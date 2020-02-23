 В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Участники митинга хотели наклеить на Офис президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" , но правоохранители не позволили этого сделать.
Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
от биомассы......
Так?!!
И примем ЛЮБОЕ решение суда.
«Заложил много рисков»: Депутат от «Слуги народа» анонсировал пересмотр языкового закона
Александр Ткаченко заявил в интервью изданию «Главком», что языковой закон, который был принят на финише каденции парламента 8-го созыва, заложил достаточно большое количество рисков, как для украинского общества, так и для новых народных избранников.
В частности, депутат от партии «Слуга народа» обратил внимание на штрафы за неиспользование государственного языка в сфере услуг.
По мнению Ткаченко, это только лишь один из существующих рисков. В этой связи в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики уже начали готовиться к проведению национального круглого стола, в ходе которого планируется обсудить языковой вопрос. Народный избранник подчеркнул, что законодатели ищут некий компромисс, который реально сможет объединить страну.
Все прекрасно понимают, насколько непростым является этот вопрос. Поэтому к соответствующей дискуссии планируется привлечь экспертов, ученых, специалистов. Если начинать такую дискуссию, нужно двигаться вперед, четко осознавая при этом все присутствующие здесь риски. Ткаченко убежден, что украинское общество уже давно ждет, когда начнется откровенное, спокойное обсуждение языкового вопроса.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/360734-zalohil_mnogo_riskov_deputat_ot_slugi_naroda_anonsiroval_peresmotr_jazykovogo_zakona
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Зачем такую дешеввую подделку всунули.)))
Терпилы соевые))
Знакомые всё лица!