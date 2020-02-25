 Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.
"Измерили рост Антоненко. ... Разница не 2,5 см! Разница в 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любая личность, ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть личностью на камере с места преступления", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что согласно экспертизе имеющегося в материалах дела видео, снятого накануне убийства Павла Шеремета возле дома, где он проживал, рост человека на видео составляет 170 см (164,9 – 175,1 см).
Позже был опубликован полный текст материалов трех экспертиз роста людей, зафиксированных видеокамерами в районе закладки взрывчатки под автомобиль Павла Шеремета в ночь на 20.06.2016.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
«Украіна помикаєтся, і прідєт просіть прощенія у Путіна і русскіх браттєв»...
еще раз: по "мнению" уклонистов-зебилов измерение роста и медосмотр в военкомате проходят в трусах и в сапогах на высоком каблуке..))
Та он в полуприсяде шёл, этот хитрый Антоненко. Всё продумал.
Дострокові і повне перезавантаження.
знали рост его сообщницы?
хотя разница в 10 см наверное и на видео будет заметна
компутер посчитает если шо
Все относительно. И всех доков прокуратуры все второстепенные, прямой улики нет арест не законен.
готовься, за тобой уже выехали
ты скучный
купи себе лучше шакаладный батончик
2 - При ходьбе рост меньше.
3- Когда измеряют рост - человек выпрямляется и это может дать дополнительные 2-3 см.
Все это надо учитывать, но хитрые адвокаты о этом умалчивают.
вообще у зебилов странная логика - за сутки "уменьшается на 1.5см".. каждые сутки?)) потом что - увеличивается? так снова абсурд - уменьтшилось на 1.5.. при измерении вы"человек выпрямляется" - вот и вернулись 1.5 см..
В общем, как не натягивай зебилы сапоги себе на голову - умнее не становятся))