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Все про:Закарпатье (1722) Нацполиция (10988) Словакия (433) торговля людьми (200)

 Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Житель Кировоградщины вербовал девушек с целью устройства их в дома разврата в Словакии. Мужчину задержали сотрудники полиции совместно с пограничниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.

23-летнего мужчину задержали как раз в тот момент, когда он пытался вывезти украинок в Словакию.

Задержанный вербовал молодых девушек и в дальнейшем имел целью продать их в дома разврата в город Кошице соседнего государства, где бы их заставляли оказывать сексуальные услуги.

Задержание произошло на одном из пунктов пропуска Закарпатской области. Сейчас преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся необходимые материалы для объявления мужчине о подозрении и обращении с ходатайством в суд, для избрания ему меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3177400
 
 
 Топ комментарии
 
а дівчата щиро вірили, що їх на шаховий чемпіонат везуть..? Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1464
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А дєвушкі нічого і не знали про це. Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3027
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Ну тут разница не большая. Глядя на членов фрикции "Служанка урода", я бы сказал, что разницы совершенно нет. Только в уровне оплаты клиентами.
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хиба можна цього покидька називати мужчиной?
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девушки отчаянно сопротивлялись, кричали, плакали, рвали на себе одежду и отдавались пограничникам, лишь бы хоть как-то зацепиться за родну сторонушку... причем, все они были девственницы, а кое-кто даже гуриями...
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Отдать его девушкам которые продают мужчин в словацкие бордели. Ну или Ляшку на перевоспитание. Делов то
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Равно как и таксиста, перквозящего лядей ночной порой из А в Бл...
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они невиноватые....
они как тупые курицы - не понимают что делают с ними мужчины...

куда везут, зачем им раздвигают ноги...
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прям таки заставляли ))) дєвушки самі знають чотко яка "робота" їх чекає
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вербовал девушек с целью устройства их в дома разврата /но не в ВР, а в бордели.
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Ну тут разница не большая. Глядя на членов фрикции "Служанка урода", я бы сказал, что разницы совершенно нет. Только в уровне оплаты клиентами.
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Так геращинщеху ирусю еще ни кто не оскорблял. Браво, зольдатен. Браво.
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а дівчата щиро вірили, що їх на шаховий чемпіонат везуть..?
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можт быть они в РПЦ московитского матриархата ходют?
Чоловіка, який продавав дівчат у словацькі борделі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2529

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А если девушки сами были не против, что-бы их продали ? Это как "мужчину, продававшего ботинки в словацкие обувные магазины, задержала нацполиция" И там и там кожа и дырки, какая разница ?
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Не знал что в Словакии есть дома разврата.
Думал только в Венгрии.
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Мужчину продававшего девушек в бордели, отправить на принудительные "работы" сроком на 10 лет в подобные заведения для "мужчин" 7 дней в неделю 24 часа в сутки. И лучше куда нибудь в страну из "братской Африки".
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слава поліцаям! освободили женщін від сєксуального рабства - тепер ті жіночки вільно сапатимуть бураки в рідному селі
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та бєсплатно опслужуватимуть асвабадітєлєй
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Сколько еще в Украине будет длиться этот театр абсурда? Давно пора легализировать проституцию, а крышующих это дело ментов направить на борьбу с реальными преступниками
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