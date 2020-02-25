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Все про:аэропорт (1283) киберпреступление (525) Одесса (5925) хакер (771)

 В аэропорту Одессы просят сообщать об уязвимостях электронной системы, а не взламывать ее. ФОТО

Аэропорт - важный стратегический объект инфраструктуры и вмешательство в работу его электронных систем причиняют неудобства пассажирам и могут привести к негативным последствиям.

Об этом напоминают в пресс-службе аэропорта Одессы, информирует Цензор.НЕТ.

В октябре 2019 года telegram-канал "Подслушано Одесса" показал взлом электронной системы аэропорта: вместо логотипов авиакомпаний на экране с расписания авиарейсов появилось изображение шведской экоактивистки Греты Тунберг.

В аэропорту Одессы просят сообщать об уязвимостях электронной системы, а не взламывать ее 01

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В пресс-службе Одесского аэропорта сообщили, что хакеры также изменили и информацию об отмененных рейсах прилетающих самолетов, а их контроль распространился и на сайт, сообщало местное издание 048. До полного восстановления контроля над информационным центром мониторы с расписанием были отключены.

"По данному факту мы обратились в правоохранительные органы для защиты наших прав и предоставили необходимую информацию, чтобы выявить нарушителей. По последним данным, полиция существенно продвинулась в расследовании этого дела", - сообщили в пресс-службе аэропорта теперь.

Там подчеркнули, что "подобные выходки" могут привести к "более серьезным негативным последствиям".

"Мы твердо убеждены, что методы, которые выбрали нарушители недопустимы и незаконны. Призываем всех, кто хочет донести до руководства аэропорта информацию о любых уязвимостях, выбирать более приемлемый способ - напишите нам на электронный адрес service@odessa.aero или позвоните по телефону +38 (048) 705-39-31", - говорится в публикации.

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Напомним, правоохранители Одесской области проводят следственные действия в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта. В МВД уверяют, что никакого политического давления на в этом деле нет. На сайте полиции не сообщается, у кого именно проводят обыски, однако ранее ОО "Украинский Кибер Альянс" сообщила, что полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и соучредителей организации.

Источник: https://censor.net.ua/p3177766
 
 
 Топ комментарии
 
Админа уволить и нанять толкового. Платить правда ЗП придется нормальную, Ибо .....
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Вообще-то эти хакеры только что лбом в дверь не стучали - всем было пофиг на их сообщения. Тогда они показали наглядно, к чему приводят дырки в безопасности.

Хоте ли бы взломать систему с целью вредительства, взломали бы, и хрен бы их кто нашел. А так, сообщил о проблеме - стал подозреваемым.
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Насколько я помню, в мировой практике были прецеденты когда сторонние хакеры находили уязвимости в софте , но при попытке добровольно сообщить данные предприятию получали обвинения, что они проводили попытку несанкционированного взлома. Так что теперь, насколько я знаю, правилом хорошего тона для предприятия является указание на своем официальном сайте предложения денежного вознаграждения за найденные баги и уязвимости.
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Админа уволить и нанять толкового. Платить правда ЗП придется нормальную, Ибо .....
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апять Грєта як випригне, як вискочить - підуть клочкі по закоулочкам!
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нормальные админы стоят за тысячу у.е. - пожадничают.
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Тю...там безы совсем другим напряжены были В аэропорту Одессы просят сообщать об уязвимостях электронной системы, а не взламывать ее - Цензор.НЕТ 6296
Это ведь о этих деятелях?
В аэропорту Одессы обнаружили более 50 устройств для негласного сбора информации Прокуратура
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интересно..., а как можно говорить о уязвимости системы, не взломав ее?
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рєально так сообщілі, а оні но компренде *)
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так вот і сообщілі - шоп не фейкати
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вангую (танец с бубном) - ваша система неуязвима! ))
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прочитав швидко: швєцкой порноактріси Грети Тунбєрг
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Вообще-то эти хакеры только что лбом в дверь не стучали - всем было пофиг на их сообщения. Тогда они показали наглядно, к чему приводят дырки в безопасности.

Хоте ли бы взломать систему с целью вредительства, взломали бы, и хрен бы их кто нашел. А так, сообщил о проблеме - стал подозреваемым.
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Насколько я помню, в мировой практике были прецеденты когда сторонние хакеры находили уязвимости в софте , но при попытке добровольно сообщить данные предприятию получали обвинения, что они проводили попытку несанкционированного взлома. Так что теперь, насколько я знаю, правилом хорошего тона для предприятия является указание на своем официальном сайте предложения денежного вознаграждения за найденные баги и уязвимости.
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Что? Почему логин и пароль для доступа к системе "admin" и "qwerty" ? И что вас не устраивает? )))))
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нєправославно! логін пароль "admin" "admin" і нє путайтє!!!
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Интересно, каково было бы время реакции (если бы вообще такая была) на "сообщение об уязвимости по телефону"?
Готов поспорить, что жевали бы сопли до сих пор...
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Если просто сообщить скажут иди тусуйся у на нет уязвимостей)
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