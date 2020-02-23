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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Зоряна Скалецкая (87) COVID-19 (221) Новые Санжары (81)

 У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов. ФОТО

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая в медицинском центре в Новых Санжарах имеет одинаковые условия с эвакуированными гражданами из Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными.

"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю - условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание. Так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными",- написал Махов.

Позже вечером он добавил: "Зашел в соседний номер, а тут... Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая через скайп проводит вечернее совещание министерства по номеру медицинского центра Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проблем со здоровьем у эвакуированных из Китая украинцев нет, - Скалецкая. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3177325
 
 
 Топ комментарии
 
Та дайте ей уже медаль...или орден....девка просит...аж пищит...
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Мрази зеленые. Сначала выполняют указания х.уйла, а потом строят из себя мучеников.
"Ест тоже, что и другие!". Может этот подвиг тянет на Героя Украины?
Дебилы, блять!
Когда ВЕЧЕ????
Сколько можно терпеть этих клоунов?
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Тёмный Рыцарь, [22.02.20 11:45]

Скалецкая реально всю ночь провела в Санжарах, всю ночь не спала, рыдала в истериках из за условий содержания. у нее были лучше условия чем у других. С утра разорвала телефон Радуцкому, что не выдержит там. Там условия хуже Чернобыля. И они с Радуцким придумали утром, что она не будет контактировать с больными, а приезжать туда только для фото, видео. И провернули спец операцию утреннего выезда ее с Санжар.
Всех предупредили, а забыли предупредить директора заведения. И он с утра рассказал, что Скалецкая уехала.
Но через 30 минут эту всю историю узнал Зе и просто уничтожил Радуцкого. И со слезами на глазах Скалецкая вернулась в Санжары и ее поселили к эвакуированным. По не проверенным данным, Радуцкий отблагодарит очень крупной суммой министра. А точнее командировочные оплатит ))
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їсть разом з усіма
спить теж разом з усіма?
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ну судя по кроватям не менее двух спят в этом номере
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Скалецька має йти з посади, виконувати роботу міністра віддалено неможливо! А бути без міністра МОЗ Україна на порозі епідемії не може!
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в скафандре космонавта??!! ну ну.. кстати прошла инфа что ее скоро на выход как не оправдавшую надежду У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов - Цензор.НЕТ 4135 Зеля меняет не кровати.... а "товар" в своем публичном зеленом доме... вот ссылка ( http://ord-ua.com/2020/02/21/zelenskij-reshil-pomenyat-ne-krovati-blyadej/ )
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скалецька перед "самоізоляцією" ЯК ЮРИСТ подумала -звільнення не страшно... від тюрми би якось відмазатись... У Скалецької однакові умови проживання з евакуйованими в Нових Санжарах, їсть те саме, що і ми всі, - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 7514
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Акий собі "Дом-2" українського розливу. Шоумени можуть зробити лише шоу.
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Интересно, один я не верю этому или не только я ?
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мда министр здравоохранения находясь в карантине в субботу проводит занятия со студентами по праву \ другого образования у неё нет \ и в то же время рассказывает как много у неё неотложных дел в медицине из за которых она не спит сутками .
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Та дайте ей уже медаль...или орден....девка просит...аж пищит...
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Заслужила. Повторила подвиг Матросова - грудью закрыла амбразуру коронавируса.
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Должно быть иначе не только про Оман, игнорирование дня памяти Небесной сотни, но и про альтернативный парад вспомнят...
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что-то этот Махов... перья распустил )))
прямо все время возле министерши трется...хитрюган ))))
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((он очевидно хочет изменить парадигму - не министр всех имеет - а в данном конкретном случаи - наоборот)))
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опять же...так был просто журналист...а теперь - личный...
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да Ваши сомнения, вполне объективны, могут быть,в данном конкретном случаи ))))
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Мрази зеленые. Сначала выполняют указания х.уйла, а потом строят из себя мучеников.
"Ест тоже, что и другие!". Может этот подвиг тянет на Героя Украины?
Дебилы, *****!
Когда ВЕЧЕ????
Сколько можно терпеть этих клоунов?
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"выполняют указания х.уйла"

Типичное разжижжение головного мозга под влиянием пропаганды.
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Я Вам сочувсвтую. И хоть Вы осознаете свой диагноз - медицина в Вашем случае бессильна.
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Малоросс, когда это твой Зелемойский делал что-то на пользу Украине, в том числе и на имидж, а не только для личного пиара?
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мусор , пицццотый раз задаю тебе узколобому вопрос ….. Какое ты лично имеешь отношение к Украине, Порошенко, Зеленскому и просто народу Украины ? Сколько ты пАбедил лукашистов в своей стране ? Кто такой Миша Жизневский ?
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Лишнехромосомное, мои пАбеды:
1. Я не "обменивал" моряков за неделю до того, как ***** должен был отвечать перед морским трибуналом.
2. Я не охаивал Германию и Францию за недостаточную помощь Украине.
3. Я не освобождал для орков территорию Украины.
4. Я не подписывал формулу Штайнмайера.
5. Я не устраивал шоу в день памяти Небесной сотни..

Достаточно?
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ещё раз, "жидкотопливный" …. какое ты лично имеешь отношение к Украине, к Порошенко, к Зеленскому и просто народу Украины ? Сколько ты пАбедил лукашистов в своей стране ? Кто такой Миша Жизневский ?
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Лишнехромосомное,
6. Я не ездил в Оман и не врал про свой счёт - не свой счёт.
7. Я не изображал в Омане деловую поездку с селфи.
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ну ты вообще никуда не ездило ….
Ещё раз мусорок ….
1.кто такой Миша Жизневский ?
2. какое ты лично имеешь отношение к Украине , к Порошенко, к Зеленскому и народу Украины ?
3. за лукакшистов у лукашиста вопрос снят ...


