 "Ва-банк пошла", "Пришла на "охоту": Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографией депутата поделился на своей странице в Facebook украинский фотограф Ян Доброносов.
Аллахвердиева сфотографирована в темном официальном костюме, однако три верхние пуговицы пиджака депутат оставила расстегнутыми, и таким образом из под пиджака виден ярко-красный топ с глубоким вырезом.
Под фотографией Доброносова в соцсети пользователи активно обсудают наряд Аллахвердиевой.
сам ишак, поговаривают, по мальчикам.
тот бородатый так вообще озабоченный.
кива дрочит прямо в прямом эфире.
мож, это от кокса все?