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Все про:Полтавщина (581) похороны (1035) потери (1780) Ян Осока (959) 72 отдельная механизированная бригада (109)

 Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине. ФОТОрепортаж

В селе Выришальное Лохвицкого района Полтавской области состоялся чин похорон гранатометчика 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля от пули снайпера на Луганщине.

Об этом говорится в материале издания Суспільне.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Похоронили Героя на сельском кладбище.

Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве

Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине 02
Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине 03
Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине 04
Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине 05
Фото: suspilne.media

Максим Евгеньевич Хитайлов (позывной Хитмэн) родился 7 октября 1997 года в селе Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, с детства жил в селе Выришальное на Полтавщине. Занимался спортом. В 2013 году стал победителем конкурса Минобразования "Хрустальная сова". В 2017 окончил Миргородский художественно-промышленный колледж по специальности технолога и продолжил обучение на строительном факультете Национального университета "Полтавская политехника" по специальности "Строительство и гражданская инженерия". В апреле 2019-го поступил на военную службу по контракту. Служил гранатометчиком 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб 18 февраля утром в районе хутора Вольного Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ при обстреле нашего наблюдательного пункта "Баня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два наблюдательных пункта: подтверждается один погибший, - источники (обновлено)

В то утро в результате обстрелов и боев еще трое военнослужащих получили ранения, двое - контузии. Около 05:00 противник начал массированный обстрел из артиллерии, минометов и вооружения танков по позициям в районе Новотошковское - Орехово - Хутор Вольный (Золотое-4, входит в состав города Золотое), и под огневым прикрытием предпринял попытку захватить наблюдательные пункты. Атака штурмовых групп была отражена, завязался бой, в основном на посту "Баня". Пришлось вывести украинских защитников с позиции, чтобы ударить по ней огнем. Тело погибшего украинского воина было вывезено на оккупированную территорию, утром 20 февраля передано украинской стороне близ города Счастье.

У Максима Хитайлова остались мать и брат.

Источник: https://censor.net.ua/p3177298
 
 
 Топ комментарии
 
Спи спокійно, Воїне..
Царство Небесне..
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22 года........
Вечная и светлая память Максиму........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Спи спокійно, Воїне..
Царство Небесне..
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Это так, Ксения. Но как же мем Зебила?
Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине - Цензор.НЕТ 519
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Президент Зеленский - Провокация...
Глава фракции "СН" Арахамия - надо разобраться кто стрелял.
депутат Рабинович - Поедем на парад в мацкву...
И за этих мразей погибают наши парни? Нет они погибают за Украину. Но Украиной управляют продажные скоты
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От би винайти такий коронавірус, який би знищував миттєво виключно 73% ЗЕбілів, що голосували за ЗЕ, навіть якщо вони за цей час змінили свою думку стосовно клоуна з його шапітом.
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22 года........
Вечная и светлая память Максиму........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Світла пам'ять тобі, Максиме.
Сил матері.
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Погибший- совсем пацаненок... Уже нет слез оплакивать наших самых родных, самых лучших, самых отважных. НАСТОЯЩИХ УКРАИНЦЕВ. Земля им пухом!!! СПАСИБО ЗА МИР на других территориях!
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Земля пухом,Герой. Мама Максима,с Вами скорбит вся Укрина. Низкий поклон Вам .
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Прокацапам во власти в Украине это не интересно. Они сейчас сидят и бухают в самых дорогих КАБАКАХ Киева и забыли, бла, что Украина это 40 000 000 миллионов людей, суки,у которых по на человек по 1627 - 2 000 тысячи грьобаных гривнев на месяц.
Альо, клоун в кожаных штанах,, тебе ничего по ночам не снится ???
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...я уже не хожу на эти Темы -- где Наших хоронят... ...это возрастное... -- и нервное, наверное...

Героям Слава!
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Не дайте ніколи забути,
Імен цих Героїв війни,
Прошу вас їх просто почути,
В словах вони й нині живі.

Не дайте вже мертвому впасти,
В брудний і потоптаний сніг,
В солдата завжди мало часу,
Коли він навічно в війні.

Не дайте померти живому,
В зневірі, у втраті мети,
Скрізь біль, скрізь натяжливу втому
Дозвольте усім їм дійти.

Не дайте забути Героя,
Якого забули усі,
Лиш мати його з вічним болем,
Ще плачить постійно вночі.

Тримайте у пам'яті вічно,
Обличчя, слова й імена,
Забудьте питання «навіщо?»,
Коли в Україні війна.

Автор: Позивний Фауст
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