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Все про:армия (7648) медицина (1941) Харьков (4590) Япония (1008)

 Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Правительство Японии передало Военно-медицинскому клиническому центру Северного региона в Харькове современное медицинское оборудование стоимостью около 8 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 01

Церемония передачи прошла с участием посла Японии в Украине Такаши Кураи и заместителя министра обороны Украины Алексея Марценюка.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 02

Харьковский госпиталь получил стационарную рентген-систему с дистанционным управлением DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA и две оптоволоконные бронхолитические системы FUJIFILM F82-120T. Общая стоимость подарка составляет около 8 миллионов гривен.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония выделила 340 тыс. долл. на реализацию в Украине шести проектов в области здравоохранения

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 04
Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 05

Уже с завтрашнего дня госпиталь начнет использовать в работе подарки от Японии.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 06

Смотрите: Силы самообороны Японии в этом году впервые примут участие в учениях "See Breeze", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Вскоре современное медицинское оборудование - компьютерный томограф - получит и госпиталь во Львове.

Источник: https://censor.net.ua/p3177857
 
   
 Топ комментарии
 
Стыдно, что побираемся, а дворцы вокруг Киева и джипы на дорогах указывают на причину нашей бедности
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Правильні інвестиції в Україну. Щоб не вкрали. В Оман не відвезеш, і на кокс не обміняєш.
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Япония и понимает , что Нам на данное время нужно.
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С завтрашнего дня? Вы наверное шутите. А лицензирования? Это Украина. Тут конь так не ходит. Нету для подарков исключений. Ну или через нарушение...
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Стыдно, что побираемся, а дворцы вокруг Киева и джипы на дорогах указывают на причину нашей бедности
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Причина бедности в несбалансированной экономике и отсутсвие стимулирования ее под рынки. Проще сказать отсутствие рынков, сплошная монополия.
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Правильні інвестиції в Україну. Щоб не вкрали. В Оман не відвезеш, і на кокс не обміняєш.
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не уедет в Феофанию или на склад (или на продажу)? там бы жпс поставить с привязкой к месту, а то ...
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нет. дали напрямую госпиталю. У слуг народа из министерства здравохранения подгорает не по-детски. Скалецкая себя за клит*р кусает.
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Украсть не украдут..но схему придумают..простой военній *** туда подойдет...а для частніх лиц за определенную ставку милости просим...
А хотя при нашей наглости могут списать и сдать в интосану...((((
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у всех зебобиков подгорает от того, что не удалось слямзить рентген через МОЗ
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главное шобы не сломали вдруг ценное оборудование или не отдали в аренду за бакшиш
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Я думаю , что этот центр можно назвать одной фамилией " Колмогоров " . Думаю , Харьковчане меня поймут .
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... все рентгены на аппарате теперь будут "падарками пациентам" .... Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн - Цензор.НЕТ 3958 главврач потирает руки- новый лексус уже пибикает в салоне : "аригато, лохи !"
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немного такие подарки напрягают на фоне коронавируса (японцы таки соображают прилично)
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Розумні люди допомагають українській армії, розуміючи її місію. Всі, окрім містечкових
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Добре , шо в Харків передали , а не в Київ , - бо там похерили .
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Велика подяка самураям - бандерівцям !!!

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ну..Япония рентген...а от рассея-новый барельеф жукова...
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Тайхо́ Ко́кі (яп. 大鵬幸喜, たいほう こうき, МФА: [taihoː koːkʲi]; *29 травня 1940 - †19 січня 2013) - японський спортсмен українського походження[1], професійний сумоїст, 48-й йокодзуна. Справжнє японське ім'я - На́я Ко́кі[2], українське - Іва́н Бори́шко[3].
Прозваний «великим йокодзуною 20 століття».
До січня 2015 року був єдиним сумоїстом, який виграв Імператорський кубок 32 рази.
Мати хлопця, Ная Кійо[4] походила з села Камоенай префектури Хоккайдо і була вчителькою з пошиття європейського одягу. Через сварку із батьками виїхала на Сахалін, де працювала у ткацькій крамниці. Там Кійо познайомилась з майбутнім батьком Тайхо Кокі, Маркіяном Боришком[5], вихідцем з України. Батьківщина М.Боришка - село Рунівщина Полтавської губернії (тепер Зачепилівський район Харківської області[6];»
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