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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4900) Нацполиция (10985) правоохранительные органы (1000) Сумщина (718)

 На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна "Укроборонпром" на Сумщине. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Сумской области при получении взятки правоохранителями задержан руководитель государственного предприятия, которое входит в ГК "Укроборонпром"..

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна Укроборонпром на Сумщине 01

За 5 тыс. долл. чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

При получении взятки его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна Укроборонпром на Сумщине 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и о дальнейшем избрании меры пресечения

Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, 21.02.2020 года был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда"

Эту сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна Укроборонпром на Сумщине 03
На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна Укроборонпром на Сумщине 04
На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна Укроборонпром на Сумщине 05

22.02.2020 года задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применена ему мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3177285
 
   
 Топ комментарии
 
..вот так мы и живем....сопли жуем.. Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1530..таких директоров-насальника, по стране 99,99%
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Проклятый Порошенко и тут Зеленскому покоя не даёт.
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показуха клоунада ..завтра отпустят а через месяц он будет замом в Укроборонпроме
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Вам не подобається, що при новій владі ціх корупціонерів почали ловити?
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Ні, не почали, продовжують кришувати. Якби почали ловити місця б не мало в тюрмах вистачати.
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Так їх і при старій владі ловили. Справа ж не тільки в "ловіть" а і в "садіть".
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Та да, і звідки вони усі узялися, Петя усім старим руки давно порубав.
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ти так і не зрозумів. СБУ не в суботу його піймала, а у робочий день. а журнадісти у суботу подали, бо весь час на роботі. Як повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону, 21.02.2020 року було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3177285
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Тобто,він не згорів на роботі, в неробочу суботу...Яке полегшення...
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нє, усе у рамках трудового законодавства - 5 денний робочий день )))))
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..вот так мы и живем....сопли жуем.. Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1530..таких директоров-насальника, по стране 99,99%
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)))А тебе то что? Какой то комерс стеганул денег- было ваше, стало наше! К тебе в любом случае оно бы не попало. Если бы заплатил официально "за аренгду", прошло через кассу, по дороге отсосали в бюджеты всех уровней, где бы спиз@ели в любом случае зеленые пархатые рожи, кало,мойские, остаток на заводе списали бы на расходы, и тоже увели.
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..с этим же покончить обещали весной, той еще..масштабов поди не знали, увлекшись Порошком..тогда еще ржал, когда про посадки заговорили, сажальщики..так и на себя выйти можна.... ...
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Проклятый Порошенко и тут Зеленскому покоя не даёт.
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Почему Порошенко Зеленскому?
Это Нацполиция, котороая не подчиняется Порошку арестовала дирехтора, который проработал все 5 лет при Порошенко.
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Понять и простить. Зарплата,видать, не министерская.
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Уже давно пора провести полный Аудит с пристрастием Укроборонпром и другие стратегические предприятия Украины. Или на потоки уже представители "новой власти" сели?! И убрать нафиг все эти наблюдательные советы из иностранцев от Внешнего управления с огромными зарплатами..
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ага, попробуй убери...там своим плеснявым места не хватило, все рассажены уже бабосики косить... Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6631
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Привыкли при старых властях брать. А тут опа, и облом.
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показуха клоунада ..завтра отпустят а через месяц он будет замом в Укроборонпроме
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На керівні посади державних підприємств та установ йдуть виключно для того щоби стригти хабарі, відкати та дерибани. Хіба не так? Може встановити таке правило: претендуєш на посаду? Спочатку відсиди реально за гратами від 1 до 5 років (в залежності від рівня посади), а потім отримаєш бажану посаду.
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$5 тыс. это то что мне не хватает на часы... А мог бы просто взятку получить.
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т.е. ты понял какой ты дебил, и решил искать виноватых? Тебе лоху в уши дули, что разворовывают армию, а оказаться украли твои мозги, чрез телевизор.
Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6438
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так шо там с посадкой свинарчуков,зебилы ?
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..бадьори пионеры в розовых штанцях решили в тимуровцев поиграть с государством..если бы не гпадковский этот, танки и др.броня на приколе до сих пор бы стояли...кроме визга поросячего, не организовано них*я..спасибо Порошку за Армию скажите, бестолочь...
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...на желчь изойдешь, когда узнаешь кто там сидит и кем посажен.. Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4715..
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не хватало на оплату за транспортировку газа на предприятие, выкручивался как мог.
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Ну при валодьке, свинарчуков назвали ценными поставщиками комплектющих, а без роттердам+ вообще энергетической системе настанет крышка.
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Первое утверждение бред, второй ещё больший бред.
Почему я должен оплачивать хотелки ахмета и мальдивского бухаря?
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Ничего они не бояться, всеравно отмажутся... ну когда уже хоть кого то посадят лет так на 100!? может тогда толку будет больше, а то что посадили, через годик вышел по амнистии и все ок у него будет.. у нас прокурора Филь посадили за орг престурность, вместе м мусорами банду сколотил, данью обложили.. и что... вышел и все у него ок, живет как у христа за пазухой... РАССТРЕЛ нужен подобным *****!!
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Кстати, удивили дисплеи с... я даже не помню как они называются. Ну вот такие огромные в толщину. Сколько лет я их не видел? Наверное лет 15-ть.
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ну нє, краще давайте ріпартаж із масажного салона - всьо-такі вєсєлєй
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Как бы это коментировали Лещенко **** Залещук Шабунин Зеленский и т.д год назад - "Доказательств нет, но я точно знаю(нашли б где то фото этого чмо в окружении порошенко), что без порошенко это невозможно, зрада у него руки по локоть в крови, война продолжется потому что он на ней наживается, караул свинарчуки атакуют всё пропало зубожиння розпочалось" ,а сейчас все хорошо зарплаты у них заоблачные которые мы из-за зелёноухих им плати из наших налогов за то что они вас д о л б а ё б о в н а е б а л и
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