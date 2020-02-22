 Память жертв теракта возле Дворца спорта почтили в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

У памятника жертвам теракта возле Дворца спорта собрались около ста человек. Здесь установлены фотопортреты погибших - ученого-физика Игоря Толмачева, милиционера Вадима Рыбальченко, школьника Даниила Дидыка и студента Николая Мельничука, вокруг - зажженные свечи, лампадки.

Перед митингом памяти настоятель храма Иоанна Богослова отец Виктор Маринчак, названный активистами духовником Харьковского евромайдана, отслужил панихиду.

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"Сегодня будут помянуты те события, которые произошли в феврале 2014-го и 2015 годов. Харьковчане не побоялись выйти на площадь после расстрела Небесной Сотни режимом Януковича. В этот день российские наемники подложили заряд, унесший жизнь четырех человек. Россия - это та страна, которая дала кнопку этим извергам. То, что виновные попали в список на обмен, означает, что они не получили наказание, а также то, что сейчас идет война с Россией", - отметил, открывая митинг, активист Харьковского евромайдана Виктор Трубчанов.

В свободный микрофон участники митинга, в том числе заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, говорили о жертвах теракта возле Дворца спорта, подвиге Героев Небесной сотни, о Революции Достоинства, которая отстояла свободу и независимость Украины.

В завершение митинга к памятнику возложили цветы.

На месте дежурят несколько нарядов милиции, а также полицейские машины. Инцидентов не было.

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Фото: Вячеслав Мадиевский

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

В 2019 году суд признал виновными в теракте трех харьковчан - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. 28 декабря им назначили наказание в виде пожизненного заключения и освободил из-под стражи в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Приговор еще не вступил в законную силу - обвиняемые его обжалуют. Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство. Как освобожденные при обмене будут участвовать в заседаниях, пока не известно.