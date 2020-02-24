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 ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19, их хватит для проверки более 950 человек, - ЦОЗ. ФОТОрепортаж

Всемирная организация здравоохранения передала в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины 30 наборов реагентов для тестирования на новый коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, наборы содержат примерно 3 тысячи реакций. Этого хватит для исследования на заболевание более 950 человек.

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19, их хватит для проверки более 950 человек, - ЦОЗ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19, их хватит для проверки более 950 человек, - ЦОЗ 02
ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19, их хватит для проверки более 950 человек, - ЦОЗ 03
ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19, их хватит для проверки более 950 человек, - ЦОЗ 04
Фото: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/p3177540
 
 
 Топ комментарии
 
Да уж. А заодно вскрылось зеленое вранье о "закупленных в достаточном количестве тест-системах".
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а чого так мало?
зюко манда готова прийняти з любого боку і в любій кількості!
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Да уж. А заодно вскрылось зеленое вранье о "закупленных в достаточном количестве тест-системах".
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И как вы думаете кому они достанутся, там уже давно пофамильно расписано!
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Никому. Позиция минздрава - никого не проверять. И потом говорить, что лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 нет.
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Яка різниця від чого вигорять легені?
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Единственный выход, закрывать нсх границу, запрет на въезд и выезд, другого выхода нет, но у Зе яиц не хватит
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Совеременная экономика глобальная. Она такой уже была в средневековье, оттого чума добралась от Китая до Англии. Сейчас это просто проходит быстрее. Этот вирус раньше или позже к нам доберется. Скорее всего уже весной.
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Вообще где-то в десятых числах марта станет понятно будет ли в этом году эпидемия. Если обнаружится первый украинский зараженный, то эпидемии не миновать.
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а чого так мало?
зюко ***** готова прийняти з любого боку і в любій кількості!
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Странно. Не слышно воплей Александро о том, как на этом наживается Биг Фарма...
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Беда . Какие тесты ? Половина населения лечится народными средствами . Лук и чеснок жрут при любых симптомах . Иногда в нос капают и ставят банки и горчичники .
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_ Да даже тут на форуме одни болваны, бравируя собственной тупостью, пишут про водочку и сало, а другие болваны им лайкают! Тогда как на самом деле - в действительности! - спиртное = враг имунной системы.
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Водка приводит к тому, что температура растет, а это убивает вирус. Вот и всё. Но это следствие работы нашей имунной системы. Можно побегать или покачаться в зале - будет тот же эффект.
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Спиртное при этом кратковременно резко снижает возможности иммунитета.
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-- бальной! почєму у Вас срєді лєкарств стоіт коньяк?!?!?!
-- а, ето я давлєнійє сбіваю
-- да, послє прійома коньяка давленіє кратковрємєнно падайєт, но потом рєско поднімаєцца!!!
-- а я нє даю йєму поднімацца
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Кстати это правда, отлично расширяет сосуды. Только это не водка или вино -- суточна доза хорошего коньяка -- 200 мл. А то потом придется таблетки глотать.
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ну чеснок вроде помогает, а то поди в поликлинику, подцепи там еще что-то выслушай кучу "любезностей" - та ну нафиг. ах да, и "позолоти ручку"
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а свои тест-системы...которые якобы не хуже импортных... игде?
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хотел рискнуть и сказать - а давайте! ))))
а потом понял, что догадываемся о наличии.... в одном направлении))))
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Запам"ятайте - це не ліки, це тест - для того щоб заражених ізолювати від населення, ізоляторів, я так зрозумів, в Україні нема.
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Oljik Ну как же -есть! В Новых Санжарах, туда будут всех свозить теперь.
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смешно. На аппарат зеленского и то не хватит.
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3 самолета? То есть 3 самолета проверили и все, тесты закончились? Это прогресс. Вы знаете количество людей летающих ежедневно с Италии?
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Серьезно? Посчитайте сколько один только аеропорт Борисполь принимает рейсов и людей за один только час.
Но больше всего бояться нужно тамженашихлюдей из ОРДЛО. По Донецку и Луганску бродят одни ускоглазые и чорножопые живущие в основном на Рашке из приграничных деревень с Китаем. Так что пулеметные вышки и колючуюю проволоку с рвами нужно было еще вчера устанавливать
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Наша армия тоже заразится. В Корее зараженные как раз солдаты. В Китае, наверное, тоже масса больных солдаты, но об этом не сообщают. Люди, которые живут в казармах или общагах заразятся быстрее всего.
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Скорее в армии безопаснее всего. Главное сепаров и колорадов не подпускать ближе чем на расстояние выстрела. А вот жители мегаполисов и завсегдатаи метрополитена и общественного транспорта самые первые попадут под раздачу
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Армии во все времена страдают от инфекций. В средние века там при осадах умирало больше от дифтерий и малярий, чем от войны.
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И ещё...и только в Украине ...С 1 февраля 2020 года каждый у кого простатит или слабое мочеиспускание имеет право на бесплатную программу. Вы верите? с гипертонией тоже так ,всех бесплатно и ... Сегодня в нашей студии глава Института Урологии Украины, Александр Сенечев. "Александр Сенечев, как вы оцениваете ситуацию с опасностью простатита и его дальнейши....
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В Италии УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ. Еще раз - УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ тесты.

Нашему правительству необходимо подготовить население к возможной вспышке, задействовав все возможные механизмы и ресурсы.

На данный момент:

- информированности населения = 0,
- действия по сдерживанию = 0,
- подготовка спецсредств = 0.

Живу в Киеве, узнаю всю инфу только через твиттер. В акуе просто
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