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 Общество, Фоторепортаж
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 В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Офисом Президента прошла акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Около 250 собравшихся требовали уволить главу МВД и не назначать его на другие влиятельные должности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 01
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 02

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 03
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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 04


В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 05
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 06
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 07
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 08

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 09
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 10

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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 11
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 12
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 13
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 14
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 15
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 16
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 17
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 18
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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 20

Участники митинга хотели наклеить на Офис президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" , но правоохранители не позволили этого сделать.

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 21

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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 22

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3177344
 
 
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Сабаков спаситель царя и отечества В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова - Цензор.НЕТ 8764



от биомассы......
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"Продам готовый бизнес. Звонить 102. Спросить Арсена"..
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Чуму поросячу пережили-переживемо і аваковірус.
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хій не водиця-ковтай shmarcle-не вдавися
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оманский ишак молчит - боится стаканом в морду получить...
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Давно настали годинники гнати статевою ганчіркою цього ганебного сміття. Нема сечі його терпіти.
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Надо было выходить после "войнушки" в Княжичах.
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Ну и вышел бы, вонючий днепровский стратег.
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Вы помните хоть один протест в капиталистических странах за последние 100 лет против подорожания хлеба? В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова - Цензор.НЕТ 6513
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В капиталистических странах хлеб особо не едят, когда есть масса шикарных сыров, колбас, вина, фрукты. Это в совков-дегератских странах хлеб жрали поскольку больше еды и не было.
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При марадьорі і ворюзі Порошенка- бюджет виконувався і наповнювався на 100 відсотків! При чесних немарадьорах-бюджет -85 % -у січні і 35% ( !)- за лютий! Дива!
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хочешь доллар по 100, бобик? - твоя бубачка все устроит...
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Всего-то 250 человек. Жлобится рашка с таким контингентом только в лужу пукнуть.
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а кто последние 5 лет крышевал лохотроны? угадайте с трёх раз. их тысячи повыростало, как грибов после дождя. закрывались магазины, предприятия прозводства и услуг, а на их месте ширились как эпидемия лохотроны. кто-бы ни жаловался, их становилось только больше. авакяна давно пора на выход
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"Кто-то другой" - тоже человек и ему тоже надо! Проблема ведь не в самом Авакяне, а в отсутствии контроля за такими вот "авакянами".
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З такими вимогами не до Банкової треба йти, а до російської амбасади.
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250 пороходебилов. В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова - Цензор.НЕТ 3715
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От дурні.. Не знають, шо тра робити навпаки.. Перед офісом Авакова слід вимагати відставки Зеленського.. Рамси папуталі.. Нє знають, кто главний в странє В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова - Цензор.НЕТ 7282
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Ось,й інтрига ...Там і там -одночасно...
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В стране главный тот у кого национальная гвардия в подчинении,когда создавалась национальная гвардия её сравнивали с турецкой,в функцию которой входит смена президента,если замечены очевидные мотивы...
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об этом... "Я дал ему работу, а затем он ополчился на. меня": Трамп назвал Болтона "предателем" ....кремлёвский хфюрер тоже так говорил,когда не имел полную власть,все помнят как он генпрокурора России снимал,а перед этим подложил свою шлюху под него и всё снял в своём знаменитом номере в гостинице...как у нас будет развиваться ПОЛНОТА власти ,посмотрим.
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То,ж, Перший Ворог Зєльокіна ...Астанавітес...
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Сегодня ехал по бул. Дружбы народов и видел рекламу шоу программмы какого-то клоуна. Теперь вот чисто интересно, если зельцман узнает о нем, на какую должность он его поставит?
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Ну, не все так плохо, следствия продвигаются.
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Абсолютно верно!
И примем ЛЮБОЕ решение суда.
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у Авакова мандат на управление МВД от олигархов Украины ...не буду обьяснять как и почему но он есть ..И если вы не понимаете что поменялся през поменялось все правительство а Аваков и ныне там ....
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а от ще один зелений крендель насрав ...
«Заложил много рисков»: Депутат от «Слуги народа» анонсировал пересмотр языкового закона
Александр Ткаченко заявил в интервью изданию «Главком», что языковой закон, который был принят на финише каденции парламента 8-го созыва, заложил достаточно большое количество рисков, как для украинского общества, так и для новых народных избранников.
В частности, депутат от партии «Слуга народа» обратил внимание на штрафы за неиспользование государственного языка в сфере услуг.
По мнению Ткаченко, это только лишь один из существующих рисков. В этой связи в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики уже начали готовиться к проведению национального круглого стола, в ходе которого планируется обсудить языковой вопрос. Народный избранник подчеркнул, что законодатели ищут некий компромисс, который реально сможет объединить страну.
Все прекрасно понимают, насколько непростым является этот вопрос. Поэтому к соответствующей дискуссии планируется привлечь экспертов, ученых, специалистов. Если начинать такую дискуссию, нужно двигаться вперед, четко осознавая при этом все присутствующие здесь риски. Ткаченко убежден, что украинское общество уже давно ждет, когда начнется откровенное, спокойное обсуждение языкового вопроса.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/360734-zalohil_mnogo_riskov_deputat_ot_slugi_naroda_anonsiroval_peresmotr_jazykovogo_zakona

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Это те самые профессиональные "активисты", которые были "фермерами", "возмкщенной апществиннастью Санжар"?
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Пороссяки хочуть крові аваки-дістануть табаки.
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сколько в Украине человек сидит за взятки ? Волонтеры опаснее а эти как грибы они их спецом выращивают что б показывать что борятся с корупцией не покладая рук -а народ Украины все беднее живет
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Пленум ЦК партии Слуг народа примет Продовольственную Программу тов.Брежнева типа 1982 года и всех нагодуить В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова - Цензор.НЕТ 516
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Где прежний сенатор, поломался?
Зачем такую дешеввую подделку всунули.)))
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На рюкзакяна похрен, но плакали о шести годах рэформ доставил)))
Терпилы соевые))
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