 Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.
23-летнего мужчину задержали как раз в тот момент, когда он пытался вывезти украинок в Словакию.
Задержанный вербовал молодых девушек и в дальнейшем имел целью продать их в дома разврата в город Кошице соседнего государства, где бы их заставляли оказывать сексуальные услуги.
Задержание произошло на одном из пунктов пропуска Закарпатской области. Сейчас преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся необходимые материалы для объявления мужчине о подозрении и обращении с ходатайством в суд, для избрания ему меры пресечения.
они как тупые курицы - не понимают что делают с ними мужчины...
куда везут, зачем им раздвигают ноги...
Думал только в Венгрии.