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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полицейский вымогал 400 евро у водителя за непривлечение к ответственности на Львовщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 29-летнего полицейского на требовании и получении взятки в размере 400 евро.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейского одного из районных отделов полиции Львовщины, который воспользовался служебным положением, чтобы получить финансовую выгоду, сегодня задержали. 29-летний патрульный сектора реагирования предложил 20-летнему мужчине, которого остановил по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом, "рассчитаться" на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранителя задержали во время получения второй части взятки в размере 300 евро.

В настоящее время одновременно проверяется причастность напарника полицейского к совершению преступления. Им готовят подозрения по ч.3 ст.368 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения. Также не обойдется и без отстранения от должности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Полицейский вымогал 400 евро у водителя за непривлечение к ответственности на Львовщине, - прокуратура 01
Полицейский вымогал 400 евро у водителя за непривлечение к ответственности на Львовщине, - прокуратура 02
Полицейский вымогал 400 евро у водителя за непривлечение к ответственности на Львовщине, - прокуратура 03
Полицейский вымогал 400 евро у водителя за непривлечение к ответственности на Львовщине, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/p3177327
 
 
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ОПГ з обмеженою відповідальністю-нова поліція
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Це була реформа Авакова з ліквідацією корупціонерів?
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Щось ніхто вже селфі з ними не хоче зробити,бабусі так і стоять не переведені через дорогу
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А головне не хочуть говорити, що він був Юліною та Яценюка людиною, був на Майдані та тепер став говорити, що всі, хто там був - злочинці.🐸
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Це Дон Карліоне українського розливу
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Такий потрібний, як Талейран чи Johann Reichhart.
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