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 Политика Украины, Общество
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 Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе. ДОКУМЕНТ

Таможенный склад в Одессе можно переоборудовать в оперативный медицинский штаб на случай ЧП.

С таким предложением обратился к премьер-министру Алексею Гончаруту нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка, информирует Цензор.НЕТ.

В депутатском запросе говорится, что Одесская таможня из-за связей с контрабандой запретила использование помещения склада ООО "ЛСЛ-Одесса" Ореста Фирманюка, поэтому Мамка предлагает "на государственном уровне начать программу для переоборудования его в оперативный медицинский штаб на случай выявления опасных инфекционных вирусов или чрезвычайных ситуаций".

"Таким образом коррупция и контрабанда получит сильнейший удар", - уверен нардеп.

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Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе 01
Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе 02

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/p3177588
 
 
 Топ комментарии
 
Есть сегодня в Украине адекватные, нормальные люди, с нас уже все смеются.
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Може краще в мамки(папки Зе)вдома влаштувати диспансер?
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Та то не совсем Одесса - Ильичёвск, то есть уже этот.. Чорноморськ.
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Дело в том, что против китайцев Аваков просто зассыт БТРы выставлять )))
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Вначале Медведчука с братвий на этот склад нужно запереть, пусть протестируют на пригодность.
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«Слуга урода» Богуцкая заявила , что коронабесие - афера века ! Везите всех в Феофанию и Конча -заспу 😜🤣

корона
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В Украине на любых выборах аферы по серьезней проворачивают
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А Оресту - почётную грамоту от МОЗ))
Как в фильме Гараж - давайте исключённому директору рынка, хоть благодарность объявим, что-ли?
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Есть сегодня в Украине адекватные, нормальные люди, с нас уже все смеются.
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Мамка готовится принять своих детей...
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Так уже решили добить Санжары до точки. Пусть уже там все будут. Там еще были детские лагеря для отдыха, совдеповские.
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Може краще в мамки(папки Зе)вдома влаштувати диспансер?
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У Кловуна есть самолет. На случай шухера. Хер он кого допустит к себе на километр.
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Если Мамка хочет, папке придется потрудиться.
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Если шо случись, средств защиты и лечения в Украине нет. Санжары можно будет просто оградить колючкой, хто выживет.
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А может лучше ОПЗЖ в таможенный склад всем скопом? Толку явно будет больше.
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Нет. Затаможить и отправить туда, где по их мнению "брацья навек-адын норот".
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Счас одесситы будут предлагать зараженным свои квартиры, дома, поселят в комнатах рядом. Покажут всем как надо быть гуманными.
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что -то ты для украинских граждан... не сильно мамка ...а скорее мачеха )))

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*********! 24.02.2020
Сегодня ВОЗ передал Украине наборы для тестирования короновируса. Ну ,а теперь поверьте Зеленскаму и Скалецкой,что эвакуированные безопасны и проверены. Фотодоказательства того, что китайцы безопасны ( Скалецкая в озк)
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и мамке самокат подарите...можна с дефибрилятором сразу.
будка якуневича шо поробляйе?
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Хорошее предложение при условии, что весь жопоблок в этот штаб устроится работать, причём без намордников. Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе - Цензор.НЕТ 3772
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