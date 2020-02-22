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 Происшествия, Фоторепортаж
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 96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Орехове Запорожской области на территории школы нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - говорится в сообщении.

Учебный процесс в заведении не был нарушен, поскольку школьники находились на карантине.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.

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96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 01
96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 02
96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 03
96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3177249
 
 
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жаль что не использованные против совков.
хотя это может для УПА припасено было.
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А, я чет с Житомирской спутал, но ОУН и УПА действовали и на Днобассе даже. Немецкому Вермахту, Абверу, местные моментально сдали "красных партизан". Писал кто-то - красножопые терроризировали население, немцы после просьбы местных выслали спецуру, которая настреляла чет 200 краснозадых уродов.
А УПА, то знаю - наши, а не кацапы. Правда обосрались. у нас это нац. традиция - воюй и получи.... напр Зелю
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Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности. Источник: https://censor.net.ua/p3177249\\\\\\

да-да-да-да, ага.
кстати, на фото - "лимонки" присутствуют, могу не знать, но в ВМВ их не было - корпусов таких то есть.
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https://topwar.ru/107182-sto-let-v-stroyu-nestareyuschaya-limonka.html
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Ручная противопехотная граната Ф-1 Принята на вооружение 1940!
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Да,конечно!
Они еще в Первую Мировую появились!
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МЧСники нашли пункт боевого питания времен ВМВ)
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