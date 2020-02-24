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 Происшествия
  2023  9
Все про:Кропивницкий (Кировоград) (401) МВД (8068) стрельба (2601)

 Пьяный мужчина открыл стрельбу по патрульным в Кропивницком, - МВД. ФОТО

Около полуночи, 23 февраля, на одной из улиц города Кропивницкого произошла стрельба. Неизвестный, увидев служебный автомобиль, открыл огонь в сторону полицейских и скрылся. Злоумышленника задержали той же ночью у одного из местных развлекательных заведений.

Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ночью в Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о том, что неизвестный стрелял в сотрудников полиции при исполнении. На месте происшествия правоохранители установили, что инспекторы Управления патрульной полиции в Кировоградской области во время патрулирования на одной из улиц Кропивницкого увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но мужчина внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать.

Уже через несколько часов оперативники внутренней безопасности Нацполиции совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали стрелка возле одного из развлекательных заведений города. Нападавшим оказался 24-летний мужчина родом из Черкасской области. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет. Злоумышленник находился в нетрезвом и вел себя неадекватно.

По факту происшествия мужчине сообщили о подозрении по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Пьяный мужчина открыл стрельбу по патрульным в Кропивницком, - МВД 01
Пьяный мужчина открыл стрельбу по патрульным в Кропивницком, - МВД 02

Источник: https://censor.net.ua/p3177457
 
 
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Все правильно,начитался про полицию новостей,подумал,что они его ограбить хотят и защищался
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это точно...
мент это не к добру - или наркотик подбросит, или еще чего придумает нехорошее...
или сделают козлом отпущения за чужое преступление...
но лучше бежать..- стрелять это когда догнали уже...
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Свободу Пугачову!!! Вони застосовують не ті **********..
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А почему полицейские не стреляли в него на поражение? Ведь налицо угроза жизни работнику правоохранительных органов. Какая-то полиция пугливая...
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