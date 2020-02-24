 Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры в сфере торговли продуктами питания. За 250 тыс. грн полицейский "гарантировал" предпринимателю закрытие уголовного производства, начатого в отношении него за нарушение санитарных правил и норм.

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц Днепра после получения всей суммы взятки.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

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