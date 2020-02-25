EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  3337  2
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1468) задержание (5599) Запорожская область (741) ГБР (988)

 ГБР задержало советника начальника и руководителя одного из секторов Нацполиции в двух областях из-за вымогательства взятки. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из советников начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и начальника одного из секторов Приморского отделения полиции в Запорожской области из-за вымогательства и получение взятки в размере 5000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

По предварительной информации, правоохранители требовали от местной жительницы 5000 долларов США за непривлечение ее к уголовной ответственности из-за завладения домом на берегу Азовского моря мошенническим методом.

ГБР задержало советника начальника и руководителя одного из секторов Нацполиции в двух областях из-за вымогательства взятки 01

Следователи задержали правоохранителей во время получения взятки 24 февраля 2020 года.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

ГБР задержало советника начальника и руководителя одного из секторов Нацполиции в двух областях из-за вымогательства взятки 02

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу в препятствовании деятельности журналиста

Источник: https://censor.net.ua/p3177645
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гарна новина, але це ще раз підтверджує що замість реформи під керівництвом сабакова ми маємо поглиблення корупції і перетворення поліції в ОЗУ. Деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами. Таке відбувається по всій державі і во всіх підрозділах МВС. Катування, вбиства, хабари, шахрайства з боку поліції стали нормою. Керівництво не бачить. На місцях покривають злочини. Особливо це відчувається в патрульній поліції. Ця установа давно перетворилась в ОЗУ.
 показать весь комментарий
 
 
Никогда такого не было, и вот опять. А что вы думали, полицейские тоже хотят есть. Практически каждый день!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх