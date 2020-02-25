 Последствия шторма в Одессе: упали сотни деревьев, погибла женщина, много поврежденных машин и зданий. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, во время шторма в городе упало около 400 деревьев на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Екатерининской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской.
Одно из них смертельно травмировало 69-летнюю женщину на улице Нежинской.
На лицей №53 (Ивана и Юрия Лип, 34) упало дерево, детей эвакуировали из учебного заведения и передали родителям.
На улице Ризовской дерево упало на дом. По словам очевидцев, под завалами находилась женщина-инвалид.
На улице Пастера дерево упало на проезжую часть и контактную сеть
В Покровском переулке упали два рядом стоящих дерева - они придавили сразу семь автомобилей.
Ветер сорвал крышу здания ипподрома.
Ветер сорвал крышу и Дома культуры в Ананьеве Одесской области.
По состоянию на 9:00 вторника коммунальные службы и предприятия Одессы распилили и вывезли половину из 378 упавших днем ранее деревьев.
Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, работы по ликвидации последствий урагана "Юлия" продолжались всю ночь и активно ведутся сегодня.
В них принимают участие КП "Горзелентрест", "Одесгорэлектротранс", "Одессагорсвет", "Сервисный центр", "Городские дороги", ОЭЭМП, а также сотрудникив всех ЖКС – всего до тысячи человек и около полусотни единиц техники.
Нет единого решения озеленения, деревья высаживаются если, то это не саженцы определенного возраста, а палочки. Нет никаких газонов , клумба у нас только на площади 10 апреля высаживается зелентрестом. И то это вопрос политический.
Каштаны и платаны, которыми гордился город раньше- все больны какой -то дрянью, листья погибают , белеют, скручиваются. Их нужно спасать. Тополей зато полно- велкам аллергия.
Деревья на Французском бульваре эти изверги так обкорнали, что это просто стало уродство и слёзы. В общем- нам ещё просто везёт , что природа и Боженька к нам благосклонны. Так как и берег у нас не укрепляется, а деревья на склонах заменяются высотками.