 Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.
Предварительно установлено, что 21 февраля около 15:05 водитель автомобиля "Дэу Ланос" 1986 года рождения на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Добролюбова допустил столкновение с автомобилем "Toyota Camry". Пытаясь покинуть место ДТП, он выехал на полосу встречного движения, на тротуар распределительного газона, где совершил наезд на женщину-пешехода. После чего столкнулся с бетонными отбойником.
В результате аварии женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.
Если бы был Рейндж Ровер свежий - тогда да, понять, простить (условка)
а нужно ли полиции преследовать преступника?
бо он по убегалову, может натворить ой мать...
слава богу нашлась светлая голова, которая сказала
"ну если запретить полицейским преследовать преступника?
нахера та полиция вообще нужна?"
https://www.youtube.com/watch?v=h9QP7lNA82Y