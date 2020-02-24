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 Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС. ФОТО

Закарпатские спасатели нашли четверых туристов, которые накануне заблудились на горе Петрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области.

Сначала поиски проводились тремя поисково-спасательными отделениями Раховской горной поисково-спасательной группы в составе 10 спасателей и 2 единиц техники. Впоследствии им на помощь были направлены еще 5 горных поисковиков из г. Рахов на одном автомобиле.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

В 5:10 на связь с ГСЧС вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района.

В 06:00 24 февраля поисковые работы были восстановлены и спасатели двигались в сторону вероятного места нахождения туристов.

В 12:07 группу туристов нашли. Спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы.

К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

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Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/p3177461
 
   
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тільки я бачу тут руку Порошенко?
гора Петрос ні на що не натякає?
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Лише незрозуміло, в чому Порошенко тут винуватий, - в тому, що заблукали, чи в тому, що їх знайшли?
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Хорош руководитель группы сам свалил остальных кинул !!! Туристы я надеюсь оплатят поисковоспасательные работы Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1278
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Кременець відома гірська місцевість, з таким підходом я можу вести групу на Еверест. Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3662
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Какой ещё Кременец, тот, что за 400, 1000 или 2000 км от этого места?
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Интересно с чего бы вдруг турситы должны оплачивать, разве это частная организация? На нее выделяются средства с бюджета, деньги для оплаты зп спасателям, оборудования, техники.
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Ну якби так, але якщо ви щось поламаєте в державній установі вас зобов'яжуть відшкодувати, так і тут, якщо вони по необережності загубились то одне, якщо через п'янку чи порушення правил екскурсії, це інше.
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Был бы закон который обязывает оплатить расходы спасателей по спасению людей которые попадают в различные ситуации благодаря собственной глупости....такх случаев было бы меньше...
Рыбаки на тонком льду...турист без карт и навигаторов...дурачки которые сами лезут во все щели...эти все должны платить...
Вот стихия...катаклизм...все то что произошло не по вине самого человека...это да...бесплатно...
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... на Петросі Заблудитись звичайно ж можна... так було року 1969-го, коли моя мама повела групу студентів біологів і... трійко з них пішли назад Не Тим хребтом... у Хмарі можливе все..
... тоді був шалений вітер і дощ, мені було 9 років... Не Забуду Ніколи!!! ... проте... мене нині 60-річного -- Туди Магнітом Тягне... хоч... в проміжку років був Там разів зо 20...
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Діти!!!
ГОРИ ЗАВЖДИ ЖОРСТОКІ І... НЕ ПРОЩАЮТЬ ДУРОЩІВ ВАШИХ!!!
... ГОРИ КАРАЮТЬ ЗА ПОМИЛКИ СМЕРТЮ!!!
... Думайте!!!
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