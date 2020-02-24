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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак. ФОТОрепортаж

Пять новых кинологических специализированных прицепов, предназначенных для перевозки четырех гвардейских собак на места службы, закупила Национальная гвардия Украины.

"С целью внедрения новой системы перевозки служебных собак кинологическая служба совместно с управлением вооружения и техники Главного управления НГУ разработали технические требования и организовали закупку прицепов нового образца. Эти прицепы обеспечат перевозки гвардейских собак на дальние расстояния, в том числе и в зону проведения ООС", - цитирует начальника кинологической службы Главного управления Нацгвардии полковника Тараса Борита пресс-служба НГУ в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, по своим характеристикам один образец такого транспорта позволяет перевозить около 400 кг. Конструкция прицепа в зоне размещения собак представляет собой утепленные отсеки с вентиляцией. При этом они защищены от атмосферных осадков и приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию. Пол выполнен из противоскользящего покрытия.

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В комплект, кроме самого прицепа, входит 2 ящика для хранения специального снаряжения и корма и запасное колесо.

"Основная цель закупки нового транспорта - улучшение условий перевозки для служебных собак, которые часто бывают "в пути". Первоначально прицепы планируют применять для перемещения "четвероногих" правоохранителей в район проведения ООС, где сведенные кинологические группы выполняют поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. Уже вскоре прицепы отправятся в кинологические подразделения в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/p3177452
 
   
 Топ комментарии
 
А для Слуг На нічого підходящого не було?
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Цікаво - а Зебіл туди поміститься?
Прийде час - і його возитимуть містами країни.
Людей лякатимуть.
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Садюги! Це ж душогубка для тварини. Така металева буда на сонці миттєво буде нагріватися, а тепловий удар з собакою може статися за півгодини.
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Цікаво - а Зебіл туди поміститься?
Прийде час - і його возитимуть містами країни.
Людей лякатимуть.
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самолет у Ахметова для собак еще купите Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак - Цензор.НЕТ 9949
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А старых будем палками забивать, как в Китае.... Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак - Цензор.НЕТ 3294
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А що не можна було просто обладнати сидіння в автівці? Для чого собаку заганяти у клітку?
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Хочу,чтоб собаки сами управляли транспортом.
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Як вчасно, а то собачку з Уханя, додому з аеропорту і довезти ніяк би не змогли.
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За тою поїде сам Голобородько на вєлікє.
В наступній серії «Сватов».
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Брагару тільки не кажіть...
Бо продасть разом з собаками...
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Садюги! Це ж душогубка для тварини. Така металева буда на сонці миттєво буде нагріватися, а тепловий удар з собакою може статися за півгодини.
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Нанотехнології Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак - Цензор.НЕТ 5910
Найшли про що писати.
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Службові собаки не погодились стати слугами-собаками і попали в клітки.
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нормальная странаНацгвардія закупила новий транспорт для службових собак - Цензор.НЕТ 122
Грузопассажирское транспортное средство оборудовано специальными местами для перевозки служебных собак с автономной системой отопления и вентиляции, управляемой из пассажирского салона.

Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак - Цензор.НЕТ 5857

Украина ... интересно во сколько эти будки на колёсах обошлись налогоплательщикам
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А собачки у нас не гірші, так що не все від машини залежить.Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак - Цензор.НЕТ 1828
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Це нацгвардія, не поліція, трохи інші задачи в собак.
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та ладно
например заходит колонна в освобожденний донецк
а вокруг сепары
пока с прицепа собаку достанешь, сожрут вместе с прицепом
собака должна всегда быть с левого бока
как смит анд вессон
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на 100% уверен что эти будки на колесах никогда не покинут территорию части
везти служебную собаку в отдельном прицепе .... маразм повний(
это тоже оружие если что, за все остальное вообще молчу
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5 прицепов(я так понял 2х местньіх) для 4х собак.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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