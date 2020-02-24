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 Политика Украины
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Все про:слежка (142) Светличная (64)

 В 179 округе на слежке за кандидатом Юлией Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат. ВИДЕО+ФОТО

На довыборах в Верховную Раду по 179 округу на незаконной слежке за лидером избирательной гонки Юлией Светличной поймали двоих в штатском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили доверенное лицо Юлии Светличной Анатолий Попов и адвокат Алексей Шевчук.

По словам Попова, волонтеры неоднократно фиксировали незаконную слежку за Юлией Светличной.

"В частности, такой инцидент зафиксирован 20 февраля во время работы лидера избирательной гонки в Лозовой. Поймали на незаконной слежке двух мужчин в штатском на мазде красного цвета с херсонской регистрацией", – заявил Попов.

Попов отметил, что проводившие слежку люди представились сотрудниками правоохранительных органов, но предъявить удостоверения отказались.

"Юлия Светличная сегодня является лидером избирательной гонки в 179 округе. Поэтому цель таких противоправных действий очевидна: грубое вмешательство в избирательный процесс и препятствование нашему кандидату вести законную агитацию. Мы официально обратились в ГБР и Нацполицию с требованием проверить, кто из представителей власти отдавал приказ вести слежку за Юлией Светличной", – сообщил Попов.

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В свою очередь адвокат Шевчук подчеркнул, что не исключает подготовку противоправных действий по нанесению физического урона Юлии Светличной с целью устранения из избирательной гонки наиболее рейтингового кандидата.

"Следствие должно проверить и определить, были ли привлечены к противоправным действиям представители правоохранительных органов в официальное рабочее время. Также мы считаем, существует угроза нанесению физического урона Юлии Светличной с целью устранения из избирательной гонки кандидата-лидера. Все эти факты противоправных действий необходимо оперативно расследовать", – резюмировал Шевчук.

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили применении в 179 округе другой грязной технологии – выдвижения клона. ЦИК зарегистрировала двойника лидера избирательной гонки Юлии Светличной.

В 179 округе на слежке за кандидатом Юлией Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат 01
В 179 округе на слежке за кандидатом Юлией Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат 02

Источник: https://censor.net.ua/p3177424
 
 
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Та то мелочи. Меня вот другое волнует
В 179 округе на слежке за кандидатом Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат - Цензор.НЕТ 1950
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Без любимого Андрейки...по утрам одиного и грустно))))) нашему солнцеликому остановителю войн
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Поменяли дурака
на Андрея дЕрьмока.
Был дурак, теперь мудак,
Вместо морды задница.
Два дебила- это сила, А какая разница!
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ЗЕленобобые менты)))
ЗЕня введи бетееры и нац гвардию!)))
Бо ще й ця баба напише шо ты ДУРЕНЬ потерпелый...
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может поклонники , она девка молодая шимпатичная ......
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це "співробітники правоохоронних органів"
вони охороняли її права
а шо?
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Что это за знаменитая такая Юля Светличная?
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..очередную Гандзюк выслеживали упыри У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат - Цензор.НЕТ 7380 ...чьи вот только..
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земля рыготни гиршвельда дружка гепы и допы, в соседнем районе допа младший не переизбрался, теряют власть будут вредить.
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А эти хохлы тупые (не путать с украинцами) каким местом думают, когда выбирают-Гиршфельда, Фельдмана, Добкина, Кернеса, Зеленского, Рабиновича.....Их в стране 0,2% , а во власти 46%, в структуре владения национальными богатствами больше 80%
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У Светличной визави -Райнин,глава администрации Порошенко,а теперь возглавляет ОПЗЖ Харьковскую.Светличная - латентный рыг.На фоне 40 кандидатов - как ,никак ,прыщик.Экзамен для СН.и губернатора Кучера!
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Це є "наружка". Чи поліцейська, чи СБУ-на незрозуміло. Але, якщо на "шкоді" і не втекли, то це СБУ, бо в них немає такого опита. Влада шпигує і контролює хід вирорів. Не то, що при "баризі".
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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