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а кто вам должен вече собрать ? а что конкретно вы лично терпите ? а какой подвиг вы для Украины совершили ?
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Тёмный Рыцарь, [22.02.20 11:45]

Скалецкая реально всю ночь провела в Санжарах, всю ночь не спала, рыдала в истериках из за условий содержания. у нее были лучше условия чем у других. С утра разорвала телефон Радуцкому, что не выдержит там. Там условия хуже Чернобыля. И они с Радуцким придумали утром, что она не будет контактировать с больными, а приезжать туда только для фото, видео. И провернули спец операцию утреннего выезда ее с Санжар.
Всех предупредили, а забыли предупредить директора заведения. И он с утра рассказал, что Скалецкая уехала.
Но через 30 минут эту всю историю узнал Зе и просто уничтожил Радуцкого. И со слезами на глазах Скалецкая вернулась в Санжары и ее поселили к эвакуированным. По не проверенным данным, Радуцкий отблагодарит очень крупной суммой министра. А точнее командировочные оплатит ))
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Фантазии Тёмного Рыцаря? Полное собрание сочинений будет?
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Ну ладно, я понимаю министр там сидит... Хоть и глупый, но понятный поступок. А что там делает "журналист"???
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А кто сказал что этот журналист умнее этого тупого министра?
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А вы не тупой? У вас есть хоть половина её обрзования?
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Карантин проходит!
Куда хочет - заходит, когда хочет - выходит.
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Конечно на 88 гривен командировочных не нажируешь.
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срочно в номєр! скалєцкая дажє какаєт как всє!!У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов - Цензор.НЕТ 5548
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У Скалецкой/ Сами создаём себе трудности а потом их героически преодолеваем.
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Пока там не будут жить Пе и Зе не поверю!!!)))
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я так понимаю - вы бы и Раду, в полном составе, в Китай бы отправили)))
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((бесчеловечно это как то - легче сразу расстрелять - а то ведь мучиться будут)))
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А шо там на счет анализов ? Регулярно берут ?? А барышня с собачкой из Китая уже там ?? Новости из психлечебницы и то поинтересней будут .
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барышню с собачкой привезет самолет шахтьора и поселят на даче ахметова...
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ну и что? не приведи господь, в украине появится вирус, то скалецкая будет спать с больными?
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может когда нибудь вскроется правда об этих эвакуированных и все поймут что это был сериал с продолжением, власть украинофобов делает все что бы угодить ху..лу.
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Піддослілная миша за ціною віп чиновника???
І на#єра мені такі витрати у державі??? На мої податки мені роблять цирк??? Так зараз з нормальних цирків прибирають всіх мартишок...
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Нарід хотів хлєба і зрєліщ. Що забажав, те і має.
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"Слуга народа" Василевская-Смаглюк назвала
коронавирус "маркетинговым ходом", но сама запаслась масками

Нардеп отметила, что в их фракции есть две группы:
те, кто считают коронавирус реальной угрозой, и те, кто думает, что это
маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок "Слуга народа" Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом", но сама запаслась масками
Нардеп отметила, что в их фракции есть две группы: те, кто считают коронавирус реальной угрозой, и те, кто думает, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок
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Пропоную купити кожному евакуюваному квартиру в столиці і новий автомобіль
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та они от автомобиля и отказаться могу - они такие
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Ну тоді всім по ляму американських грошей і посади міністрів.
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Це новий серіал про СН? Звєздная Скалецька хвора на всю голову.
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В Італії 10 населених пунктів закрили з загрози коронавірусу !
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Хоч я на початку я схвально віднісся до вчинку Скалецькою. Але це пішов перебор і хайп. Тому виникають питання:
- за чий кошт вона там живе? Відомо, що за іноземців їхні держави сплачують, а за Скалецьку?
- чи брала Скалецька відпустку на час знаходження у медичному центрі у Нових Санжарах?
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З самого початку це був піар-хід..

і ідіотизм..
БО НІКОЛИ КОмандуючі фронтом(чи навіть полком) не йдуть перші лави атакуючих..
Це можливо було до появи стріл....
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Ну, коли була загроза насильством проти евакуйованих, то для того, щоб довести агресивному бидлу, що нічого страшного не має, то був нормальний хід.
А далі уже хайп.
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пипец - клоуны, за работу клоунов, получают зарплату министров.
ну а **** - они же клоуны и умеют развлекать...
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Этот селфист-фотограф дал зарок не бриться, пока не присунет министерше? Шота рядышком всё, да рядышкам... не, я шо... я рад счастью тёлы... нормальная такая скалецкая... как раз в стиле зебилов - звезда экрана. Ну а реформы не волк, в лес не убегут...
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На хрена эти понты?! Реально Радуцкий руководит министерством, а тётка что в Сонжарах, что в Киеве НИЧЕГО не решает, карманная кукла для пресс конференций с запуганным видом.
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Тільки бурхливе статтєве життя захистить українців
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Шось не можу зрозуміти, нахріна цю тупу ЗЕманду піарять? Кудись вище готують?
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а це прілічно - жити в комнаті з мужиком?
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На базе отдыха Нацгвардии. Вааще ипанулись. А почему не в резиденциях прези,который распиарил эту х..ню в интересах Пу,т.к на каналах ********* активно показывают,как укры закидывают камнями укров. Тихо нельзя было их прмвезти? Или не везти, а обследовать в аэропорту
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хороший способ про.бать две недели работы. зарплату ей за это время дадут?
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