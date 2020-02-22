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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кожара (303) смерть (6451)

 Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий. ФОТОрепортаж

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и погибший при неизвестных обстоятельствах в его доме 21 февраля предприниматель Сергей Старицкий на момент происшествия находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как передает Цензор.НЕТ, источники издания OBOZREVATEL в полиции сообщили, что стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.

После женщина ушла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий 01

Согласно информации источника, характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.

Как сообщает "Дзеркало тижня", смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары. Примечательно, что Кожара любил пострелять, когда выпьет.

Позже в сети появились фото и видео с места ЧП. Однако съемке пытались препятствовать неизвестные люди в костюмах.

Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий 02
Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий 03
Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий 04
Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий 05
Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий 06
Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий 07

О погибшем известно, что ранее он возглавлял компанию "Спорт медиа проект". Она занималась изданием журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. Кроме того, Старицкий работал в агентстве Atlantic Group и ходили слухи о его назначении на должность на телеканале "Интер" в 2006 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/p3177283
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо что люди не пострадали
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кароче!.. Кожара набухался и застрелил Старицкого.. а пытаются выдать за несчастный случай..
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Я тут читал, что он самоликвидировался.
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Там інше, або бажання зрубити трохи бабла, або ж ліцо "нєпрікосновєнноє"
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кароче!.. Кожара набухался и застрелил Старицкого.. а пытаются выдать за несчастный случай..
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А Гадалка в цей момент как би нєвначай вийшла вздрємнуть..
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Та не, Бородянский же дал розяснения, теперь "к экстрасенсу не ходи"
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это понятно.., - очевидно все...
но наши менты Авакова будут доить Кожару лет 5, пока не отпустят в конце концов.....
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С языка сорвали.На кукан подсадят и доить будут. Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 6168
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Єдине, що мене засмучує в цій жахливій історії так це те, що в тій компанії замало потерпілих...
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Якщо,нема,то ,може,скинемося, чи може краще на китаянку,або китайця до першої л_ді Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 7489
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у Зели есть "убийственный юмор и горящие шуточки".. т.е. поводов для самойбийства предостаточно..
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А кто Кожаре вручил именной пистолет? Алкаш ЮГИК! Бывший министр МВД
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Твой идол Захарченко вручил, по приказу твоего бога Януковича.
А твой пророк Аваков не забрал его с разрешения твоего Юпитера - ослобородько.
Теперь понятно?
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Й ліцензію на вбивства... Кожара невинен,йому мона!!!
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Причём тут Луценко ? Эта кожара из своры рыгов , и шапкокрада
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Яка огидна хавіра в цього ригіонала - бабло є, а смаку - нуль.
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Кому писать ноту протеста? В МИДе так кажется поступают когда стреляют.
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Не играет роли сколько у тебя денег: быдло всегда будет быдлом... Пить нужно меньше, если ума не купил...
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Это украинская элита. Много пьет, поэтому ничего не помнит.
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Ну, я, вчера, так и говорил, что без пьянки не обошлось.
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Нужно запомнить: никогда не бухать в доме. где есть пистолет.
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Не, нож нужно вычеркнуть. Он есть в каждом доме. Это шо, вообще не пить? Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 2064
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Повпиваються й нжі з видлками в стільці сусідів повстромляють..., як,це,непити Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 9239 Мінздрав попереджав,що напиватися корисно - радіація,глобальне потепління, віруси короновані... Пити ,неодмінно,але гарно витримане...
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У Кожары всегда так. У него хобби приглашать толпы гостей и упиваться до усырачки. От этого все гости стреляются - уже негде хоронить.
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гость в доме хозяина взял его оружие и застрелился.......
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Всегда удивляло,КАКИМ образом солдафон кожара стал дипломатом,а затем и министром,при его косноязычии и недалекости.
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Призначали Міністром за вірність кремлю . Ще та лукава гнида ригівська . Полтавата . .
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..из данецких мафиозо... там, кто в пятницу не бухает с девочками-никто и зовут никак Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 8111 карьеру не сделает никогда...
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Що з кожарой Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 1372 Назначатимуть замість собакяна Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 1372
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Єнтой женщине надо бежать и очень очень быстро, иначе ее ждет участь или участие, но нет ничего хорошего с ней не произойдет никогда!!!!
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Однако съемке пытались препятствовать неизвестные люди в костюмах.Источник: https://censor.net.ua/p3177283 Опять вирусологи?
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Наверное играли в рускую рулетку. Кожара - арбитр.
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Неужели посадят? Что-то верится с трудом.
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Как хорошо, что у граждан нет короткостволов, а только у министров, депутатов и бандитов!
А ведь по Конституции Украины все люди равны и значит имеют на него право.
Все равны, но некоторые ровнее. Что на этот факт скажет наш самый конституционный Конституционный Суд?
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Пістолет певно "Форт" 21.03, ліцензійна копія ізраїльського "Джеріко" 941.
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Стрелял конечно же Кожара, но Старицкий написал заявление, что не имеет к нему претензий. Дело закрыто по обоюдному согласию сторон.
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Коли самогубця стріляє впритул в скроню, то вхідна рана буде обпеченою. Експертиза може встановити того хто стріляв по мікрочастках спаленого пороху на його руці, одежі які обов'язково там з'являються після пострілу.
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выходной же..эксперты тоже люди, бухают... Під час п'янки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького - Цензор.НЕТ 3389
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Покійний влучив собі в голову з першого разу і тримав в руці пістолета збираючись ще раз вистрелити , але передумав . Хоча характер поранення і поза тіла натякають що гостя Кожара міг того ...... . На такому рівні нічого нікому не буде . " Закон як дишло куди повернуть туди і вийшло" . Криворукий Захарченко зумів себе дострелити лише контрольним пострілом , але пістолета поклав на підвіконня . Любив порядок і охайність , не те що цей барбос .
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Остался вопрос, про что был спор
1. Про годовщину майдана, кто виноват
2. Новые Санжары, что делать
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Алкоголь не знає різниці між міністром, голлівудською зіркою, та слюсарем і трактористом... Незалежно від назви, основна його складова - етиловий спирт... Все інше - барвники, ароматизатори, і наповнювачі...
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