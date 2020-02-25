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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска "Тиса", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил пункты пропуска в Закарпатской области и взял под личный контроль организацию мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Пограничники вместе с Минздравом будут проверять температуру пассажиров, следующих из Италии. С сегодняшнего дня на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину. Пограничники обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Пункт пропуска "Тиса" является крупнейшим направлением въезда украинцев и граждан Италии в Украину. Еженедельно через него проходят около 500 микроавтобусов, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении, указано в сообщении.

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Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска Тиса, - Госпогранслужба 01
Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска Тиса, - Госпогранслужба 02
Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска Тиса, - Госпогранслужба 03
Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска Тиса, - Госпогранслужба 04
Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска Тиса, - Госпогранслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/p3177678
 
   
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А что будут делать со всей толпой, которая его/её окружает в данный момент и ехавших с ним/ею пассажиров?
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В задницу себе термометры вставьте, дерьмокаты недоделанные! у соседей учитесь дебилы!
Усі румуни, які повертаються в країну з північної Італії, де оголошено карантин через коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Румунський державний секретар Нелу Тетару, відповідальний за заходи із захисту від цього вірусу, запевнив, що ніхто з тих, хто повертається з Італії, літаком чи автомобільним транспортом, не може уникнути карантину. Він пояснив, що медичний персонал на прикордонних пунктах пропуску був збільшений, а влада має списки від консульств Румунії в Італії з тим, хто живе у цій країні. В столичному аеропорті Анрі Коандепасажири, які прибувають з італійських районів, постраждалих від коронавірусу, в'їжджають у країну терміналом, призначеним для чартерних рейсів та заповнюють коротку анкету з ідентифікаційними даними та іншою відповідною інформацією.
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А что отсутствие температуры значит что человек уже не является зараженным? А если человек только день-два назад только заразился и признаков еще нет. Кто придумал этот бред с измерением температуры?
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с оккупированной территорией тоже проверяете?
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Инкубационный период? Нет, не слышали.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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