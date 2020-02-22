 Эпидемиологи собрали материал на коронавирус у эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил один из эвакуированных, журналист телеканала "Украина" Александр Махов.

"На базу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии", - написал он.

Махов добавил, что анализы будут исследоваться в лаборатории в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для эвакуированных из Китая в Новых Санжарах устанавливают 4G интернет, - ОГА





