 Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе. ДОКУМЕНТ

С таким предложением обратился к премьер-министру Алексею Гончаруту нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка, информирует Цензор.НЕТ.

В депутатском запросе говорится, что Одесская таможня из-за связей с контрабандой запретила использование помещения склада ООО "ЛСЛ-Одесса" Ореста Фирманюка, поэтому Мамка предлагает "на государственном уровне начать программу для переоборудования его в оперативный медицинский штаб на случай выявления опасных инфекционных вирусов или чрезвычайных ситуаций".

"Таким образом коррупция и контрабанда получит сильнейший удар", - уверен нардеп.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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