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 Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила начальника следственного отделения одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, причастного к получению неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры в сфере торговли продуктами питания. За 250 тыс. грн полицейский "гарантировал" предпринимателю закрытие уголовного производства, начатого в отношении него за нарушение санитарных правил и норм.

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц Днепра после получения всей суммы взятки.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

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Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ 01
Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3177534
 
   
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День в день мусора и чиновники вымогают деньги -- едениц задерживают . в масштабах страны миллиарды Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5245
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ℳγr
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ДО ВІДОМА ДПСУ ТА СБУ Якісь притирки концерт цієї порушниці Держ.кордону хочуть влаштувати. Було б непагано зробити так, щоб в цих т.з. "організаторів" на великий баблос попадос стався. Навіть в собаки Павлова рефлекси швидче видресовувасися ніж в них


Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 2162
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