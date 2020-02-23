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 Происшествия, Общество
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Все про:Минздрав (2206) Ляшко Виктор (5) Новые Санжары (95)

 Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав. ФОТО

Одной из иностранок, находящейся в обсервации в Новых Санжарах, вызывали скорую помощь из-за болей в животе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Вчера в обсерваторе у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование со специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.

Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной.

"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас иностранка чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - говорится в сообщении.

Остальные эвакуированные пассажиров, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав

Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав 01
Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/p3177334
 
 
 Топ комментарии
 
"болєзнь живота" - це щось з середньовічної медицини
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Кстати одно из проявлений этого вируса это возможная диарея.
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Мля, 21век...болезнь живота...У родившего этот перл диагностики явная болезнь головы!
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та оставили б и тех врачей там )))) вместе с аппаратурой, машиной и водителем))))
а шо такое?! шуточки што ли...
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Із зміною води майже завжди виникають такі проблеми.
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ну переплутала ..... випила трохи з унітазу Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав - Цензор.НЕТ 316
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Это провокация против Шестого Президента. Порошенко прислал своих конфет!!!
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Если бы Порошенко прислал своих конфет!!! Там была бы 100% смертность.
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"болєзнь живота" - це щось з середньовічної медицини
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Та,то звичайна затримка...Скільки,їх.там Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3656 Ще попереду аборти,молошниці,нетравлення....
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Если окажется что завезли короновирус то получится "митингувальникы" были правы. Думаю факт короновируса среди привезенных будет скрываться как можно дольше, а если получится вылечить то о нем вообще и не скажут.
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"митингувальникы" были правы. Він гуляє теренами місяців зо -2, дохнутимемо тихо...Спочатку. Потім нематимемо сил волати...
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книгу на испанском надо было вовремя дать.
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Кстати одно из проявлений этого вируса это возможная диарея.
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Як волали покидьки,що везуть Здорових!!! Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8774
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А це вже перші симптоми захворювання вірусом . Терміново викликайте бригаду дохторів Авакова і Ківу з медсестрами Скалецькою та Монікою Зелінскі для проведення невідкладних лікувальних заходів 😷
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такое расстройство было в списке возможных симптомов того, о чем теперь нельзя паниковать
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Все зависит от фантазий режиссера.Но скорее всего до фантастики не дойдет
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Радует, что оперативно разрешаются все проблемы, а минздраву известна ситуация в Стране по туберкулезу, спиду, наркомании, гепатиту, или все силы и средства потрачены на 100 эвакуированныхи и обслуживающий персонал.
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Мля, 21век...болезнь живота...У родившего этот перл диагностики явная болезнь головы!
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"Болезнь жывота".... Да камнями забить, млять!
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Да понос, первый признак кроновируса. Так завуалированно написали.
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Еще бы написали болезнь туловища. Ну, главное что это не болезнь головы.
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Болезнь головы само собою разумеещеющяеся!
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Одним очагом більше,одним менше... - Какая разніца
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"Болезнь живота"-эта пяць!!!Жгите истчо,дохтура...
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Всі дохтори діляться на "від голови" і "до дупи" 😃
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Обсерватор, обсервація... абырвалг. Зелебобики изображают людей.
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Какого дохтура? Там целый министер есть!
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Пока еще каленым железом и кровопусканием лечить пытаются.
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симптомы коронавируса у каждого человека отличаются , но все заболевшие перед тем, как появлялась температура и кашель , жаловались : диарея , боли в животе, рвота... у некоторых только такие симптомы и были даже без последующей температуры...
Диарея и проблема с пищеварением: Китайские медики рассказали о симптомах коронавируса 26.01.2020
https://zik.ua/ru/news/2020/01/26/diareya_i_problema_s_pishhevareniem_kitayskie_mediki_rasskazali_simptomy_koronavirusa_956775
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Почему нет новостей об Италии. Там похоже эпидемия в Ломбардии. Началась паника. https://strana.ua/articles/251219-v-italiju-pronik-koronavirus-kak-reahirujut-mestnye-i-turisty-.html
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Ага, если б так можно было. Но ситуация серьезная. А там много украинцев работает.
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это потому что у них нет таких министров здравоохранения, и мвд как у нас.
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Вот будет хохма, когда у скалецкой, яркой представительницы зевлады , начнётся срачка!
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кстати, вчера показали как совершенно неизвестные люди (волонтеры -переселенцы с Донбасса) привозят продукты к тем кто на обсервации. Я ничего не хочу сказать плохого о их мотивах , но разве это правильно?
Спецслужбы рф могут воспользоваться таким каналом и запросто устроить диверсию, передав туда отравленные продукты. Например с целью вызвать панику.
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Выпускайте корововирус вирус, за одно проведете пенсионную реформу... от него смертность после 65 зашкаливает...
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И это все перед дверью построенной в СССР. Постановки подменяют ущербность влады.
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і нашо тоді устраївать карантін, якшо там заходь-виходь. І до чого та тупа фотка, де кампутєр зі шланга поливають ???
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Сопоставьте два факта: Днепр кишит стаями летучих мышей, разносящих короновирус.
Дело было в 2018 году. Это не значит , что мыши летучие в 2020 году не водятся.
https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-u-mnogoetazhki-nashli-sotni-trupov-letuchih-myshey-foto-18-1127504.html

В Днепре у многоэтажки нашли сотни трупов летучих мышей. В 2020 году вирусы в этих мышах мутировали и они стали разносчиками короновируса.

Друга новость : В Днепре в больнице Мечникова спасают 26 тяжело больных пневмонией
https://nashemisto.dp.ua/2020/02/21/v-dnepre-v-bolnice-mechnikova-spasajut-26-tjazhelo-bolnyh-pnevmoniej/

Легкие почти не работали: в Мечникова скончался мужчина от осложненной пневмонии

https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/421761-lehkye-pochty-ne-rabotaly-yz-za-hryppa-muzhchyna-umer-ot-pnevmonyy
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