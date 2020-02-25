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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (316) Житомир (494) СБУ (14383) киберполиция (184)

 Киберполицейский вымогал $5 тыс. за непривлечение к ответственности за распространение порнографии в Житомире, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника структурного подразделения Департамента киберполиции Нацполиции Украины, подозреваемого в вымогательстве неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, киберполицейский вымогал у местного жителя $5 тыс. за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы.

Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоины на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.

Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира сразу после зачисления на карточку первого "транша" - 24 тыс. грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции.

Продолжается досудебное следствие.

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Киберполицейский вымогал $5 тыс. за непривлечение к ответственности за распространение порнографии в Житомире, - СБУ 01
Киберполицейский вымогал $5 тыс. за непривлечение к ответственности за распространение порнографии в Житомире, - СБУ 02
Киберполицейский вымогал $5 тыс. за непривлечение к ответственности за распространение порнографии в Житомире, - СБУ 03
Киберполицейский вымогал $5 тыс. за непривлечение к ответственности за распространение порнографии в Житомире, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3177638
 
 
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Киберполицейский не смог даже деньги прогнать по нескольким счетам, чтобы не нашли конечного получателя. Гнать таких надо взашей!
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мораль сей басни такова - не-тара-пися, жди биткоинов.
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Навіть в кацапів порно напівлегальне.Це означає,Україна не цивілізована країна.
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