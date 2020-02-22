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 Память жертв теракта возле Дворца спорта почтили в Харькове. ФОТОрепортаж

22 февраля 2015 года при теракте у Дворца спорта в Харькове погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

У памятника жертвам теракта возле Дворца спорта собрались около ста человек. Здесь установлены фотопортреты погибших - ученого-физика Игоря Толмачева, милиционера Вадима Рыбальченко, школьника Даниила Дидыка и студента Николая Мельничука, вокруг - зажженные свечи, лампадки.

Перед митингом памяти настоятель храма Иоанна Богослова отец Виктор Маринчак, названный активистами духовником Харьковского евромайдана, отслужил панихиду.

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"Сегодня будут помянуты те события, которые произошли в феврале 2014-го и 2015 годов. Харьковчане не побоялись выйти на площадь после расстрела Небесной Сотни режимом Януковича. В этот день российские наемники подложили заряд, унесший жизнь четырех человек. Россия - это та страна, которая дала кнопку этим извергам. То, что виновные попали в список на обмен, означает, что они не получили наказание, а также то, что сейчас идет война с Россией", - отметил, открывая митинг, активист Харьковского евромайдана Виктор Трубчанов.

В свободный микрофон участники митинга, в том числе заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, говорили о жертвах теракта возле Дворца спорта, подвиге Героев Небесной сотни, о Революции Достоинства, которая отстояла свободу и независимость Украины.

В завершение митинга к памятнику возложили цветы.

На месте дежурят несколько нарядов милиции, а также полицейские машины. Инцидентов не было.

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Фото: Вячеслав Мадиевский

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Смотрите: "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта. ФОТОрепортаж

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. 

В 2019 году суд признал виновными в теракте трех харьковчан - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. 28 декабря им назначили наказание в виде пожизненного заключения и освободил из-под стражи в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Приговор еще не вступил в законную силу - обвиняемые его обжалуют. Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство. Как освобожденные при обмене будут участвовать в заседаниях, пока не известно.

Источник: https://censor.net.ua/p3177304
 
 
 Топ комментарии
 
Це не тих підривачів Брехло віддало при обміну?
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А терористів Зєля обміняв на таксистів.
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В паРаші обміняним терористам не ікалося? Чи вони в цей час розповідали мокшам про страшних злочинців Бандерівців і пожирачів Рюських немовлят?
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То люди.
Народу завжди більше ніж людей.
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Ватный Харьков,злобный Харьков.Он держится только на молодых патриотах.Тут надо постоянно проводить антиватные мероприятия,особенно когда городом правят отпетые сепаратюги.
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И ещё одна очень важная тут есть деталь. События те произошли именно на проспекте Жукова, по этой, буквально ну пусть в метрах 300 от памятнику мяснику 2 мировой. Ну вот вам причина и назвать проспект именами героев, общим словом например. Но за почти 5 лет городская власть даже и близко, да никак не среагировала на то событие. А ведь там могло запросто погибнуть очень много---очень проходное место. До метро пол остановки , идут чаще пешком. Там много ходят. Сходит всё с рук тварям у власти что находятся много лет.
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Кажется, именно этих террористов Зеля выставлял на обмен...
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Це не тих підривачів Брехло віддало при обміну?
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Ти будеш наступним президентом України, ми за тебе проголосуємо. Всі прізвиська будуть твоїми.
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А терористів Зєля обміняв на таксистів.
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Этих подонков обменяли на ликвидаторов Гиви и других отбросов цивилизации.
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Велика різниця, Єлажєв. Дуже велика. І полягає в тім що серед росіян людей немає.
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В любой национальности есть люди и нелюди.
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Білорус по батькові. По матері- єврей.

Давай ще.
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