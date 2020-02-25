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 Происшествия, Общество
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Все про:Маслов Леонид (23) Антоненко Андрей (91)

 Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов. ФОТОрепортаж

Разница в росте зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины и подозреваемого Антоненко составляет почти 10 см.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Измерили рост Антоненко. ... Разница не 2,5 см! Разница в 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любая личность, ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть личностью на камере с места преступления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что согласно экспертизе имеющегося в материалах дела видео, снятого накануне убийства Павла Шеремета возле дома, где он проживал, рост человека на видео составляет 170 см (164,9 – 175,1 см).

Позже был опубликован полный текст материалов трех экспертиз роста людей, зафиксированных видеокамерами в районе закладки взрывчатки под автомобиль Павла Шеремета в ночь на 20.06.2016.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией, - опрос Центра Разумкова

Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов 01
Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов 02
Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов 03
Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3177711
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы вы ещё не поняли во что вы страну втянули?
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Т.к. разброс роста возможен и в меньшую сторону, не исключено, что убийцей Шеремета мог быть и Зеля. Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов - Цензор.НЕТ 3309
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...рост человека на видео составляет 170 см (164,9 - 175,1 см).


Та он в полуприсяде шёл, этот хитрый Антоненко. Всё продумал.
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Зебилы вы ещё не поняли во что вы страну втянули?
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Хлєба і зрєліщ, а там хоч трава не рости.
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А Ви, ще не зрозуміли, що САМЕ ЗА ЦЕ, вони й проголосували 21.04.2019 ?
«Украіна помикаєтся, і прідєт просіть прощенія у Путіна і русскіх браттєв»...
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а зебилы недавно орали что рост Антоненко на медкомиссии - "не правильно измеряли".. мол, тот был в сапогах и на высоком каблуке.. аж 10 см!))..
еще раз: по "мнению" уклонистов-зебилов измерение роста и медосмотр в военкомате проходят в трусах и в сапогах на высоком каблуке..))
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то есть на полусогнутых, и думает что эксперды его не раскусят.
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Нє-нє! То він виріс на 10 см за кілька місяців! Так, як підозрювана втратила 10 кіло ваги за 2 чи 3 дні (якщо вірити фото від аваково-рябошапкових слідчо-експертних прахвесіоналів)
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Т.к. разброс роста возможен и в меньшую сторону, не исключено, что убийцей Шеремета мог быть и Зеля. Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов - Цензор.НЕТ 3309
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Фальсификация уголовного дела подразумевает под собой уголовное наказание. Зеленых ишаков можно будет бросать в сизо сразу с приходом новой власти.
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Краще просто перестріляти як скажених собак. Разом з усіма, хто спробує стати на їхній захист.
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Зеля же сказал, что они потом извинятся и все будет хорошо.
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Лоханулися аваковські соколи - спочатку треба було зріст заміряти у вбивці, а вже потім підбирати "пасажира".
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А с учётом максимально максималистической погрешностью разница 30-40 см. Отпускайте
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На видео видно что человек идёт применяли с согнутыми коленями.Так что это он 100%
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Чого ти соромишся свого призвища, Вадя? Це ти був на відіо? Бороду і вуса приліпив? Навіть і зріст підходить. Навіщо ти Павла?
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Зеклоун сказал на прессухе, что нашли убийц, значит нашли!!!)))))) Бубочка с дипломом юрЫста не может ошибаться!!!!!! всем остальным Патриотам.... приготовиться((((((((
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Якщо Аваков і зараз утримається на посаді, то він піде тільки тоді, коли вся країна накриється.
Дострокові і повне перезавантаження.
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Рік тому вже перезавантажили новьімі ліцамі. І шо?
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Зєля - спецоперація моцькви. Кіт в мішку виявивсь з лубянськими рогами. Таких агентів в Рашкє вже нема. Треба міняти поки не оберем нормального, роспач - великий гріх
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Он же еще не все сорта говна попробовал.
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интересно как они измерили мужчину который был на камере
знали рост его сообщницы?
хотя разница в 10 см наверное и на видео будет заметна
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існує метод порівняння, коли предмети, висота яких достаменно відома, порівнюються з невідомими по висоті об'єктами.
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Нет не посчитает нет такой программы все на глаз с трамвайной остановкой разница.
Все относительно. И всех доков прокуратуры все второстепенные, прямой улики нет арест не законен.
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Ну, там были автомобили, горшки для цветов, но тебе это тяжело.
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откуда ты знаешо шо там було?
готовься, за тобой уже выехали
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Дурачек, ты даже видео, которое демонстрировал твой бох Аваков в присутствии твоего идола ослобородько не смотрел?
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не заводись
купи себе лучше шакаладный батончик
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а они точно рост замеряли, а то прям до миллиметра.
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А может зафиксированный на видео возле дома Шеремета сам АРАХАМИЯ из Слуг народа? Очень уж похож!
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1 - Рост человека за сутки уменьшается до 1.5 см.
2 - При ходьбе рост меньше.
3- Когда измеряют рост - человек выпрямляется и это может дать дополнительные 2-3 см.
Все это надо учитывать, но хитрые адвокаты о этом умалчивают.
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Да но рост и про плаченных экспертов так не бьет разницы большаякак не приближали..
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Это все учли эксперты поэтому и дали такую разбежку от 165 до 175 см или во второй экспертизе до 177,16 см.
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Если продержат в СИЗО еще лет 30, невинный человек состарится, скокошится и тогда может рост и подойдет под обвинение.
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при ходьбе - человек в обуви, дурбелику)) И КАБЛУК там 1.5-2 см... А измеряют - без обуви)
вообще у зебилов странная логика - за сутки "уменьшается на 1.5см".. каждые сутки?)) потом что - увеличивается? так снова абсурд - уменьтшилось на 1.5.. при измерении вы"человек выпрямляется" - вот и вернулись 1.5 см..
В общем, как не натягивай зебилы сапоги себе на голову - умнее не становятся))
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Антоненко босиком стоит. А чувак на видео шел в обуви! Так что разница в росте будет еще больше на 2-3 см! Авакова в отставку!
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А как они измерили рост, если он не сотрудничает со следствием и не идет на следственный эксперимент?
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Зелень делает наезд на народ через силовые структуры...
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