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Все про:гривня (1798) НБУ (4561)

 Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту. ФОТОрепортаж

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НБУ, дизайн новой банкноты практически идентичен дизайну банкноты аналогичного номинала образца 2007 года.

"Обновленная банкнота номиналом 200 гривен теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках. С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные банкноты номиналом 200 гривен в Национальном банке и выдавать их своим клиентам", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Нацбанка Сергея Холода.

Национальный банк для начала планирует ввести в оборот около пяти миллионов обновленных 200-гривневых банкнот, в частности, первая партия уже распределена между подразделениями регулятора в регионах.

Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту 01
Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту 02
Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту 03

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Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту 04
Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту 05
Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту 06

НБУ также разъяснил, что украинцам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 гривень старого образца на новые, так как ими можно рассчитываться неограниченный период времени одновременно с обновленными банкнотами.

Также сообщается, что, помимо обновленного дизайна, НБУ существенно усилил защиту новой банкноты номиналом 200 гривен.

"Теперь эта банкнота имеет несколько новых современных элементов защиты, что значительно минимизирует возможность ее подделки", - приводятся в сообщении слова директора департамента денежного обращения Нацбанка Виктора Зайвенко.

Согласно данным на сайте, на лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на обратной – въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты - 75 на 148 мм.

Источник: https://censor.net.ua/p3177667
 
 
 Топ комментарии
 
В теории новая 200-ка с ней не связана. А вот косарь и мелочь в место бумажных 1,2 5 и 10, вот это тревожные звоночки. Хотя, массе по...уй, главное что б на г+г вовремя сватов включали.
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В теории новая 200-ка с ней не связана. А вот косарь и мелочь в место бумажных 1,2 5 и 10, вот это тревожные звоночки. Хотя, массе по...уй, главное что б на г+г вовремя сватов включали.
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Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту,500 гривневу,1000 гривневу,10 000000 гривневу...колись ми це проходили в 1994- 1995 роках...
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О це так здобуток зебілів! Не дарма 73% кретинів голосувало.
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Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту - Цензор.НЕТ 9038
На цій купюрі часів УНР є напис ідишем. Можливо і зараз треба так робити?
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Тоді запроси екстрасенсів із команди Гончарука Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту - Цензор.НЕТ 3763
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Це однозначно - перемога зеленої команди!
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На днях в мережі хтось задав запитання, - чи приймають у храмах МП купюри номіналом 10 гривень із зображенням Мазепи на якого кацапи наклали анафему за те що іменував тодышнього мокшанського царя Ху#лом коли це ще не було мейстримом. Так от чіткої відповіді так і не отримано.
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