 Эпидемиологи собрали материал на коронавирус у эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил один из эвакуированных, журналист телеканала "Украина" Александр Махов.
"На базу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии", - написал он.
Махов добавил, что анализы будут исследоваться в лаборатории в Киеве.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/02/21/novost/mir/italii-sushhestvenno-vozroslo-chislo-bolnyx-koronavirusom
Вспомнили, что, оказывается, в Украине существуют эпидемиологи?
Сучье племя квартальное, а где же вы раньше то были?
Гусиная куйня..
https://shultz16.livejournal.com/1358.html
Ідеальний міністр охорони здоров'я.
разве это не должно успокоить??? )))))
это только добавит ужаса и паники (я сейчас не шучу!!!)
Це яку державу Ви маєте на увазі ...
Китай - тоталітарна диктатура, там брехня уведена в ранг державної політики. Китайці випадково (або і не випадково...) випустили заразу на волю. А БАРАНИ З ІНШИХ КРАЇН, КЕРУЮЧИСЬ ПОПУЛІСТСЬКИМИ І ПСЕВДОПАТРІОТИЧНИМИ СПОНУКАМИ ПОКВАПИЛИСЯ ЗАБРАТИ СВОЇХ "СПІВВІТЧИЗНИКІВ" ДОДОМУ (НА ЗДОРОВУ ТЕРИТОРІЮ) у порушення всіх карантинних норм!
Якщо це елемент бактеріологічної війни - то китайці генії: навіть не потрібна ні авіація, ні ракети, ні бомби. Барани типа Зеленського і К самі привезуть собі заразу додому.
ты помнишь как все начиналось...???