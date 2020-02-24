EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1123  8
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1407) ВМС (782) Госпогранслужба (3640) учения (2248)

 ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"МБАК "Кременчуг" и "Лубны" - это бронекатера типа "Гюрза-М", новые суда, спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи катеров имеют опыт подобных стрельб, поэтому чего-то нового для них не произошло", - говорится в соообщении.

В Азовском море был шторм, и погодные условия не способствовали проведению стрельб. Впрочем, экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 километра, и несмотря на немалые волны цели были поражены.

"Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива"", - сообщили в штабе.

Катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали кроме дневных, еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территории Белой Церкви проходят масштабные антитеррористические учения. Граждан просят ходить с документами

ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море 01
ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море 02
ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море 03
ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море 04

Источник: https://censor.net.ua/p3177511
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно так проводить стрельбища,чтобы в Таганроге стёкла дрожали
 показать весь комментарий
 
 
World news.
В Испании за долги будут проданы два российских судна, которые вынуждено зашли в испанские порты из-за того, что закончились деньги, вода и еда. РФ пообещала проблемы решить и... оставила моряков на произвол судьбы. - dw.com

ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море - Цензор.НЕТ 6048
 показать весь комментарий
 
 
Всё хорошо, но мне жалко эти катера и их экипажи. Ну не предназначены они для штормов в открытом море! Это просто видно даже. Если не прав - надеюсь моряки меня поправят.
 показать весь комментарий
 
 
Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива"", - сообщили в штабе.

И какова реакция ЗЕвласти?
 показать весь комментарий
 
а вона буде? Там треба з Китаю няшку рятувати разом з собакою, а Ви тут про такі дрібниці...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх