заплатить из собственного кармана, чтобы эвакуированные украинцы прошли обсервацию в ЕС. Но слуги непонятно какого народа, с воплями: "абы только не Порошенко!" устроили квест-шоу, опозорив Украину на весь мир". https://twitter.com/SvitlanaBasova/status/1230567969937350656