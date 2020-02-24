 Пьяный мужчина открыл стрельбу по патрульным в Кропивницком, - МВД. ФОТО

Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ночью в Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о том, что неизвестный стрелял в сотрудников полиции при исполнении. На месте происшествия правоохранители установили, что инспекторы Управления патрульной полиции в Кировоградской области во время патрулирования на одной из улиц Кропивницкого увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но мужчина внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать.

Уже через несколько часов оперативники внутренней безопасности Нацполиции совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали стрелка возле одного из развлекательных заведений города. Нападавшим оказался 24-летний мужчина родом из Черкасской области. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет. Злоумышленник находился в нетрезвом и вел себя неадекватно.

По факту происшествия мужчине сообщили о подозрении по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров задержана в Кропивницком, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



