 У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными.

"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю - условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание. Так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными",- написал Махов.

Позже вечером он добавил: "Зашел в соседний номер, а тут... Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая через скайп проводит вечернее совещание министерства по номеру медицинского центра Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая".



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