 96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - говорится в сообщении.
Учебный процесс в заведении не был нарушен, поскольку школьники находились на карантине.
Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.
хотя это может для УПА припасено было.
А УПА, то знаю - наши, а не кацапы. Правда обосрались. у нас это нац. традиция - воюй и получи.... напр Зелю
да-да-да-да, ага.
кстати, на фото - "лимонки" присутствуют, могу не знать, но в ВМВ их не было - корпусов таких то есть.
Они еще в Первую Мировую появились!