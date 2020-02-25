EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  2225  4
Все про:вымогательство (316) Запорожье (1588) Нацполиция (10996) СБУ (14383)

 СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у "черных" риэлтеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность должностных лиц Нацполиции из нескольких регионов, подозреваемых в вымогательстве средств у фигурантов уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной версии следствия, советник начальника ГУ Нацполиции Днепропетровщины и начальник сектора превенций одного из райотделов полиции Запорожской области наладили схему вымогательства неправомерной выгоды у лиц, причастных к незаконному завладению имуществом граждан.

Советника задержали в Запорожье при получении от жены одного из "черных" риэлтеров $3700 - части оговоренной взятки за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности. Одновременно в Приморске был задержан начальник сектора.

СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 01
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 02
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 03
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 04
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 05

Смотрите также: Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info. ВИДЕО

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Источник: https://censor.net.ua/p3177659
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чем занимается полиция - мы в курсе. А что с чёрными риэлторами? Работают дальше?
 показать весь комментарий
 
 
Ну эти с ключами регистратора на несуществующее лицо "проживающее" в Донецке бегают. И кучей паспортов на то же "лицо". Им по-барабану какая-то там полиция. У них крыша повыше.
 показать весь комментарий
 
бесстрашные, фактически с убийц деньги получали.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх