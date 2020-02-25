 ГБР задержало советника начальника и руководителя одного из секторов Нацполиции в двух областях из-за вымогательства взятки. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
По предварительной информации, правоохранители требовали от местной жительницы 5000 долларов США за непривлечение ее к уголовной ответственности из-за завладения домом на берегу Азовского моря мошенническим методом.
Следователи задержали правоохранителей во время получения взятки 24 февраля 2020 года.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должностей.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.