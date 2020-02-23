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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (602) колония (348) СИЗО (1151) пенитенциарная служба (177) Малюська Денис (43)

 Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська посетил без предупреждения СИЗО и 2 колонии в Виннице.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 01

"Сегодня воскресенье и очередная проверка тюрем без предупреждения. На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тысячи заключенных и осужденных, из которых более 300 - пожизненники)", - написал Малюська.

По мнению министра условия содержания вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением.

Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 02
Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 03

Смотрите: "Достаточно приличный уровень", - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 04
Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 05
Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 06
Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 07
Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 08

Также смотрите: Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж

Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 09

"Стандартная проблема со сроками пребывания в СИЗО - один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу. Пожизненных много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в девяностых и были спасены признанием такой казни неконституционным", - отметил министр.

Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 10
Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 11
Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 12

Малюська обратил внимание, что недавние приказы Минюста, либерализовавших пользования интернетом в тюрьмах, не выполняются.

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Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице 13

Источник: https://censor.net.ua/p3177353
 
 
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Задовільні,якщо,сам,згоден сидіти,там...
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А на последнем фото...это персональную камеру для ЗЕ презЕдента готовят??
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Да,вместе с Ленкой,кровать двуспальная.
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спочатку для кучми, а потім за каденціями..ющ, хам, петя, вова..
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Лише в совку вертухаї носять армійські однострої.
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А ви у скількох країнах вертухайствували?
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А в камери не для блатних, де сплять по черзі і пліснява в палець він не заходив? В Одесі хай перевірить умови утримання в ІТУ, СІЗО та колоніях.
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І що там з СІЗО СБУ, які вже багато років поза законом але продовжують існувати? Коли їх закриють?
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по новой методике КабМина он должен прожить там 14 дней на общих условиях Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице - Цензор.НЕТ 4001
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Ляксеича бы туды, как раз Винница - поближе к малой родине, так сказать.
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С Лексеечем вам зебилам уже улыбнулось....теперь ждите когда туда осла оманского привезут....
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Ты скорей заедешь на пятерочку, за переход улицы в неположенном месте.
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И не говори...в белоруссии уже б расстреляли за такое расточительство....
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Ближе к кожуре все витамины полезные, и от короновируса спасают.
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А фото на "толчке", під "толчком", або Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице - Цензор.НЕТ 4340 , що не буде?
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а чего оно в верхней одежде заперлось в пищеблок?
и в камерах...как бы не дай Бог как нормально !
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Так а на яких підставах у тюрязі оте ліжко, що на останньому фото?
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є куди Вові тікати з друзями. І навіть без самокатів. Тільки ліжко треба оте прибрати, а то й у вязниці корупція. "Бізнесмени" в погонах і на тюрязі бабло заробляють.
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