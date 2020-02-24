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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4445) Киев (18604) банкомат (93)

 Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 февраля в Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 26 прогремел взрыв. Все произошло в отделении Таскомбанка. Предварительно, целью преступников был банкомат. К счастью, никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Взрыв произошел около 01:55, но вызов на линию "102" поступил около 03:20. 

Жители соседних домов, которые находятся неподалеку, рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел - не было ясно. Лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

От взрыва задние получило серьезные повреждения, но банкомат, который и был целью злоумышленников, остался целый. К счастью, никто не пострадал. На месте работали экипажи патрульные и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Именно правоохранителям предстоит выяснить детали случившегося.

Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв 01

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 января по адресу улица Николая Закревского, 93а в отделении Ощадбанка на Троещине взорвали банкомат. Сила взрыва была не большой и сейф остался целый. А 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин взорвали отделение "Ощадбанка". Главной целью злоумышленников также был банкомат. Но, уже на следующий день злоумышленников удалось задержать.

Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв 02
Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв 03
Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв 04
Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв 05
Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв 06
Фото и видео: сайт "Информатор" 

Источник: https://censor.net.ua/p3177389
 
 
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Повернулись 90-ті. Як посміли на гроші Піппки замахнутися?
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Видно банкнота була якась не свіжа і бомбанула там. Буває...
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Постійно у дописах хтось наївний питає, буцімто, навіщо потрібні гранати...
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Я так понял, что в банке не было сигнализации)))
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