 Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале издания Суспільне.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Похоронили Героя на сельском кладбище.

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Фото: suspilne.media

Максим Евгеньевич Хитайлов (позывной Хитмэн) родился 7 октября 1997 года в селе Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, с детства жил в селе Выришальное на Полтавщине. Занимался спортом. В 2013 году стал победителем конкурса Минобразования "Хрустальная сова". В 2017 окончил Миргородский художественно-промышленный колледж по специальности технолога и продолжил обучение на строительном факультете Национального университета "Полтавская политехника" по специальности "Строительство и гражданская инженерия". В апреле 2019-го поступил на военную службу по контракту. Служил гранатометчиком 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб 18 февраля утром в районе хутора Вольного Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ при обстреле нашего наблюдательного пункта "Баня".

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В то утро в результате обстрелов и боев еще трое военнослужащих получили ранения, двое - контузии. Около 05:00 противник начал массированный обстрел из артиллерии, минометов и вооружения танков по позициям в районе Новотошковское - Орехово - Хутор Вольный (Золотое-4, входит в состав города Золотое), и под огневым прикрытием предпринял попытку захватить наблюдательные пункты. Атака штурмовых групп была отражена, завязался бой, в основном на посту "Баня". Пришлось вывести украинских защитников с позиции, чтобы ударить по ней огнем. Тело погибшего украинского воина было вывезено на оккупированную территорию, утром 20 февраля передано украинской стороне близ города Счастье.

У Максима Хитайлова остались мать и брат.