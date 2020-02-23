 На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна "Укроборонпром" на Сумщине. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За 5 тыс. долл. чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

При получении взятки его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и о дальнейшем избрании меры пресечения

Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, 21.02.2020 года был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда"

Эту сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".







22.02.2020 года задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применена ему мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.