 ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19, их хватит для проверки более 950 человек, - ЦОЗ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, наборы содержат примерно 3 тысячи реакций. Этого хватит для исследования на заболевание более 950 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав







Фото: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.