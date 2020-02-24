 Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области.
Сначала поиски проводились тремя поисково-спасательными отделениями Раховской горной поисково-спасательной группы в составе 10 спасателей и 2 единиц техники. Впоследствии им на помощь были направлены еще 5 горных поисковиков из г. Рахов на одном автомобиле.
Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.
В 5:10 на связь с ГСЧС вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района.
В 06:00 24 февраля поисковые работы были восстановлены и спасатели двигались в сторону вероятного места нахождения туристов.
В 12:07 группу туристов нашли. Спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы.
К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.
гора Петрос ні на що не натякає?
Рыбаки на тонком льду...турист без карт и навигаторов...дурачки которые сами лезут во все щели...эти все должны платить...
Вот стихия...катаклизм...все то что произошло не по вине самого человека...это да...бесплатно...
... тоді був шалений вітер і дощ, мені було 9 років... Не Забуду Ніколи!!! ... проте... мене нині 60-річного -- Туди Магнітом Тягне... хоч... в проміжку років був Там разів зо 20...
ГОРИ ЗАВЖДИ ЖОРСТОКІ І... НЕ ПРОЩАЮТЬ ДУРОЩІВ ВАШИХ!!!
... ГОРИ КАРАЮТЬ ЗА ПОМИЛКИ СМЕРТЮ!!!
... Думайте!!!