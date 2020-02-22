 Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале издания Суспільне.UA, сообщает Цензор.НЕТ.
Похоронили Героя на сельском кладбище.
Максим Евгеньевич Хитайлов (позывной Хитмэн) родился 7 октября 1997 года в селе Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, с детства жил в селе Выришальное на Полтавщине. Занимался спортом. В 2013 году стал победителем конкурса Минобразования "Хрустальная сова". В 2017 окончил Миргородский художественно-промышленный колледж по специальности технолога и продолжил обучение на строительном факультете Национального университета "Полтавская политехника" по специальности "Строительство и гражданская инженерия". В апреле 2019-го поступил на военную службу по контракту. Служил гранатометчиком 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб 18 февраля утром в районе хутора Вольного Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ при обстреле нашего наблюдательного пункта "Баня".
В то утро в результате обстрелов и боев еще трое военнослужащих получили ранения, двое - контузии. Около 05:00 противник начал массированный обстрел из артиллерии, минометов и вооружения танков по позициям в районе Новотошковское - Орехово - Хутор Вольный (Золотое-4, входит в состав города Золотое), и под огневым прикрытием предпринял попытку захватить наблюдательные пункты. Атака штурмовых групп была отражена, завязался бой, в основном на посту "Баня". Пришлось вывести украинских защитников с позиции, чтобы ударить по ней огнем. Тело погибшего украинского воина было вывезено на оккупированную территорию, утром 20 февраля передано украинской стороне близ города Счастье.
У Максима Хитайлова остались мать и брат.
Царство Небесне..
Глава фракции "СН" Арахамия - надо разобраться кто стрелял.
депутат Рабинович - Поедем на парад в мацкву...
И за этих мразей погибают наши парни? Нет они погибают за Украину. Но Украиной управляют продажные скоты
Вечная и светлая память Максиму........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
Сил матері.
Альо, клоун в кожаных штанах,, тебе ничего по ночам не снится ???
Героям Слава!
Не дайте ніколи забути,
Імен цих Героїв війни,
Прошу вас їх просто почути,
В словах вони й нині живі.
Не дайте вже мертвому впасти,
В брудний і потоптаний сніг,
В солдата завжди мало часу,
Коли він навічно в війні.
Не дайте померти живому,
В зневірі, у втраті мети,
Скрізь біль, скрізь натяжливу втому
Дозвольте усім їм дійти.
Не дайте забути Героя,
Якого забули усі,
Лиш мати його з вічним болем,
Ще плачить постійно вночі.
Тримайте у пам'яті вічно,
Обличчя, слова й імена,
Забудьте питання «навіщо?»,
Коли в Україні війна.
Автор: Позивний Фауст