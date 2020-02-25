 Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НБУ, дизайн новой банкноты практически идентичен дизайну банкноты аналогичного номинала образца 2007 года.

"Обновленная банкнота номиналом 200 гривен теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках. С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные банкноты номиналом 200 гривен в Национальном банке и выдавать их своим клиентам", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Нацбанка Сергея Холода.

Национальный банк для начала планирует ввести в оборот около пяти миллионов обновленных 200-гривневых банкнот, в частности, первая партия уже распределена между подразделениями регулятора в регионах.







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НБУ также разъяснил, что украинцам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 гривень старого образца на новые, так как ими можно рассчитываться неограниченный период времени одновременно с обновленными банкнотами.

Также сообщается, что, помимо обновленного дизайна, НБУ существенно усилил защиту новой банкноты номиналом 200 гривен.

"Теперь эта банкнота имеет несколько новых современных элементов защиты, что значительно минимизирует возможность ее подделки", - приводятся в сообщении слова директора департамента денежного обращения Нацбанка Виктора Зайвенко.

Согласно данным на сайте, на лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на обратной – въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты - 75 на 148 мм.