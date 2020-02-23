 Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
"Вчера в обсерваторе у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование со специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.
Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной.
"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас иностранка чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - говорится в сообщении.
Остальные эвакуированные пассажиров, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний.
а шо такое?! шуточки што ли...
Диарея и проблема с пищеварением: Китайские медики рассказали о симптомах коронавируса 26.01.2020
https://zik.ua/ru/news/2020/01/26/diareya_i_problema_s_pishhevareniem_kitayskie_mediki_rasskazali_simptomy_koronavirusa_956775
Спецслужбы рф могут воспользоваться таким каналом и запросто устроить диверсию, передав туда отравленные продукты. Например с целью вызвать панику.
Дело было в 2018 году. Это не значит , что мыши летучие в 2020 году не водятся.
https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-u-mnogoetazhki-nashli-sotni-trupov-letuchih-myshey-foto-18-1127504.html
В Днепре у многоэтажки нашли сотни трупов летучих мышей. В 2020 году вирусы в этих мышах мутировали и они стали разносчиками короновируса.
Друга новость : В Днепре в больнице Мечникова спасают 26 тяжело больных пневмонией
https://nashemisto.dp.ua/2020/02/21/v-dnepre-v-bolnice-mechnikova-spasajut-26-tjazhelo-bolnyh-pnevmoniej/
Легкие почти не работали: в Мечникова скончался мужчина от осложненной пневмонии
https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/421761-lehkye-pochty-ne-rabotaly-yz-za-hryppa-muzhchyna-umer-ot-pnevmonyy