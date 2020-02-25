 Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска "Тиса", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

"Пограничники вместе с Минздравом будут проверять температуру пассажиров, следующих из Италии. С сегодняшнего дня на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину. Пограничники обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Пункт пропуска "Тиса" является крупнейшим направлением въезда украинцев и граждан Италии в Украину. Еженедельно через него проходят около 500 микроавтобусов, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении, указано в сообщении.
Усі румуни, які повертаються в країну з північної Італії, де оголошено карантин через коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.
Румунський державний секретар Нелу Тетару, відповідальний за заходи із захисту від цього вірусу, запевнив, що ніхто з тих, хто повертається з Італії, літаком чи автомобільним транспортом, не може уникнути карантину. Він пояснив, що медичний персонал на прикордонних пунктах пропуску був збільшений, а влада має списки від консульств Румунії в Італії з тим, хто живе у цій країні. В столичному аеропорті Анрі Коандепасажири, які прибувають з італійських районів, постраждалих від коронавірусу, в'їжджають у країну терміналом, призначеним для чартерних рейсів та заповнюють коротку анкету з ідентифікаційними даними та іншою відповідною інформацією.