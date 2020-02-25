 Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Церемония передачи прошла с участием посла Японии в Украине Такаши Кураи и заместителя министра обороны Украины Алексея Марценюка.
Харьковский госпиталь получил стационарную рентген-систему с дистанционным управлением DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA и две оптоволоконные бронхолитические системы FUJIFILM F82-120T. Общая стоимость подарка составляет около 8 миллионов гривен.
Уже с завтрашнего дня госпиталь начнет использовать в работе подарки от Японии.
Вскоре современное медицинское оборудование - компьютерный томограф - получит и госпиталь во Львове.
А хотя при нашей наглости могут списать и сдать в интосану...((((
Прозваний «великим йокодзуною 20 століття».
До січня 2015 року був єдиним сумоїстом, який виграв Імператорський кубок 32 рази.
Мати хлопця, Ная Кійо[4] походила з села Камоенай префектури Хоккайдо і була вчителькою з пошиття європейського одягу. Через сварку із батьками виїхала на Сахалін, де працювала у ткацькій крамниці. Там Кійо познайомилась з майбутнім батьком Тайхо Кокі, Маркіяном Боришком[5], вихідцем з України. Батьківщина М.Боришка - село Рунівщина Полтавської губернії (тепер Зачепилівський район Харківської області[6];»