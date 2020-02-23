 "Ва-банк пошла", "Пришла на "охоту": Пользователи активно обсуждают откровенный наряд в Раде слуги народа Аллахвердиевой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографией депутата поделился на своей странице в Facebook украинский фотограф Ян Доброносов.

Аллахвердиева сфотографирована в темном официальном костюме, однако три верхние пуговицы пиджака депутат оставила расстегнутыми, и таким образом из под пиджака виден ярко-красный топ с глубоким вырезом.

Под фотографией Доброносова в соцсети пользователи активно обсудают наряд Аллахвердиевой.





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