 ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19, их хватит для проверки более 950 человек, - ЦОЗ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, наборы содержат примерно 3 тысячи реакций. Этого хватит для исследования на заболевание более 950 человек.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.
зюко ***** готова прийняти з любого боку і в любій кількості!
-- а, ето я давлєнійє сбіваю
-- да, послє прійома коньяка давленіє кратковрємєнно падайєт, но потом рєско поднімаєцца!!!
-- а я нє даю йєму поднімацца
а потом понял, что догадываемся о наличии.... в одном направлении))))
Но больше всего бояться нужно тамженашихлюдей из ОРДЛО. По Донецку и Луганску бродят одни ускоглазые и чорножопые живущие в основном на Рашке из приграничных деревень с Китаем. Так что пулеметные вышки и колючуюю проволоку с рвами нужно было еще вчера устанавливать
Нашему правительству необходимо подготовить население к возможной вспышке, задействовав все возможные механизмы и ресурсы.
На данный момент:
- информированности населения = 0,
- действия по сдерживанию = 0,
- подготовка спецсредств = 0.
Живу в Киеве, узнаю всю инфу только через твиттер. В акуе просто