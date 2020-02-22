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 Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

После столкновения с автомобилем водитель пытался скрыться с места ДТП. Выехав на тротуар он сбил насмерть 56-летнюю женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Предварительно установлено, что 21 февраля около 15:05 водитель автомобиля "Дэу Ланос" 1986 года рождения на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Добролюбова допустил столкновение с автомобилем "Toyota Camry". Пытаясь покинуть место ДТП, он выехал на полосу встречного движения, на тротуар распределительного газона, где совершил наезд на женщину-пешехода. После чего столкнулся с бетонными отбойником.

В результате аварии женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

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Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 01
Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 02
Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 03
Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3177255
 
 
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Дадуть 3 роки умовно. Правосуддя до покидьків у нас гуманне.
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Токо не смешите о гуманности, ещё посадят кого то кто не причём.
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Судя по марке автомобиля, дадут по максималке.
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100%
Если бы был Рейндж Ровер свежий - тогда да, понять, простить (условка)
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Если бы он ехал на БМВ Х- 5-7, тогда условно, а на Ланосе тюрьма
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Это пересечение ул. Богдана Хмельницкого и проспекта Металлургов. Там скверное место в плане аварийности. Помнится, именно там водитель маршрутки пытался проскочить на жёлтый свет между двумя грузовиками... с жертвами... А ул. Добролюбова - не такая, она узкая, по одной полосе для каждого направления...
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место там и правда не самое приятное, что никак не оправдывает дебила
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между прочим, на ету тему была большая дискуссия,
а нужно ли полиции преследовать преступника?
бо он по убегалову, может натворить ой мать...
слава богу нашлась светлая голова, которая сказала
"ну если запретить полицейским преследовать преступника?
нахера та полиция вообще нужна?"
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А де ти про переслідування щось прочитав, сказано ,що пробував утекти з місця ДТП.
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Ну и придурок же, теперь вместо оплаты ремонта еще и сядет. Да и вообще скрыться после ДТП в центре крупного города где полно камер практически нереально.
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Там полЛаноса всмятку. Как на этом разбитом тазу можно скрыться? Или это от женщины повреждения???
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