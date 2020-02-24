 Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак. ФОТОрепортаж

"С целью внедрения новой системы перевозки служебных собак кинологическая служба совместно с управлением вооружения и техники Главного управления НГУ разработали технические требования и организовали закупку прицепов нового образца. Эти прицепы обеспечат перевозки гвардейских собак на дальние расстояния, в том числе и в зону проведения ООС", - цитирует начальника кинологической службы Главного управления Нацгвардии полковника Тараса Борита пресс-служба НГУ в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Согласно информации, по своим характеристикам один образец такого транспорта позволяет перевозить около 400 кг. Конструкция прицепа в зоне размещения собак представляет собой утепленные отсеки с вентиляцией. При этом они защищены от атмосферных осадков и приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию. Пол выполнен из противоскользящего покрытия.
В комплект, кроме самого прицепа, входит 2 ящика для хранения специального снаряжения и корма и запасное колесо.
"Основная цель закупки нового транспорта - улучшение условий перевозки для служебных собак, которые часто бывают "в пути". Первоначально прицепы планируют применять для перемещения "четвероногих" правоохранителей в район проведения ООС, где сведенные кинологические группы выполняют поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. Уже вскоре прицепы отправятся в кинологические подразделения в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Прийде час - і його возитимуть містами країни.
Людей лякатимуть.
В наступній серії «Сватов».
Бо продасть разом з собаками...
Найшли про що писати.
Грузопассажирское транспортное средство оборудовано специальными местами для перевозки служебных собак с автономной системой отопления и вентиляции, управляемой из пассажирского салона.
Украина ... интересно во сколько эти будки на колёсах обошлись налогоплательщикам
люди тупі
например заходит колонна в освобожденний донецк
а вокруг сепары
пока с прицепа собаку достанешь, сожрут вместе с прицепом
собака должна всегда быть с левого бока
как смит анд вессон
везти служебную собаку в отдельном прицепе .... маразм повний(
это тоже оружие если что, за все остальное вообще молчу