 ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"МБАК "Кременчуг" и "Лубны" - это бронекатера типа "Гюрза-М", новые суда, спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи катеров имеют опыт подобных стрельб, поэтому чего-то нового для них не произошло", - говорится в соообщении.
В Азовском море был шторм, и погодные условия не способствовали проведению стрельб. Впрочем, экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 километра, и несмотря на немалые волны цели были поражены.
"Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива"", - сообщили в штабе.
Катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали кроме дневных, еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования.
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И какова реакция ЗЕвласти?