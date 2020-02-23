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Все про:ВР (24442) Аллахвердиева (1)

 "Ва-банк пошла", "Пришла на "охоту": Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой. ФОТО

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла на заседание украинского парламента в откровенном наряде.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографией депутата поделился на своей странице в Facebook украинский фотограф Ян Доброносов.

Ва-банк пошла, Пришла на охоту: Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой 01

Аллахвердиева сфотографирована в темном официальном костюме, однако три верхние пуговицы пиджака депутат оставила расстегнутыми, и таким образом из под пиджака виден ярко-красный топ с глубоким вырезом.

Под фотографией Доброносова в соцсети пользователи активно обсудают наряд Аллахвердиевой.

Ва-банк пошла, Пришла на охоту: Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой 02

Ва-банк пошла, Пришла на охоту: Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой 03
Ва-банк пошла, Пришла на охоту: Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой 04

Ва-банк пошла, Пришла на охоту: Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3177332
 
 
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Затасканная она капец-- жизнь видно крутила не слабо
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Мои года -моё богатство.Бабий век короток.Волочкова уже справки на пенсию собирает.А хают - невдахи обрюзгшие.
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не первая давалка, которую взяли в раду, чтобы на писюну вертеть.
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Не, ну а шо? Среди зетипиллов разве нет проституток? Должен быть представитель и от этой группы конченных.
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шо такое кацапырла?ты еще не налил себе за международный день кастрации? "Ва-банк пошла", "Пришла на "охоту": Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой - Цензор.НЕТ 1165

"Ва-банк пошла", "Пришла на "охоту": Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой - Цензор.НЕТ 8611
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та там те слуги все такие...
сам ишак, поговаривают, по мальчикам.
тот бородатый так вообще озабоченный.
кива дрочит прямо в прямом эфире.

мож, это от кокса все?
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И что такого,под шуфричем не лежала,как тигрюля,значит женщина приличная,в парламенте есть ценители женской красоты мужского пола - тоже хорошо.
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первая часть фамилии - лишняя (прости ее Аллах!) вердиёва та еще!
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Противно такое читать от мужиков,вы че больные все тут
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Там совсем нечего обсуждать, судя по размеру "Ва-банк пошла", "Пришла на "охоту": Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой - Цензор.НЕТ 561
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А что, одному проституток можно вызывать в Раде...а эта сразу с доставкой да ещё и ролевые игры сразу с депутатшей притрушенной!
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Ох и страшнюча... не рада , а публичный, нарко дом! Нужно ввести дресс код для чиновников... а то как попугаи перед друг другом, и гаджеты заставить сдавать перед заходом в зал заседаний... а то вообще обнаглели.. и тогда мы многих не увидим в зале заседаний, все будут в кулуарах (ну и словечко же придумали себе блатное), по гаджетам юзать.. денег сэкономим за прогулы заседаний) хоть тут будет плюс.. Уроды!
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Женщина как женщина. Не гей и не трансвестит(как многие хотят) .
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