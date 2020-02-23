 Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС, один случай произошел в селе Прудянка Дергачевского района на местном пруду.

"По предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но из-за хрупкого льда им сделать это не удалось. После чего была вызвана спасательная служба", - говорится в сообщении.

Водолазы-спасатели подняли тело на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

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Фото: kh.dsns.gov.ua

На Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое таким же образом погиб мужчина, информируют в пресс-службе ГУ ГСЧС.

"22 февраля водолазы ГСЧС подняли из воды тело еще одного погибшего мужчины, 1961 г. н., который рыбачил на Печенежском водохранилище возле с. Мартовое", - сообщают спасатели.









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Фото: facebook.com/MNSKHARKIV